Потеря человеческого контроля. Антиутопия надвинулась на нас, - Пол Робертс

00:50 04.12.2022

3 декабря 22

Пол Робертс: Робокопа выпустили на свободу



Тот факт, что власти Сан-Франциско, самого либерального города Америки, 29 ноября 2022 года 8 голосами против 3 разрешило роботам распоряжаться жизнью или смертью граждан, указывает на степень дегуманизации американцев.



Возможно, эта дегуманизация является следствием многих десятилетий, когда Вашингтон убивал людей от Вьетнама до Сербии, Афганистана, Ближнего Востока, Северной Африки и Украины. Взрывая деревни, свадьбы, похороны, детские футбольные матчи, медицинские центры, фермеров и бесчисленное множество женщин и детей, это не самый большой шаг к натравливанию роботов-убийц на граждан.



Другой причиной такого развития событий является вероятная выплата взяток властям Сан-Франциско корпорациями, занимающимися искусственным интеллектом, которые хотят развивать рынок для своих продуктов с этим самым искусственным интеллектом.



Роботы, естественно, имеют первоначальную стоимость, но, в отличие от полицейских, им не нужно платить зарплату, обеспечивать медицинское обслуживание и предоставлять пенсии по старости. Замена полицейских роботами будет рекламироваться как мера по снижению затрат. Тот факт, что это окончательная дегуманизация, останется незамеченным теми, кто полон решимости набивать собственные карманы.



На минуту задумайтесь о цифровой революции. Я как-то писал, что цифровая революция, которая обеспечивает нам, где бы мы ни находились, связь со всем миром, является худшей катастрофой, которая случилась с человечеством.



Цифровая революция дала правительствам стран возможности шпионить за людьми и контролировать их поведение, намного превосходящие возможности "Большого брата" в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Теперь у нас есть власти, наделяющие роботов полномочиями убивать людей, которые не были арестованы, которым не было предъявлено обвинение, которые не были преданы суду или осуждены. То, что люди передают такую власть над собой роботам, приводит человеческую жизнь в соответствие с антиутопическими научно-фантастическими романами и фильмами - такими, как "Терминатор".



Нет никакой причины открывать эту "дверь". Полиции Сан-Франциско не нужны роботы-убийцы. В Сан-Франциско не происходит ничего такого, что выходило бы за рамки возможностей высоковооруженных групп спецназа (SWAT teams) справиться с этим и подавить сопротивление.



Неясно, нужны ли городу Сан-Франциско вообще отряды спецназа. Сами группы спецназа и их несдержанность свидетельствуют о плохом повороте в полицейской деятельности. До последних лет моей взрослой жизни отрядов спецназа не существовало вообще. Их основное применение заключалось в беспричинном проникновении в дома, причинении ущерба жилищам, нанесении людям травм и причинение смерти, часто невинным людям - часто в результате того, что команду спецназа направляли по неправильному адресу.



То, что для борьбы с преступностью теперь требуются группы спецназа, говорит о падении морали и дисциплины в обществе. Группы спецназа лечат симптомы, а не причины. Почему мораль и дисциплина общества снизились до такой степени, что в гражданской полиции стала необходима военная сила?



На мой взгляд, в ответе за это либералы. Они разрушили религиозную веру, которая сдерживала зло в людях.



Они уничтожили ответственность индивида, который в своем дурном поведении может обвинять родителей, расизм, общество. Именно либералы выпустили на волю сатанинские элементы, которых цивилизация держала в узде. Именно либералы являются разрушителями цивилизации.



И это то, что сделали либералы.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора и издателя