|В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
21:43 03.12.2022
Российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан полицией в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
По данным агентства, предпринимателя отпустили под залог. О причинах задержания не сообщается, не приводятся и иные подробности.
Украинские СМИ узнали об аресте средств у компании Фридмана
Ранее The Independent сообщила, что в Лондоне задержан 58-летний российский бизнесмен (совпадает с возрастом Фридмана). Как утверждало издание со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью, предпринимателя обвиняют в отмывании денег, а также в сговоре с целью обмана МВД Великобритании и лжесвидетельства.
Дмитрий Ерусалимский