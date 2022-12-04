Токаев в Городе любви. Что Европа предлагает Центральной Азии, - Михаил Катков

10:09 04.12.2022

Вызов брошен. Что Европа предлагает Центральной Азии



РИА Новости, Михаил Катков.



В конце ноября главы Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев по очереди встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Каждый получил обещания многомиллиардных инвестиций и заверения в расширении стратегического партнерства. При этом Макрон не скрывает, что хочет потеснить Россию на постсоветском пространстве. О геополитических раскладах в регионе - в материале РИА Новости.



Город любви



Токаев беседовал с Макроном на следующий день после переговоров с Владимиром Путиным. Это его второй зарубежный визит после переизбрания президентом. Главы государств условились развивать сотрудничество в культуре, образовании и экономике. Кроме того, Токаев рассказал о политических и экономических реформах в Казахстане. Затем он пообщался со спикером сената Франции Жераром Ларше, призвав его укрепить межпарламентский диалог.



За неделю до этого в Париже побывал Мирзиеев. На узбекско-французском деловом форуме, состоявшемся накануне, речь шла об инвестициях на шесть миллиардов евро. В Узбекистане готовы создать отдельную индустриальную зону с любыми преференциями, которые попросят французы. Для них открыты все отрасли: энергетика, автомобилестроение, фармацевтика, банковский сектор. В Лувре даже организовали выставку, посвященную центральноазиатской республике.



Казахстан и Узбекистан давно соревнуются за региональное лидерство. Конкуренция сейчас обострилась. Как только в Ташкенте задумались о собственной АЭС, этим же озаботились в Астане. Мирзиеев объявил о курсе на "новый Узбекистан", в том же духе выступил Токаев. Стратегическое партнерство с Францией для каждого - важный фактор в этом соревновании.

Макрон встречал гостей по одному протоколу. Елисейский дворец, почетный караул, улыбающийся в дверях президент… Токаев держался сдержаннее - Мирзиеев позволил себе крепко обнять французского коллегу.



Аппетиты Парижа



В Центральной Азии Францию интересуют прежде всего запасы урана. Казахстан обеспечивает 40 процентов мировых поставок - примерно 21 тысячу тонн в год. Узбекистан входит в топ-5 по добыче. Уже сейчас французско-казахстанское предприятие "КАТКО" обрабатывает 15 процентов добываемого в республике урана. В Ташкенте к 2030-му при поддержке Парижа хотят увеличить производство в два раза - до 7,1 тысячи тонн.



Уран необходим Франции для атомной энергетики. При этом Париж готов построить АЭС в Центральной Азии. Еще в прошлом году многие наблюдатели считали, что у "Росатома" нет серьезных конкурентов в регионе, но теперь все изменилось. Глава государственного казахстанского инвестиционного холдинга "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев говорит, что подряд получат несколько компаний. Замглавы Минэнерго Узбекистана Шерзод Ходжаев заявил, что российское предложение очень интересное, но дорогое.



Однако дело не только в экономике - Макрон не скрывает и геополитических амбиций. Он хочет лишить Россию лидерства на постсоветском пространстве.



В частности, Париж пытался сыграть первую скрипку в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Прошло несколько раундов переговоров, которые закончились тем, что Ильхам Алиев отказался в них участвовать, если там будет Макрон. По мнению главы Азербайджана, французский лидер слишком симпатизирует армянам, чтобы выступать в роли посредника.



Несбыточные мечты



По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, на постсоветском пространстве Макрон пытается реабилитироваться за провалы по другим, более важным для Франции направлениям. Но и тут его не ждет ничего хорошего.



"Встречи с Токаевым и Мирзиеевым были обставлены очень красиво, однако каких-то прорывных решений не последовало. Реализация обсуждаемых проектов займет годы, и не факт, что все выполнят. А Франция теряет позиции в Африке, слабеет в Европе. Контакты с Центральной Азией призваны подсластить пилюлю - не более того", - полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



С этим согласен руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Он напомнил, что Макрона преследуют неудачи. Так, в США приняли закон о борьбе с инфляцией, нарушающий правила ВТО и ущемляющий интересы европейских производителей, нарастает конфликт с Германией и Турцией, попытки "урегулировать" российско-украинский кризис привели к тому, что Владимир Путин больше не хочет общаться с президентом Франции.



"Париж пытается решить энергетические проблемы Евросоюза. Неслучайно один за другим к Макрону приехали руководители стран с рекордными запасами урана, - отмечает Грозин. - Для Токаева и Мирзиеева эта поездка тоже важна. Они проводят многовекторную внешнюю политику, лавируя между основными мировыми центрами силы. При этом ЕС остается для них ключевым экономическим партнером".

Нельзя сказать, что Париж "свистнул", и к нему сразу прибежали, подчеркивают эксперты. Наоборот, перед этим в регион наведывались чиновники из ЕС и США. Тем не менее влияние России в Центральной Азии сохраняется. Обещания, раздаваемые Францией и другими странами Запада, можно исполнить в лучшем случае лишь через несколько лет. Как показывает практика, за такое время обычно многое меняется.



4.12.22