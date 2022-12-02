В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла

08:34 04.12.2022

В Сырдарьинской области Узбекистана на полях биотехнологического индустриального агрокомплекса презентовали первое в стране конопляное масло. Его производством занимается биотехнологический индустриальный агрокомплекс RS Success Agro. Продукцию уже готовы покупать за рубежом, передает Nuz.uz.



Первое в Узбекистане производство масла из конопли холодного отжима будут применять в пищевых целях. При этом отмечается,. что в данном продукте не содержится психоактивного соединения и оно давно сертифицировано к применению в пищу в лабораториях США, Китая, Узбекистана, Германии, Швейцарии, России и ОАЭ.



"Продукт - масло холодного отжима из каннабиса урожая 2022 года, выпускаемое под брендом Leodar - является достоинством не только нашей компании, но и всей республики. Компания RS Success Agro является единственной компанией по выращиванию и переработки каннабиса. И способно вывести продукт в передовые ряды мира по производству масла из каннабиса", - сказала Робия Ибрагимова, генеральный директор RS Success Agro.

Выращиваемые поля каннабиса также не считаются наркотиком, так как из него нельзя производить наркотические вещества.



Производственная мощность предприятия составляет около 1,5 тыс. бутылок масла в час с момента розлива до упаковки.



Конопляное масло – растительное масло, полученное из плодов конопли путем первого холодного отжима. Содержит жирные кислоты omega-6 и omega-3 в оптимальном соотношении 3:1, а также редкие omega-9. Масло отжатое на деревянном прессе самое богатое на полиненасыщенных жирные кислоты. Широко применяется в кулинарии и диетологии.