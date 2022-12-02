 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 02.12.2022
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В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
21:43 03.12.2022

Российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан полицией в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, предпринимателя отпустили под залог. О причинах задержания не сообщается, не приводятся и иные подробности.

Украинские СМИ узнали об аресте средств у компании Фридмана

Ранее The Independent сообщила, что в Лондоне задержан 58-летний российский бизнесмен (совпадает с возрастом Фридмана). Как утверждало издание со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью, предпринимателя обвиняют в отмывании денег, а также в сговоре с целью обмана МВД Великобритании и лжесвидетельства.

Дмитрий Ерусалимский

Источник - МК
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