"Стал Садыр с командой..." КырКомпозитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту

22:04 03.12.2022

Бакыт Басарбек



Композитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту



Композитор и заслуженный деятель культуры КР Кубаныч Осмонов посвятил стихи прошедшему Первому Народному Курултаю и президенту КР Садыру Жапарову. Ниже приводим заявление композитора и само поэтическое произведение:



"Уважаемый Садыр Нургожоевич!



Вы много делаете для процветания Родины. Я поражаюсь тому, как можно Вас не уважать после 30 лет застоя и нынешних реальных положительных сдвигов во всех сферах жизни. Интриги вокруг Вас - это результат политического саботажа, раскулаченных лидеров, опять рвущихся к власти. Я внимательно слежу за событиями в стране. Курултай - это ваша крупная, идейно-стратегическая победа, имеющая историческое значение. Как того боятся случайные карьеристы, курултай не является альтернативой Жогорку Кенешу, так как его решения носят рекомендательный характер, но он имеет сильное психологическое воздействие на сознание. Когда глава государства, Жогорку Кенеш, правительство слушали выдвинутые лично по вашей инициативе голоса-чаяния простого народа из глубинки и что по всем этим выступлениям будут приняты оперативно контрольные меры, то чиновники всех рангов начнут работать, чтобы к следующему курултаю показать результат. Народ поверил вам. Оппозиционеров, обладающих теневым влиянием, использующих родовой и региональный трайболизм как метод психологического воздействия, народ постепенно перестанет слушать и бояться. Только экономический достаток, правовая и физическая защита граждан произведут духовное обновление. Утвердится человеческое достоинство. Начнет вымирать лицемерие и подхалимство. Вы, прошедший суровую школу испытания, истинно болеете за свой многонациональный народ … Здравия Вам, вашим близким и всему народу Кыргызстана! За все большое Вам спасибо!



Участникам I Народного курултая ниже посвящаю стихи:



На пути мы к свету!

Радуется сердце!

Загорелись очи!

Курултай народный,

Сила между прочим .



Стал Садыр с командой,

Центром обозренья!

К избранным с окраин,

Проявляя рвенье.



Породило слово,

Веру и надежду.

И по воле Бога!

На пути мы к свету.



В след за Летом Осень,

И Зима наступит.

И Весна ликуя,

Край родной преступит!



Жизнь - дар Природы

А прогресс – движенье

"Кыргызстан!": - народы

Славят с возрожденьем!



И кыргыз, узбечка,

Русские, Балкары!

Все семьей единой,

Закружились в паре.



От тройного дубля,

От проблем отмазки.

Станет скоро туго,

Всем, душой кто в маске.



Пусть на белом свете,

Нет волшебной рыбки.

Президент в ответе

Сам за все ошибки.



И в финальной речи ,

Дал разбор он фактам:

- Кто не терпит трещин,

А кто готов к терактам.



Породило слово,

Веру и надежду.

И по мерке новой,

На пути мы к свету!".



Ниже одно из интервью композитора Кубаныча Осмонова, где также представлены его музыкальные произведения:



