 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 04.12.2022
20:15  Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась , - Взгляд
19:08  Компрадорские шайки Машкевича, Кулибаева и их К в хлам разворовали КазЭнергетику
18:28  ОПЕК+ сохранит нынешние параметры сделки. До весны
11:36  Уран, Казахстан и Россия. О перспективах сотрудничества, - В.Прохватилов
10:09  Токаев в Городе любви. Что Европа предлагает Центральной Азии, - Михаил Катков
10:04  "Марокканская проблема" раздирает Европу, - Владимир Корнилов
10:00  Казахстан внезапно оказался нужен всему миру, - Глеб Простаков

09:56  Черное и жидкое. Вашингтон избавляет Европу от российской нефти, но сам продолжает покупать ее, - СП
09:51  Конрад Рэнкас: С остатками развалившегося украинского государства русским придется разбираться самим
09:47  Будущее Украины. А оно есть?.. - Павел Чистяков
08:34  В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла
07:41  В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети многоэтажных домов
07:29  Китайские ученые обогнали США, а теперь думают о покорении Луны и Марса, - СП
07:03  "Непримиримые" моджахеды снова атаковали посольство Пакистана в Кабуле
06:32  Баткен. Драки на кыргызо-таджикской границе не прекращаются
00:50  Потеря человеческого контроля. Антиутопия надвинулась на нас, - Пол Робертс
Суббота, 03.12.2022
22:08  "Визитные карточки" Узбекистана собрала 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"
22:06  В Туркмении повысили минимальный возраст покупки сигарет и акцизные сборы на алкоголь
22:04  "Стал Садыр с командой..." КырКомпозитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту
21:50  В Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книги
21:43  В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
19:40  Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?
18:12  Европа стала местом сексуального рабства для украинок
12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП
00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
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ОПЕК+ сохранит нынешние параметры сделки. До весны
18:28 04.12.2022

Как передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике, принятое по итогам заседания картеля в Вене, страны-участницы решили подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК от 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года.

Цены на нефть в режиме онлайн смотрите на этом графике

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 июня 2023 года. При этом картель, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации рынка, готов собраться в любой момент.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что Саудовская Аравия объяснила решение ОПЕК+.

Источник - РИА Новости
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