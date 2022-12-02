Компрадорские шайки Машкевича, Кулибаева и их К в хлам разворовали КазЭнергетику

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19:08 04.12.2022

Кто владеет аварийными ТЭЦ в Рудном и Жезказгане

В редакцию Zakon.kz поступает множество обращений по ситуации, происходящей в стране с теплоснабжением. Журналисты решили выяснить, кто стоит за проблемными ТЭЦ.

Все началось с аварии на ТЭЦ города Риддера 5-11 ноября, затем 27 ноября в Экибастузе и Жезказгане пропало отопление в домах, а вчера, 30 ноября, в городе Рудном 33 пятиэтажных и 13 частных домов остались без тепла.



И если с Экибастузской ТЭЦ и ее собственниками ситуация ясна, то кому принадлежат ТЭЦ в Рудном и Жезказгане?



Все они принадлежат частным компаниям, и не просто компаниям, за этими компаниями стоят промышленные конгломераты.



ТЭЦ в Рудном принадлежит АО "ССГПО", являющемуся дочерним предприятием ERG, более известной как Евразийская группа.



ТЭЦ в Жезказгане принадлежит одному из самых богатых предприятий в Казахстане – корпорации "Казахмыс".



Всеми аварийными активами владеют очень крупные корпорации. Но почему же произошли все эти аварии?



В соцсетях развернулась полемика.



Одни сетевые эксперты, отвечая на этот вопрос, говорят, что собственники зарабатывали деньги, но не вкладывали средства в ремонт и модернизацию. Другие полагают, что эти предприятия были убыточные из-за низких тарифов, а собственники не хотели тратить на них средства, заработанные на других проектах.



Но зачем же тогда им нужны были эти убыточные активы и почему они их не продали? – парируют первые.



Все это очень непонятно. Одно ясно, что ситуация в энергетике дошла до крайней точки: оборудование ТЭЦ и теплосетей сильно изношено, желающих сейчас инвестировать в казахстанскую энергетику нет не только среди казахстанских бизнесменов, но и среди иностранных компаний, хотя энергетика является высокодоходным бизнесом во всем мире. Собственники и потенциальные инвесторы не видят перспектив возврата своих вложенных средств. Оно и понятно, ведь в тарифах на производство тепловой энергии отсутствует рентабельность.



Сейчас на всех аварийных ТЭЦ и сетях кое-как залатали дыры, но это не дает никакой гарантии, что авария не случится в другом месте, в других городах, на других ТЭЦ. Ситуация у всех примерно одинаковая. А зима только началась.



Правительству и акимам нужно срочно разбираться в реальных причинах такого положения, а разобравшись принимать срочные меры. Очень надеемся, что созданная главой государства Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону разберется, почему сложилась такая ситуация, виноваты ли собственники станций, которые не инвестируют в свои активы, или виной тому бездействие чиновников, которые не решают вопросы тарифообразования и энергетики в целом.