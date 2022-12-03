Будущее Украины. А оно есть?.. - Павел Чистяков

09:47 04.12.2022 03.12.2022 а

Хотел порассуждать на тему будущего Украины. Что им ждать и что они могут получить в итоге?



Безусловно, и Польша, и Румыния, и Венгрия вынашивают планы присоединения части территории Украины. И в этом вопросе, безусловно, лидером является Польша. Пока Польша не сделает первый шаг, Румыния и Венгрия будут занимать выжидательную позицию и только подготавливать почву для возможного присоединения. Выгодно ли это украинцам. В теории да, а на практике - нет. В случае присоединения они будут людьми второго сорта и выступать как проигравшая в этой войне сторона. И, соответственно, отношение к ним будет как к проигравшим, неуважительное и скотское.



Безусловно, Украину не примут в ЕС, потому что Европе нужен союз экономически зрелых и способных развиваться стран.



Стран без каких-либо серьезных внутренних проблем, типа коррупции, преступности и т. п. Украина полностью не соответствует желаемым критериям для вступления. Это было понятно и раньше, понятно и сейчас. Брать на себя балласт в виде целой страны и тащить его на себе сильно накладно для ЕС, тем более в условиях экономического кризиса и экономического спада, когда и так дела идут не гладко. Во общем, Украине, как и раньше, могут много обещать, но по факту "европейцам своя рубашка ближе к телу, и они не готовы отдавать последнюю рубаху за мужика с улицы".



Безусловно, Украину не примут в НАТО. А зачем? Если Украина уже защищает интересы НАТО и воюет за нее. Да, могут быть какие-то программы партнерства. Но в случае необходимости ее всегда можно бросить. Тут может быть множество вариантов. Начиная от ситуации выжженной земли, когда с Украины просто нечего будет уже взять, и заканчивая серой зоной, где будут идти долговременные вялотекущие боевые действия, в том числе и партизанского диверсионного характера.



Существующий союз Украины и НАТО ни к чему не обязывает последнюю, что политически очень удобно. Можно делать только то, что реально выгодно, и не подставлять своих солдат под ракеты.



Что ждет Зеленского и Ко? Безусловно это просто расходный материал. На него и его окружение есть столько компромата со стороны США, что когда надо его просто могут убить или отодвинуть с политической арены, как когда-то Саакашвили. Пока он нужен США, он будет президентом. И пока можно сказать, что он нужен. В любом случае, в случае проблем, нужен будет козел отпущения и Зеленский хорошо подходит на эту роль.



Залужный и другие - это всего лишь карты в руках кукловодов. Их вынут из колоды, когда это будет выгодно и разумно с точки зрения политики. У них роль только одна: исполнять то, что нужно хозяевам.



Безусловно, Украина сейчас несамостоятельное государство и полностью потеряло свой суверенитет. Более того, оно уже никогда его не вернет. Эта страна полностью - и экономически, и политически теперь зависит от США. Ни одни возможные выборы не пройдут без согласования и одобрения кандидатур со стороны США. Победитель будет назначен американской администрацией. Можете называть это рекомендацией или обменом мнений, которые будут обязательны к исполнению.



Мнение народа никто не будет спрашивать, как не спрашивают и сейчас. Украинский народ - это винтики и расходный материал в руках США.



Безусловно, экономика Украины не будет развиваться. США не нужна сильная и самодостаточная Украина. Главное, чтобы она была готова воевать с Россией и обеспечивала свои базовые потребности. Как можно больше была на самообеспечении и меньше тянула денег. Так что даже в случае победы над Россией экономика Украины останется такой же ничтожной, как сейчас и полностью зависящей от внешних дотаций и внешних заказов. Нищее население, разрушенная банковская система, отсутствие сбережений у населения и т. д. не создают предпосылок для развития экономики, нацеленной на внутреннее потребление. Внутреннее потребление настолько мало, что развитию браться просто неоткуда. Любое государство становится успешным только благодаря экономическому развитию. А если нет развития экономики, то нет и успешного государства.



6

Для развития экономики Украины нужны сейчас огромные деньги. А где их взять? Европа и США сами по факту сейчас нуждаются в деньгах. Зачем Европе строить заводы на Украине, которые будут конкурировать с европейской промышленностью? А зачем США вкладывать в экономику Украины баснословные деньги, которых у них нет, если это не оценят и не поймут в Европе и в самих США. Даже деньги, выделяемые на военную помощь, вызывают дискуссии и со скрипом получают поддержку.



А восстановление экономики потребует суммы на порядок больше. И замороженных российских денег явно не хватит для этого. С учетом того, что их еще и разворуют наполовину.



Бандеровцы, неонацисты и т. д. С одной стороны они нужны кукловодам, а с другой это их головная боль. Польше, например, бандеровцы явно не нужны. Но Западная Украина, как хороший наркоман, уже сильно сидит на националистической идеологии. Именно эта идеология и оправдывает все, что сейчас происходит с Украиной. Включая большие потери на фронте, разрушение городов и экономики и обнищание населения. Не будет данной идеологии, и сразу встанет вопрос "а что это было и ради чего?". Поэтому неонацистами и бандеровцами активно могут заняться только после победы, посадив в тюрьму наиболее одиозных фигур. А пока они нужны. Именно они обеспечивают кровавый конвейер и посылку пушечного мяса на войну. Именно они держат население в страхе и подчинении. И помогают решать кукловодам их политические задачи.



Нищее и обездоленное население Украины останется таким же нищим и обездоленным. Тут своих кормить нечем, а чужие и подавно не нужны. Хватит, уже покормили. И это хорошо видно на украинских беженцах, которые с каждым днем становятся все больше нежеланными в Европе и в других странах. И их материальная поддержка падает.



Теперь, что касается перспектив в войне. Безусловно, у Украины одна надежда - это Запад. Без западной поддержки Украина давно потерпела бы поражение.



И сейчас, спустя уже продолжительное время, простым людям на Украине уже очевидно, что эта война больше нужна Западу, чем им. Так как именно Запад не позволил и ничего не делает для проведения переговоров с Россией. Да, украинцам нужна победа, но цена за нее уже сейчас оказывается слишком высокой.



А значит, психологически украинцы будут требовать и ожидать от Запада более сильной поддержки и при том не только в плане вооружения, но и реального участия их войск. Данный конфликт как черная дыра будет затягивать и требовать все больше для его продолжения. Наемников на Украине будет еще больше. А как сами украинцы будут воспринимать наемников? Наемников, которым по большому счету все равно - что русские, что украинцы. Они для них на одно лицо и говорят в основном на одном языке. Наемники, которые могут запросто пристрелить любого мирного жителя или сжечь Библию или уничтожить какие-то культурные или православные ценности, уничтожить чей-то дом и реликвии и т. д. Этот сброд, убивающий за деньги, никогда еще и никем не воспринимался как освободители. Их восприятие будет неоднозначным.



Это не войска НАТО, которые пришли освобождать Украину, а это наемники, которым платят и которым на украинцев наплевать. При существующем характере военных действий данный военный конфликт может растянуться на годы, с непредсказуемыми последствиями. Безусловно, в России большинство населения воспринимает данный конфликт как агрессию НАТО против России. Поэтому если Украина благодаря США воюет до последнего украинца, то Россия также будет готова принять вызов и воевать до последнего защитника.



Россия - как Брестская крепость. Мы умираем, но не сдаемся. Поэтому не стоит питать иллюзий, что Россию легко победить. Любая победа может слишком дорого обойтись врагу, так дорого, что потом она будет уже никому не нужна.



Как говорят украинцы: "С нами США, и победа будет за нами", а мы говорим: "С нами Бог, и победа будет за нами". Я не думаю, что США круче Бога. В случае военного поражения Украины ее ждут распад и ликвидация. И, пожалуй, это лучший вариант сейчас для Украины. Со временем, может быть, Украина и вернется на политическую карту мира, как это произошло во времена СССР, но это будет другая Украина и другие украинцы.



Павел Чистяков, специально для "Русской Весны" Источник - rusvesna.su

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670136420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р

- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной

- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане

- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону

- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?

- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику

