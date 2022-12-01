Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?

19:40 03.12.2022

Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?

Антикор ВКО сообщил, что, несмотря на зависимость региона от угля, качество топлива никто не контролирует, а уголь, сжигаемый на местных ТЭЦ, имеет радиационный фон. Экологи с этим согласны. А вот лаборатории, тестирующие уголь на ТЭЦ, придерживаются своей точки зрения, сообщает Zakon.kz.

Сезонный дефицит твердого топлива, завышение цен на уголь, наличие множества посредников, нехватку вагонов на днях обсудили на совещании, прошедшем на площадке "Аманат". Там же представителями Антикоррупционной службы ВКО было отмечено, что ни один государственный орган не занимается контролем качества поставляемого в регион твердого топлива. Замеры проводятся в лабораториях принимающей уголь стороны.



Опасный уголь?

"На местных ТЭЦ сжигают уголь с месторождения "Каражыра", которое находится на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, в опасных зонах которого по сей день имеется радиационный фон. Население региона постоянно жалуется на специфичный маслянистый запах угля, но из-за низкой цены и монопольного положения предприятия в регионе жители вынуждены использовать данный уголь. Из-за отсутствия должного контроля за качеством угля топливо с повышенным содержанием естественных радионуклидов поступает к местным мелким и крупным потребителям, что приводит к дополнительной нагрузке на окружающую среду за счет выбросов из труб радиоактивных аэрозолей и образования золы с повышенным содержанием радиоактивных элементов", – следует из доклада представителя Антикоррупционной службы Архата Бейсембаева.

По словам казахстанского эколога Азаматхана Амиртая, этот вид топлива в целом вреден. Не говоря уже о том, которое добывается на территории бывшего испытательного полигона.



"Самый качественный считается шубаркульский уголь (Караганда), некачественный уголь – экибастузский, который используется также ТЭЦ-2 Алматы. Мы изучали, там зольность очень высокая. Но почему-то они получили разрешение на продажу этого угля. В Казахстане продается именно некачественный уголь. Этим вопросом должно заниматься Министерство экологии. Мы будем поднимать этот вопрос. В стране 70% используют уголь. В целом, этот вид топлива – самый вредный", – говорит эколог.

Азаматхан Амиртай уверен, что Казахстану необходимо переходить на другие виды топлива. Например, строить атомные электростанции.



"Это решит много вопросов. Самое главное – правильно выбрать поставщика. Другого варианта, чтобы защитить окружающую среду, нет", – считает эколог.

Проверка все же есть

На вопрос корреспондента Zakon.kz в лаборатории ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", тестирующей уголь с месторождения "Каражыра", не стали ни опровергать, ни подтверждать заявление Антикоррупционной службы и экологов. Но отметили следующее:



"Существуют требования к качеству угля, которые определяются действующими стандартами РК. Соответствие качества угля требованиям безопасности обеспечивается АО "Каражыра" в соответствии с требованиями стандартов Республики Казахстан перед поставкой угля потребителю. При поступлении угля в ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" качество угля подвергается входному контролю и технологическому контролю (перед подачей непосредственно на сжигание) аттестованной лабораторией предприятия".

Таким образом, получается, что качество угля проходит двойную проверку. Вначале непосредственно на Каражыре, затем – в лаборатории.



Получить информацию непосредственно на предприятии редакции не удалось. Однако, согласно информации, размещенной на сайте АО "Каражыра ЛТД", отмечено, что "требования потребителей к качеству угля разреза определяются действующими Стандартами организации СТ РК 1816-2014 "Угли месторождения "Каражыра".



Контроль не предусмотрен



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О том, почему госорганы не занимаются контролем, пояснил руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев.



"Качество каждой партии угля проверяется лабораторией УК ТЭЦ, в том числе сернистость, зольность и радиационный фон. При этом государственные органы действительно не проводят контроль за качеством поставляемого угля, поскольку законодательно данные функции не закреплены ни за одним госорганом. Аналогично происходит и по нефтепродуктам. Только на выходе с производственного объекта (карьер, НПЗ) контроль могут проводить органы госстандарта – территориальные подразделения Комитета по техническому регулированию и контролю", – отметил Данияр Алиев.

Экспорт угля растет

По данным energyprom.kz, за апрель 2022 года экспорт казахстанского угля вырос на 47%. В январе-феврале отправлено 5,3 млн тонн каменного угля на 120 млн долларов. Большая часть экспорта каменного угля пришлась на страны СНГ: 3,7 млн тонн на 61,2 млн долларов. Основным импортером стала Россия: более 3,3 млн тонн угля – на 57,2% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Кыргызстан и Беларусь.



По информации кыргызского портала akchabar.kg, на ТЭЦ Бишкека импортируют из Казахстана 400 тыс. тонн угля АО "Каражыра". Стоимость одной тонны составляет 53,45 доллара (при текущем курсе 25 тыс. тенге за тонну). Таким образом, общая сумма составит около 10 млрд тенге.



Вопросов меньше не стало: почем нынче уголь в Казахстане и какой?

По данным Управления энергетики, частный и производственный сектор Усть-Каменогорска ежегодно потребляет порядка 2,2 млн тонн угля. По данным МИИР, в этом году цена за уголь на разрезах страны осталась на прошлогоднем уровне. Шубаркольский стоит 5500 тенге за тонну, уголь ТОО "Майкубен-Вест" – 6105 тенге, АО "Каражыра" – 8300 тенге за тонну. Стоимость топлива в зависимости от географического расположения, способа транспортировки и марки угля колеблется от 8 до 21 тыс. тенге. В Восточном Казахстане стоимость каражыринского угля доходит до 23 тыс. тенге за тонну.



При сравнении цен угля, идущего на экспорт, и цен, по которым покупают уголь казахстанские потребители, можно сделать вывод, что разница собственно небольшая. Только вот качество угля, по словам жителей Восточного Казахстана, оставляет желать лучшего.



Естественно, на экспорт уголь вывозить выгодно, но уголь низкого качества за границу не повезут. Те же, кто закупает местный уголь, отмечают следующее:



"Привозят вперемежку с камнями. В этом году купили вот, но уголь с примесями, которые не горят".

"Очень высокая зольность. Идет быстрый расход топлива. Пожалели, что не взяли шубаркольский уголь".

К слову, о высокой зольности добываемого угля – от 12 до 25% – сообщается и на сайте АО "Каражыра ЛТД". Здесь также отмечено, что для улучшения качества добываемого угля используются специальные установки – обогатительный комплекс FGX-24А, дробильно-сортировочный комплекс ДСОК-4М и установка грохот ГИСЛ 82А и СК-700.



Добытый с разреза уголь поступает непосредственно в бункеры и посредством переработки угольное сырье разделяется на два класса. Сортовой уголь по ленточным конвейерам поступает прямой погрузкой в железнодорожные вагоны. Уголь более низкого класса – в конусы и в дальнейшем тоже загружается в вагоны. А вот куда он дальше отправляется, остается уже под вопросом.



В заключение еще раз отметим, что журналист Zakon.kz не раз пытался дозвониться до АО "Каражыра", ведь вопросов к компании, занимающейся разработкой месторождения Каражыра и поставляющей топливо в ТЭЦ и дома казахстанцев, на самом деле немало. Хотелось бы все-таки получить ответы от АО "Каражыра" по контролю и качеству поставляемого на казахстанский рынок угля и по вопросам его радиоактивности.



Автор: Айдар Альтаев