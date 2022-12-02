В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети многоэтажных домов

07:41 04.12.2022

4 декабря остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов. Подключение их к системе теплоснабжения планируется до конца дня, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала правительства РК, аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются, сообщает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.



По состоянию на 4 декабря 8:00 остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов.



Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.



В городе Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.



Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.