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В Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книгиВ Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книги
21:50 03.12.2022

В Казахстане изданы переведенные на государственный язык библейские книги

В Алматы прошла презентация трех наиболее читаемых библейских книг - "Притчи Соломоновы", "Псалтырь" и "Евангелие от Матфея", переведенных на казахский язык, сообщает Zakon.kz.

По инициативе главы Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра положено начало большому, духовно и культурно значимому проекту – переводу Библии на казахский язык. На сегодняшний день усилиями компетентных светских и церковных специалистов переведены три наиболее читаемых книги – "Притчи Соломоновы", "Псалтырь" и "Евангелие от Матфея".

По мнению участников проекта, это событие огромной важности как в Казахстане, так и за его пределами, оно имеет неоценимое познавательное и историко-культурологическое значение. Появление этого перевода предоставляет возможность огромному числу людей ознакомиться на родном языке с величайшим литературным памятником человечества, на котором базируется значительная часть всей мировой культуры.

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр считает, что перевод Библии на казахский язык является хорошим стимулом к его изучению и пониманию и большим вкладом в духовное и интеллектуальное развитие многоконфессионального и многонационального Казахстана.

Данный перевод Библии стал первым в истории, выполненным командой непосредственных носителей казахского языка под эгидой Православной церкви. Попытки перевода Священного Писания на казахский язык предпринимались и ранее, начиная с XIX столетия, преимущественно западноевропейскими проповедниками, не имевшими глубоких знаний языковых особенностей, казахского культурного кода, восприятия Великой степи.

Над переводом работали специалисты международного агентства, а редактировал тексты православный священник-казах Елисей Кукеев.

Самым сложным процессом стал перевод библейских терминов, их не всегда можно удачно подобрать, потому что ранее они не были использованы в казахском языке. Поэтому пришлось думать, подбирать и использовать слова, которые максимально передают тот смысл, который заложен в Библии.
Православный священник Елисей Кукеев

Книги-билингвы изданы параллельно на двух языках – казахском и русском. Благодаря этому и казахскоязычные, и русскоязычные читатели увидят особенности языкового перевода библейских страниц, откроют для себя новые слова, улучшат знание языка. Технически это было непросто сделать – казахский язык объемнее и содержит больше слов.

Издания выпущены в виде фолиантов – кожаные переплеты с орнаментальным тиснением, золоченые срезы, живописные иллюстрации. Внутренний дизайн эстетически выверен, сложен, многогранен. Орнаменты в оформлении содержат в себе и древнерусские и казахские мотивы. Фолиант на 98% состоит из ручной работы. Работа над дизайнерским оформлением проводилась долго и кропотливо – от подбора материалов до выбора шрифтов. Некоторые буквы казахского алфавита приходилось дорисовывать вручную. Также вручную состаривали бумагу для печати.

Знание и понимание библейских книг важно для каждого человека вне зависимости от мировоззренческих взглядов, национальности или религиозной принадлежности. Каждый культурный и думающий человек должен иметь подробное представление о священных текстах традиционных религий – будь то Библия, Коран или иные памятники мировой религиозной литературы.

Наша страна является светским государством, но традиционные религии и, в первую очередь, ислам ханафитского направления и христианство в казахстанском обществе занимают особое положение; они являются не только значимым фактором межнационального согласия и социальной стабильности, но и одним из источников сохранения и укрепления исторической памяти, народной культуры, морали и непреходящих нравственных идеалов. Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, "религии во все времена выполняли базовую функцию воспитания. Коран, Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия".
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

По информации митрополита, в этом году в Казахстане начат масштабный проект – перевод книг Ветхого и Нового Завета на современный казахский язык и сегодня были представлены первые результаты этой непростой кропотливой работы светских и церковных специалистов. Согласно религиоведческой экспертизе переведенные книги рекомендованы для распространения и использования на территории нашей страны.

Невозможно сделать качественный перевод, не опираясь на культуру народа, на его традиционные ценности, представления о Боге, о мире, о человеке. Казахский язык – один из самых богатых и выразительных языков мира является драгоценной частью древней и многогранной культуры казахского народа. Предлагаемый новый перевод священных текстов выполнен церковными и светскими носителями казахской культуры и казахского языка, с учетом современных лингвистических норм и правил. Специалисты использовали всю палитру языковых средств для передачи красоты и многообразия библейских текстов, их духа, смысла и стиля.
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Глава Православной церкви Казахстана подчеркнул, что представленные на презентации книги – лишь начало грандиозной работы. Ожидается, что на казахский язык будет переведено все Священное Писание.

Священное писание – великий памятник духовности и культуры, истории и литературы, знание и понимание которого важно для каждого человека вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности, мировоззренческих взглядов. Каждый культурный человек, каждый думающий человек обязан знать священные тексты традиционных религий, будь-то Библия, Коран или другие письменные источники традиционных религий.
Протоиерей Евгений Иванов

С этим важным событием поздравили члены правительства Республики Казахстан

Перевод книг Библии на казахский язык сможет донести до общества изложенные в них смысловое содержание и духовную красоту. На протяжении многих лет Православная церковь Казахстана вносит свой вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей, является надежным партнером государства в продвижении межрелигиозного диалога в обществе.
Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев считает, что презентация книг "Евангелие от Матфея", "Псалтырь" и "Притчи Соломона" - важное историческое событие, имеющее для православных верующих Казахстана особое значение.

"Переводы книг отличаются высоким качеством перевода. Думаю, они будут цениться не только православными верующими, но и специалистами и экспертами в области религии, а также теми, кто изучает Священное Писание. Данный проект мы оцениваем как вклад в укрепление единства и межрелигиозного согласия в нашем обществе", - подчеркнул Абаев.

Аким г. Алматы Ерболат Досаев отметил, что православное христианство – одно из традиционных религий в Казахстане, внесших огромный вклад в культурно-историческое развитие нашего государства.

Перевод Священного Писания на казахский язык, подготовленный по инициативе и с участием специалистов Казахстанского Митрополичьего округа, является данью глубокого уважения к казахскому народу, его богатой духовной культуре, истории и самобытности. Мы глубоко ценим их труд по приумножению качественной религиозной литературы на государственном языке. Она будет интересная и нашим верующим гражданам, и тем, кто проявляет научный интерес к изучению религий.
Аким г. Алматы Ерболат Досаев

Перевод других книг Библии на казахский язык продолжается. В ближайшем будущем казахстанской общественности будут представлены все переведенные книги Священного Писания.

Торгын Нурсеитова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670093400


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