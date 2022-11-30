Конрад Рэнкас: С остатками развалившегося украинского государства русским придется разбираться самим

09:51 04.12.2022 30.11.2022



Конрад Ренкас интервью



Олег Хавич



Польский политический аналитик считает, что польский политический класс в отношениях с олигархически-нацистским Киевом ведет себя недостойно и действует против польских национальных интересов.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.



– Господин Рэнкас, в ходе визита в Киев 26 ноября премьер Польши фактически совершил демарш и отказался принимать участие в церемонии возложения колосков к главному мемориалу памяти жертв голода 1932-1933 годов совместно с президентом Украины и премьерами Бельгии и Литвы. Это ответ на недавние пощечины со стороны Киева – или общая попытка привести Зеленского и его окружение в чувство?



– Я не вижу в политике Третьей Польской республики изменений по отношению к мифу о "голодоморе". Он присутствует и в польском политическом нарративе, некритически повторяющем антиисторические рассуждения украинской стороны о якобы преднамеренном акте советского геноцида.



Уже в годы предыдущего правления партии "Право и Справедливость", в 2006 году, и Сейм, и Сенат Польши в своих постановлениях солидаризировались со взглядами киевских псевдоисториков. Объективные экономические трудности СССР в 1930-е годы польские политики описали как "специально вызванные деспотическим большевистским режимом, правившим в Советском Союзе". Потому и субботнее выступление премьер-министра Польши Моравецкого, и официальный комментарий польского МИДа никоим образом не отклонялись от этой линии.



При этом твит главы канцелярии премьера Михала Дворчика, который, помимо 4 миллионов украинцев, якобы заморенных голодом по приказу Москвы, упомянул и 100 тысяч умерших в те годы поляков, точно не понравился в Киеве. Не исключено, что власти в Варшаве пойдут на попятную в этом отношении, и будут кланяться в извинениях.



Конрад Рэнкас: кто он

Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик



Господствующий нарратив, продвигаемый киевским режимом, предполагает исключительность украинцев как мучеников коммунистической эпохи, – по аналогии с некоторыми экстремистскими сионистскими кругами, которые убеждены в уникальности Холокоста и не одобряют любые упоминания о нацистском геноциде в отношении славян.

Точно так же украинские шовинисты для легитимации дальнейшего культивирования русофобии настаивают на исключительности реальных и мнимых коммунистических репрессий, затрагивающих якобы только украинских (возможно, еще и прибалтийских) националистических деятелей, а в случае с мифическим "голодомором" – всю украинскую нацию.



Между тем, польские власти – тоже антикоммунисты, антисоветчики и русофобы, и в своей исторической политике так же эксплуатируют тему польских жертв. Разница, однако, в том, что Варшава более склонна к попыткам создания антикоммунистических/антироссийских интернационалов, а Киев использует такие сюжеты для укрепления господствующей пост-нацистской идеологии, и не желает делиться англо-саксонской политической поддержкой.



Типичной ошибкой славян, сотрудничающих с англичанами и американцами, является убеждение, что те будут больше ценить таких славян-предателей, которые понесут больше потерь на службе у Лондона и Вашингтона. Но дело обстоит с точностью до наоборот, и только при сохранении некоторых элементов силы и собственного достоинства можно добиться чего-либо от западных "опекунов". Поэтому мериться числом жертв – контрпродуктивно, даже с точки зрения польских и украинских западников.



– Польские политики и публицисты различных взглядов написали, что президенту Зеленскому было достаточно выразить сожаление и извиниться за ракетный инцидент в Пшеводове, а также предложить компенсацию семьям погибших, – и абсолютное большинство приняло бы эти извинения. Однако и президент, и глава МИД Украины продолжают лгать. С чем, по-Вашему, это связано?



– А разве не было бы более удивительным, если бы лжец вдруг начал говорить правду? Нет, актер Зеленский ни на минуту не выходил из роли, а поскольку ему явно было поручено втянуть Польшу в прямую войну с Россией, то он выполнил эту задачу с типичным для клоуна усердием.

Конечно, никто в Киеве не решился бы на такой маневр самостоятельно. Скорее можно предположить, что это был отчаянный ход западных "ястребов", рассчитывавших на скорую кульминацию войны и увеличение шансов заключения мира на условиях, близких целям российской специальной военной операции.



Отсюда явная поспешность и плохая подготовка провокации – которая, тем не менее, возымела бы должное действие, если бы кто-то в Вашингтоне не обуздал Варшаву. Киев, с другой стороны, уже не мог выйти из ситуации, не потеряв того, что использует вместо лица. Так что Зеленский и остальные навсегда погрязли в истории с "преднамеренно запущенной русской ракетой" в Пшеводове.

Характерно, что дольше всех на Западе такой посыл поддерживался в британских СМИ, и это подтверждает, что именно Великобритания в настоящее время играет первую скрипку в поддержании горячей фазы конфликта на Украине.



– Через несколько дней после украинского ракетного удара по Польше Киев нанес очередной, уже в дипломатической плоскости – заместителем главы МИД Украины был назначен Андрей Мельник, который восхвалял Степана Бандеру и обвинял поляков в преступлениях на Волыни. Чего пытаются достичь в Киеве подобными кадровыми решениями?



– Кстати, забавный парадокс, не правда ли? Его фамилия Мельник (как и у главного конкурента Бандеры в ОУН*, его соперника за звание первого коллаборациониста нацистов, а затем и англосаксов) – и он хочет кончить так же, как Бандера...

Что же касается самого назначения, то вопрос не столько в том, зачем, сколько в том, почему оно состоялось. Как по мне, ответ – потому что это возможно, и никто ничего не может с этим поделать. Ни неоднократно оскорбленные Мельником немцы, ни поляки или евреи, оскорбленные его нацистскими взглядами. Никто. В Киеве под покровительством англосаксов министром может быть кто угодно, хоть клон Адольфа Гитлера, лишь бы он выдавал одну – антироссийскую – ноту. Именно это и происходит в случае с Мельником.



– Депутат Сейма от консервативной партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак назвал назначение Мельника "пощечиной Польше за то, что она не обратила внимания на украинскую версию о ракетах в Люблинском воеводстве". Согласны ли Вы с подобной оценкой?



– Депутат Босак сразу после начала российской спецоперации говорил разные вещи, не особо отличавшиеся от англо-саксонско-украинского нарратива. Вероятно, он опомнился только после того, как увидел, насколько это отличается от взглядов польского патриотически настроенного электората. Что ж, лучше поздно, чем никогда, хотя законная критика политики Киева и фанатично про-киевского настроя польских властей не только запоздала, но также поверхностна и слишком слаба.



Дело ведь не в одной ракете, а в поддержании войны за счет поставок польского оружия и наемников. Проблема не в одном Мельнике, а во всем политическом классе Третьей Польской Республики, который в отношениях с олигархически-нацистским Киевом ведет себя недостойно и действует против польских национальных интересов.



Ведь не только замглавы МИД Мельник антипольский, а вся идеологическая линия киевского режима является откровенно неонацистской, враждебной всем соседям и всем меньшинствам – этническим, языковым и культурным. Мельника назначили не только потому, что он ненавидит Польшу, а потому, что руководители киевского правительства хотят ввергнуть украинский народ в безнадежную, но кровавую войну против всех, – как когда-то было приказано Бандере.



– В Польше в рамках миссии EUMAM уже началось обучение украинских солдат, в ближайшие месяцы их планируют подготовить не менее 10 тысяч – при этом Варшава требовала, чтобы вообще все 15 тысяч украинских военных в рамках миссии тренировали на польской земле. Нет ли тут геополитического умысла – промыть украинцам мозги и провести их боевое слаживание не с абстрактной "армией страны НАТО", а именно с польской, которая вполне может появиться на украинской территории вместе в Вооруженными силами Украины?



– Мне жаль, но русские не смогут напугать украинцев якобы дьявольскими планами властей в Варшаве, возжелавших бывших польских Восточных Кресов (Восточных окраин межвоенной Польши, ныне Западная Украина – прим.) Слишком много украинцев в Польше, и они видят, что поляки отдают им все даром, ничего не требуя взамен и ничего не получая.



Так что если Войско Польское и войдет во Львов, то только для того, чтобы спасти мэра Садового и других бандеровцев, а не чтобы судить и ссылать их. Таковы суровые реалии англо-саксонского господства над Польшей, поэтому Россия не может надеяться на то, что поляки однажды будут управлять сами, и во имя своих государственных интересов воспользуются возможностью освободить свои бывшие земли от украинской оккупации.



Это должно произойти – но этого не произойдет. Русские воюют на Украине одни, одни против всего Запада, и они должны придумать образ будущего, который можно предложить украинцам после денацификации. Но с остатками развалившегося украинского государства им придется разбираться самим.



Поляки, румыны, венгры могут помочь в этом – но нашим правительствам не хватает для этого независимости и патриотизма. К сожалению, пока что поляков склоняют принять украинский нацизм в публичном пространстве, а не украинцев в Польше – отвергнуть бандеризм или вернуться под власть польских господ.



– Еще до последних событий, в конце октября 2022-го, социологи зафиксировали четкий тренд: поляки все еще выступают за поддержку Украины, но уже против поддержки украинских беженцев. А в середине ноября один из авторов этого исследования, Пшемыслав Садура признал, что существуют опросы, подтверждающие "настолько плохое" отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать. Может ли измениться отношение поляков и к поддержке Украины?



– Поляки даже не столько поддерживают Украину, сколько панически боятся России. И это неудивительно: на исторические события наложились десятилетия интенсивной русофобской пропагандистской работы, а Москва последовательно игнорировала необходимость создания элементарной, даже мягкой силы за рубежом.

Сегодня россияне выглядят удивленными и обиженными тем, насколько они непоняты, как против них возбуждаются негативные эмоции везде, где господствует западная пропаганда. Но ведь десятилетиями ей буквально ничего не противопоставлялось, потенциал российской культуры, науки, спорта и туризма не использовался. Считалось, что достаточно вежливо сидеть дома, повторять, что человек стремится к гармонии и миру, – и все будет хорошо. Оказалось – не достаточно, и теперь Россия должна фактически воевать со всем англо-саксонским блоком, который использует и Украину, и Польшу, и прибалтов.



Для погибших на Украине польских наемников готовят отдельное кладбище

В боях на Украине погибли более 1,2 тысячи граждан Польши, для польских наемников готовят отдельное кладбище в американском стиле. Об этом написало издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Нынешние поляки уже не знают другой России, кроме как показанной западным телевидением. Поэтому, даже без всяких положительных чувств по отношению к Киеву, они повторяют про себя: "пусть они там поубивают друг друга!" или "из двух зол лучше русские на Днепре, чем на Буге..." Именно такой подход до сих пор оправдывает польские власти, бросающие миллиарды в бездонную яму в Киеве.



Так что в довольно корявом варианте национальных расчетов поляки все более критично относятся к финансированию заселения украинцами Польши – но все равно готовы платить за украинско-российскую войну. Лишь бы она происходила вдали от наших нынешних границ (а также от наших бывших Восточных Кресов, с которыми мы все еще очень связаны как общество).



Может ли это положение вещей измениться? Да, с каждой погасшей лампочкой этой зимой, каждым остывшим радиатором и остановленным из-за нехватки топлива автомобилем. Когда мы почувствуем на своей шкуре все издержки войны, тогда, может быть, мы действительно выступим против нее, – в единственно разумном, с национальной и человеческой точки зрения, стремлении к миру.



Россия не выиграет эту войну, погасив свет на Украине, – потому что для англосаксов безразличны смерти славян от холода и голода. Таким образом, единственный шанс – это отключение электроэнергии в европейском масштабе, желательно затрагивающее как можно большую часть Западного полушария. Либо мрак и с ним мир – либо "сияние тысячи солнц". Другого конца этой войне не видно. Источник - Ukraina.ru

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