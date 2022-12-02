ОПЕК+ сохранит нынешние параметры сделки. До весны

18:28 04.12.2022

Как передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике, принятое по итогам заседания картеля в Вене, страны-участницы решили подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК от 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года.



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Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 июня 2023 года. При этом картель, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации рынка, готов собраться в любой момент.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что Саудовская Аравия объяснила решение ОПЕК+.