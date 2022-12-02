Баткен. Драки на кыргызо-таджикской границе не прекращаются

06:32 04.12.2022

Сегодня в местности Дахма Баткенского района состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.



Во встрече также участвовали руководители территориальных подразделений МВД и ГКНБ.



В ходе переговоров стороны изучили детали произошедшей драки между жителями Кыргызстана и Таджикистана.



По итогам встречи они договорились о недопущении провокаций и эскалации ситуации между жителями приграничных сел.



"Факт драки расследуют территориальные органы МВД. Помимо этого, на данный участок направят дополнительные наряды МВД. Стороны договорились о проведении совместной работы по недопущению эскалации ситуации на совместно охраняемом участке границы", - подчеркнули в Погранслужбе.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА