 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.12.2022
10:09  Токаев в Городе любви. Что Европа предлагает Центральной Азии, - Михаил Катков
10:04  "Марокканская проблема" раздирает Европу, - Владимир Корнилов
10:00  Казахстан внезапно оказался нужен всему миру, - Глеб Простаков
09:56  Черное и жидкое. Вашингтон избавляет Европу от российской нефти, но сам продолжает покупать ее, - СП
09:51  Конрад Рэнкас: С остатками развалившегося украинского государства русским придется разбираться самим
09:47  Будущее Украины. А оно есть?.. - Павел Чистяков
08:34  В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла

07:41  В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети многоэтажных домов
07:29  Китайские ученые обогнали США, а теперь думают о покорении Луны и Марса, - СП
06:32  Баткен. Драки на кыргызо-таджикской границе не прекращаются
00:50  Потеря человеческого контроля. Антиутопия надвинулась на нас, - Пол Робертс
Суббота, 03.12.2022
22:08  "Визитные карточки" Узбекистана собрала 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"
22:06  В Туркмении повысили минимальный возраст покупки сигарет и акцизные сборы на алкоголь
22:04  "Стал Садыр с командой..." КырКомпозитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту
21:50  В Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книги
21:43  В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
19:40  Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?
18:12  Европа стала местом сексуального рабства для украинок
12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП
00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
10:21  На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир. Прибыл отличившийся на Украине полковник Марушкин
10:16  Казахский водораздел. "Нагызы" и "шала": в чью сторону качнутся качели? - Мади Алимов
09:43  Универсалы vs отраслевики: кто из них предпочтительнее в роли министровKZ? - Данияр Ашимбаев
09:23  "Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?
09:21  Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла
08:34 04.12.2022

В Сырдарьинской области Узбекистана на полях биотехнологического индустриального агрокомплекса презентовали первое в стране конопляное масло. Его производством занимается биотехнологический индустриальный агрокомплекс RS Success Agro. Продукцию уже готовы покупать за рубежом, передает Nuz.uz.

Первое в Узбекистане производство масла из конопли холодного отжима будут применять в пищевых целях. При этом отмечается,. что в данном продукте не содержится психоактивного соединения и оно давно сертифицировано к применению в пищу в лабораториях США, Китая, Узбекистана, Германии, Швейцарии, России и ОАЭ.

"Продукт - масло холодного отжима из каннабиса урожая 2022 года, выпускаемое под брендом Leodar - является достоинством не только нашей компании, но и всей республики. Компания RS Success Agro является единственной компанией по выращиванию и переработки каннабиса. И способно вывести продукт в передовые ряды мира по производству масла из каннабиса", - сказала Робия Ибрагимова, генеральный директор RS Success Agro.
Выращиваемые поля каннабиса также не считаются наркотиком, так как из него нельзя производить наркотические вещества.

Производственная мощность предприятия составляет около 1,5 тыс. бутылок масла в час с момента розлива до упаковки.

Конопляное масло – растительное масло, полученное из плодов конопли путем первого холодного отжима. Содержит жирные кислоты omega-6 и omega-3 в оптимальном соотношении 3:1, а также редкие omega-9. Масло отжатое на деревянном прессе самое богатое на полиненасыщенных жирные кислоты. Широко применяется в кулинарии и диетологии.

Источник - Nuz.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670132040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  