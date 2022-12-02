"Визитные карточки" Узбекистана собрала 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"

22:08 03.12.2022

АНДРЕЙ КУДРЯШОВ



С 30 ноября по 2 декабря в Ташкенте в трех павильонах Национальной выставочной компании Uz Expo Centre прошла 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути" (ТМТЯ 2022/ TITF 2022). Организаторами ярмарки выступили Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана, государственное унитарное предприятие "Национальный PR-центр" и выставочная компания SAYS.



На открытии ярмарки вице-премьер - министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов заявил, что Узбекистан в настоящее время находится в центре внимания всего мира. Местом проведения 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) осенью 2023 года будет Самарканд. Другой город Узбекистана - Коканд - был объявлен туристической столицей тюркского мира в 2022 году. А Хива станет туристической столицей исламского мира в 2024 году.



Директор "Национального PR-центра" Дильфуза Самандарова, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов и хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на открытии ТМТЯ 2022. Фото Андрея Кудряшова/"Фергана"



"Все это свидетельствует о том, что Узбекистан получает все большее признание мирового сообщества и укрепляет свои позиции на Великом Шелковом пути", - подчеркнул Абдухакимов.



Ташкентская международная туристическая ярмарка - ежегодное туристическое мероприятие, проходящее с 1995 года при поддержке UNWTO. В нынешнем году в нем приняли участие более 300 представителей туристической отрасли из 30 стран мира. В течение трех дней на территории Uz Expo Centre проходили панельные сессии, мастер-классы отраслевых экспертов, B2B встречи и показ мод. Более 20 тысяч жителей Узбекистана посетили выставочные павильоны, чтобы узнать об актуальных туристических брендах и направлениях и окунуться в атмосферу различных регионов и стран.



Генеральным партнером ТМТЯ-2022 стала авиакомпания Uzbekistan Airways, премиум-партнером - Orient Finance Bank, гастрономическим партнером - компания Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD.



"Среди участников ТМТЯ 2022 - представители таких крупных компаний, как консультационная компания Mangold Consulting GmbH, DVR, Немецкая туристическая компания TUI Group, международное онлайн-туристическое агентство Trip.com и Ассоциация туроператоров России (АТОР). В этом году мы впервые провели эту ярмарку в форме государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств", - сообщила журналистам директор "Национального PR-центра" при министерстве туризма и культурного наследия Дильфуза Самандарова.



Первый выставочный павильон Uz Expo Centre был полностью отдан под презентации туристического потенциала всех 14 регионов Узбекистана, включая Ташкент и Ташкентскую область. Здесь были установлены красочные макеты, воссоздающие архитектурную стилистику, атмосферу, бытовой и этнический колорит каждой из областей обширной страны.



Можно было увидеть наглядно, что у каждого региона есть свои узнаваемые "визитные карточки", будь то исторические достопримечательности, особенности ландшафта, стиль национальной одежды, какой-то особый продукт сельскохозяйственного или ремесленного производства. Региональные экспозиции часто сопровождались театрализованными представлениями с народной музыкой и традиционными костюмами.



Второй павильон представлял компании и организации, активно вовлеченные в туристический бизнес Узбекистана. Свои стенды здесь разместили как самые крупные игроки - авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana, горнолыжный курорт Амирсай, ведущие отели и крупные банки Ташкента, Самарканда и Бухары, так и сравнительно небольшие агротуристические кластеры вроде эногастрономических предприятий UzFermer.uz и "Вкусный Узбекистан". Здесь же разместились представительства зарубежных туристических фирм, предлагающих свои продукты нынешним и потенциальным туристам из Узбекистана.



В третьем павильоне в рамках ТМТЯ 2022 проходила международная ярмарка технологий и изделий ремесленного искусства CRAFT FAIR UZBEKISTAN, организованная ассоциацией "Хунарманд" при поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Агентства продвижения экспорта. Здесь были представлены такие разделы традиционного ремесленного искусства, как вышивка, ковроткачество, национальные ткани, керамика, резьба по дереву и другие. Для посетителей были устроены мастер-классы, на которых можно было самому попробовать создать ремесленное изделие или приобрести из первых рук замечательный сувенир/подарок в преддверии наступающего Нового года.



Главное определение, которое, пожалуй, можно дать прошедшей туристической ярмарке, - красочность и многообразие. Ведь именно за этим и едут сегодня туристы в Узбекистан – за новыми яркими впечатлениями и суетой изобилия.



Андрей Кудряшов