"Непримиримые" моджахеды снова атаковали посольство Пакистана в Кабуле

07:03 04.12.2022

Временное правительство, сформированное движением "Талибан", решительно осудило нападение на посольство Пакистана в Кабуле как теракт и заверило в обеспечении безопасности дипломатических миссий, базирующихся в стране.



"Исламский эмират Афганистан самым решительным образом осуждает неудавшееся нападение на посольство Пакистана и не позволит злоумышленникам представлять угрозу безопасности дипломатических представительств в Кабуле", -- заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в "Твиттере".



Неизвестные боевики напали на посольство Пакистана в Кабуле в пятницу, ранив охранника миссии. Глава миссии остался невредим.



Представитель полиции Кабула Халид Задран подтвердил факт нападения.



Ни одна группа или лица не взяли на себя ответственность за нападение, афганское правительство также не назвало виновных.



Начато расследование нападения, его результаты будут обнародованы, добавил Х. Задран.



Это второе нападение на дипломатическую миссию в Кабуле за последние четыре месяца. Ранее взрыв, совершенный смертником у входа в российское посольство в начале сентября, унес жизни шести человек, включая двух сотрудников посольства.



Нападение на посольство Пакистана вызвало широкое осуждение как внутри страны, так и за рубежом. Несколько стран, включая членов Совета Безопасности ООН, а также афганцы из всех слоев общества, назвали нападение терактом, призвав правительство обеспечить безопасность дипломатических миссий, базирующихся в Афганистане.