 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.12.2022
22:08  "Визитные карточки" Узбекистана собрала 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"
22:06  В Туркмении повысили минимальный возраст покупки сигарет и акцизные сборы на алкоголь
22:04  "Стал Садыр с командой..." КырКомпозитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту
21:50  В Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книги
21:43  В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
19:40  Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?
18:12  Европа стала местом сексуального рабства для украинок

12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП
00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
10:21  На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир. Прибыл отличившийся на Украине полковник Марушкин
10:16  Казахский водораздел. "Нагызы" и "шала": в чью сторону качнутся качели? - Мади Алимов
09:43  Универсалы vs отраслевики: кто из них предпочтительнее в роли министровKZ? - Данияр Ашимбаев
09:23  "Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?
09:21  Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?
09:14  Новым акимом Западного Казахстана стал экс-сенатор Нариман Турегалиев
08:45  В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана
07:56  Турки "потеряли берега"? - Игорь Перминов
07:45  США продолжают воспитывать оппозиционных иранских моджахедов
07:38  НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке, - СП
07:28  Президент Жапаров встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса. Обмен опытом
07:25  Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет? - Расул Рысмамбетов
00:43  OilPrice: потолок цен на нефть не сократит доходы России, а преумножит
00:38  Такер Карлсон: Зеленский оказался на вершине схемы по отмыванию денег
00:35  Турции придется доказывать, что она часть Европы, - Ст.Тарасов
00:29  Ждет ли Штаты облом с Тайванем? - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Туркмении повысили минимальный возраст покупки сигарет и акцизные сборы на алкоголь
22:06 03.12.2022

В Туркменистане с 18 до 21 года повысили минимальный возраст приобретения сигарет и других изделий из табака. Кроме того, в стране выросли ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также транспортный налог для автовладельцев. Об этом сообщает "Хроника Туркменистана" со ссылкой на "Нейтральный Туркменистан".

Правило о повышении возраста покупки табачных изделий вступило в силу с 30 ноября текущего года.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс республики, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, акциз на пиво повышен на четыре процента (с 26% до 30%) от стоимости, на вина и другие спиртные напитки крепостью до 20% – на пять процентов (с 34% до 39%), крепостью 20-30% – на восемь процентов (с 53% до 61%), крепостью свыше 30% – на десять процентов (с 67% до 77%).

Повышение коснулось и импортной продукции. Ставка акциза на ввозимое пиво выросла на двенадцать процентов (с 80% до 92% от таможенной стоимости), на другие алкогольные напитки – на двадцать два процента (со 146% до 168%).

Акциз на ввозимые табачные изделия повысили на двадцать три процента (с 93% до 116% от стоимости).

Минимум вдвое увеличился сбор с автовладельцев. Так, сумма сбора с владельцев мотоциклов выросла с одной до двух базовых величин (с 50 до 100 манатов или с $3 до $6 по курсу черного рынка). Владельцы легковых автомобилей, которые ранее платили две базовые величины, теперь будут платить в зависимости от мощности двигателя: от четырех базовых величин (до 2 тысяч куб. см) до 10 базовых величин (свыше 3,5 тысячи куб. см) базовых величин. Если автомобилю более десяти лет, вне зависимости от объема двигателя сбор составит четыре базовых величины.

Владельцы автобусов также будут платить больше. Сумма сбора увеличилась с трех до четырех, шести или десяти базовых величин в зависимости от вместительности автобуса (соответственно 10-15 мест, 16-25 мест или более 25 мест).

Сбор с владельцев грузовиков увеличится с шести базовых величин до десяти - для автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн, до двадцати (5-10 тонн) или тридцати (более 10 тонн).

Также более зарегулированной и дорогой стала продажа автомобилей. Ранее ставка сбора за реализацию легковых автомобилей составляла шесть базовых величин, теперь ее размер зависит от мощности двигателя и варьируется от десяти (объем двигателя до 2 тысяч куб. см) до 40 (свыше 3,5 тысячи куб. см) базовых величин. При продаже автомобилей старше десяти лет установлен одинаковый для всех объемов двигателей максимальный размер сбора, равный десяти базовым величинам.

При продаже любых грузовых автомобилей ранее нужно было заплатить сбор размером в восемь базовых величин, а сейчас, в зависимости от грузоподъемности – от десяти (до 5 тонн) до сорока (свыше 10 тонн) базовых величин. Сбор при продаже автобусов вырос с пяти базовых величин до десяти для 10-15 местных автобусов. При продаже более вместительных автобусов сборы составят двадцать базовых величин для 16-25 местных и тридцать базовых величин для автобусов вместительностью более 25 пассажиров.

В 2018 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по профилактике вредного воздействия алкоголя на 2018-2024 годы. Вскоре после этого в частных магазинах, торгующих алкоголем, прошли массовые рейды с изъятием спиртного. Также власти Туркменистана отчитываются о снижении числа курильщиков и намереваются к 2025 году превратить Туркменистан в первую в мире страну, полностью свободную от никотиновой зависимости.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670094360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  