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Уран, Казахстан и Россия. О перспективах сотрудничества, - В.Прохватилов
11:36 04.12.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.12.2022 |
О перспективах сотрудничества атомщиков России и Казахстана
В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию было подписано 35 документов о сотрудничестве между двумя странами в сферах энергетики, мирного использования атома, управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта, агропромышленного комплекса, финансов, образования и кинематографии.

В частности, подписаны меморандумы о сотрудничестве АО "НАК Казатомпром" с Orano Group и о взаимопонимании с Международным институтом ядерной энергии I2EN. Подписаны также: меморандум между министерством энергетики Казахстана и французским министерством энергетического перехода по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома; меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Orano (ранее Areva) - французская транснациональная корпорация, один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Несмотря на то, что эта компания входит в число мировых лидеров по добыче и обогащению урана, она отягощена серьезными финансовыми и репутационными проблемами. Настолько серьезными, что в 2016 году была начата процедура ее банкротства и реорганизации, так как чистый долг компании достиг 7 млрд евро.

Одной из причин финансового провала были коррупционные схемы. Так, Areva продавала нигерийский уран длинной цепочке посредников, а затем выкупала его по значительно более высокой цене.

В ходе строительства компанией Areva французской АЭС "Фламманвиль" и финской АЭС "Олкилуото" был обнаружен перерасход средств и сокрытие технических недочетов. Areva, помимо прочего, не смогла запустить рудник Имурарен" в Нигере, купленный в 2007 году за $ 2,5 млрд.

Своими силами французам оказалось не под силу вытащить лидера национального атомпрома из долговой ямы. И лишь в в результате покупки 10% акций компании японскими корпорациями Japan Nuclear Fuel Limited и Mitsubishi Heavy Industries удалось снизить консолидированный долг Areva до 3 млрд евро.

23 января 2018 года группа Areva сменила свое скомпрометированное банкротством и коррупционными сделками название на Orano.

Orano владеет контрольным пакетом акций совместного с "Казатомпромом" предприятия "КАТКО", разрабатывающего крупный урановый рудник Моинкум в Туркестанской области Казахстана. Судя по перманентным нарушениям техники безопасности и столь же постоянным попыткам их скрыть, нравы французских атомщиков после переименования Areva в Orano не изменились.

В 2010 году СП "КАТКО" было оштрафовано "за нарушение требований по обращению с отходами производства с выплатой штрафа и возмещением ущерба на сумму более $210 тыс.".

В 2012 году областная прокуратура выявила "факт загрязнения окружающей среды и земельных ресурсов вследствие утечки радиоактивного продуктивного раствора на уранодобывающем предприятии ТОО "СП Катко" в Созакском районе".

По информации ведомства, во время земляных работ был поврежден магистральный трубопровод из стеклопластика диаметром 500 миллиметров, что "привело к его разрыву и утечке радиоактивного продуктивного раствора в объеме 240 кубических метров на площади 2099 квадратных метров".

В результате произошло серьезное радиоактивное заражение местности. "Администрация ТОО "СП "КАТКО", скрыв данный факт, не информировала уполномоченные государственные органы о произошедшей аварии, что является грубым нарушением требований законодательства о радиоактивной безопасности", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура также отметила, что ликвидация последствий аварии была проведена не в полном объеме, но ограничилась лишь возбуждением административных, а не уголовных дел.

В 2019 году СП "КАТКО" было вновь привлечено к административной ответственности за "нарушения требований нормативных правовых актов в части обеспечения радиационной безопасности при обращении с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, и радиоактивными отходами, а также при соблюдении требований, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности в области использования атомной энергии".

В декабре 2019 и марте 2020 года "за нарушение правил учета радиоактивных материалов и несвоевременное уведомление уполномоченного органа при отправке природного урана, обучения персонала и наличия плана физической защиты" был оштрафован лишь "Казатомпром", а французов казахстанские власти по неизвестным причинам "помиловали".

Иными словами, французы практикуют в Казахстане ставшую привычной им практику сомнительных манипуляций с добываемым ураном, но отделываются лишь небольшими штрафами либо вообще уходят от ответственности.

Недавно представители Orano предложили своим казахстанским партнерам построить в Туркестанской области солнечную электростанцию для снабжения электроэнергией объектов СП "КАТКО". При этом пасмурная погода в области наблюдается на протяжении восьми месяцев в году!

Подписанные в Париже меморандумы означают, что, в числе прочего, "Казахстан сейчас находится в поисках подрядчика для строительства АЭС", как верно отмечает в своем телеграм-канале казахстанский политолог Марат Шибутов. Однако, он уверен, что "это плохая новость для Росатома, который считался основным претендентом на строительство [казахстанской АЭС]". Якобы Росатом "не способен обеспечить поставки комплектующих и станков" на строительство АЭС.

Между тем Росатом строит АЭС по всему миру, снабжает их топливом, принимает и утилизирует на территории России радиоактивные отходы. Западные санкции ни в коей мере не повлияли на деятельность компании, в том числе и по строительству АЭС в России и за рубежом.

В экспертном сообществе обсуждалось возможное негативное влияние введенных США антироссийских санкций на финансирование строительства АЭС Росатомом, но был сделан вывод, что такого влияния до сих пор не замечено, да и не ожидается. Никто из независимых аналитиков даже не поднимал вопрос о проблемах с обеспечением строящихся АЭС необходимым оборудованием. Проблемы как таковой не существует.

Кстати, никто в России не возражает против сотрудничества казахстанских атомщиков с любыми западными компаниями. Тем более что давнее и плодотворное сотрудничество "Казатомпрома" с Росатомом успешно развивается.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670142960


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