Черное и жидкое. Вашингтон избавляет Европу от российской нефти, но сам продолжает покупать ее, - СП

09:56 04.12.2022

4 декабря 2022



Рынок "черного золота" ожидает пауза, которая может обернуться новым скачком цен

Евгений Берсенев



Потолок предельной стоимости российской нефти на уровне 60 долларов за баррель предварительно согласован европейскими странами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов. Последняя на данный уровень цен согласилась Польша, которая, вместе с прибалтийскими государствами, ранее выступала за более низкую цену - 30 долларов.



Источник агентства уточнил, что государства ЕС рассматривают возможность пересмотра этого лимита в дальнейшем, с условием, что он будет минимум на пять процентов ниже рыночных цен. В то же время агентство Bloomberg сообщило, что оценка и пересмотр ценового потолка будет происходить каждые два месяца начиная с января 2023 года.



В то же время российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что странам, вводящим ценовые потолки, поставки осуществляться не будут. По его словам, Россия в таких случаях будет перенаправлять поставки или регулировать объемы добычи. "Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - заявил он.



Новак также выразил убеждение, что политизация энергетической сферы способна вызвать дефицит ресурсов на мировом рынке, а установление предельной стоимости как раз является такой мерой.



Как известно, установление предельного уровня на российскую нефть вошло в восьмой пакет антироссийских санкций.



В начале декабря Минфин РФ сообщил, что средняя цена на основную российскую экспортную марку нефти Urals в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю и составила 66,47 доллара за баррель (в предыдущем месяце была среднем 70,62 доллара за баррель), в годовом выражении падение стоимости составляет 16,6 процента.



Кстати, в США посчитали такой уровень цены на российское топливо вполне приемлемым, о чем сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. "Мы считаем планку 60 долларов за баррель надлежащей", - заявил он.



Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления отметил, что, хотя введение странами ЕС потолка цен в отношении импорта российской нефти было поддержано США, у Вашингтона здесь вполне могут быть свои скрытые интересы.



- По итогам 2021 года США утроили импорт нефти из России, доведя его до максимума за всю историю. После начала СВО на Украине американцами был введен запрет на импорт российской нефти, однако это не означает, что он был фактически прекращен. Не нужно никаких уклонений от санкций: если нефть будет переработана в нефтепродукты, то уже не важно происхождение этой нефти, и эта лазейка позволила продолжить поток в США нефтепродуктов, изготовленных уже в Индии из российской нефти.



"СП": - Какая хитрая схема получается.



- Это еще не все. Российские экспортеры нефти также могут применять и другие схемы для продолжения экспорта в США: использовать подставные компании других стран, не подпавших под санкции, а также сложные маршруты поставок. Морские суда также имеют сложную структуру собственности, и часто трудно выяснить, кому они на самом деле принадлежат. Наконец, российская нефть может смешиваться с нефтью из других стран, что затрудняет определение ее происхождение.



"СП": - На что могут делать расчет в Вашингтоне, стимулируя европейцев к введению таких ценовых потолков?



- Скорее всего, США ожидают, что Россия прекратит (или существенно ограничит) поставки нефти в страны Европы, и топливо перенаправится с еще большим дисконтом в такие страны, как Индия. А уже оттуда может реэкспортироваться в виде нефтепродуктов в США, что, безусловно, им выгодно.



В условиях введения существенных ограничений на рынке (какими являются ценовые потолки), механизмы их обхода при экспорте российской нефти в западные страны станут более изощренными и распространенными, что, в частности, подтверждается опытом стран, в свое время находившихся под санкциями.



Главный редактор издания "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич напомнил, что о реальной российской реакции на действия стран Евросоюза пока можно только гадать.



- Напомню, формула Путина, высказанная некоторое время назад, была проста: есть потолок цен - нет энергоресурсов из России, нет пототолка - продолжаем работать. Помимо этого, эмбарго на поставки российской нефти вступает в силу с 5 декабря, оно не касается поставок по трубопроводам.



Здесь будет достаточно интересно наблюдать, что произойдет с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба", по которому получают топливо Словакия, Чехия и Польша. В том случае, если упомянутая формула вступит в действие, то эти государства тоже останутся без нефти. Вот, собственно говоря, и все, потому что больше ни одна страна к этим мерами не пожелала присоединиться, если не считать Австралию.



"СП": - А этой стране мы много нефти поставляем?



- По итогам прошлого года он составил 0,01% от общего объема наших поставок. Так что, насчет продажи нефти странам ЕС пока непонятно, но с остальными можно продолжать работать. Впрочем, есть подозрение, что возникнет некая пауза, пока всем не станет очевидно, как будут действовать вторичные санкции. Поэтому не исключено, что какое-то падение объемов добычи и объемов поставок из России, в том числе по причине отсутствия у нас своего танкерного флота, будет наблюдаться.



"СП": - У нас настолько мало своих танкеров?



- Количество наших нефтяных танкеров действительно крайнем невелико. Кроме того, эти танкеры принадлежат "Совкомфлоту", а они их готовили для поставок именно в Европу. То есть, это небольшие суденышки, способные проскочить с Балтики на континент. А теперь представьте, если эти суденышки начнут доставлять топливо, скажем, в Китай - какая стоимость у него получится.



"СП": - Как может отреагировать на ситуацию мировой рынок?



- Если возникнет пауза, в связи с ожиданиями разъяснений по вторичным санкциям, цены на нефть могут скакнуть вверх. На мой взгляд, примерно до 100−110 долларов за баррель.



"СП": - Сколько времени нам потребуется на переориентацию поставок, если проявим твердость и будем придерживаться формулы?



- Наши нефтяники наверняка общались с иранскими коллегами, которые могут целые лекции читать по поводу того, как и каким образом лучше всего обходить санкции. Думаю, к концу января ситуация прояснится.



"СП": - Насколько серьезным может быть падение доходов от продажи нефти?



- Полагаю, следующий год будет последним, приносящим хорошие доходы от этого.



"СП": - То есть, необходимо развивать внутренний рынок потребления нефти?



- Нужно хоть что-то делать в этом направлении. Правительство считает, что санкциям должны противостоять малые и средние предприятия. Возникает вопрос: разве в течение десяти месяцев не было очевидно, что надо срочно разрабатывать программу судостроения? По-моему, очевидно, что наше слабое место - морской транспорт и страховые компании.