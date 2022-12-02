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Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась , - Взгляд
20:15 04.12.2022

Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

3 декабря 2022, Ольга Самофалова
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет?

Евросоюз официально подтвердил решение по введению потолка цен на нефть, перевозимую морским путем. Лимит цены установлен на уровне 60 долларов за баррель, сообщил Совет ЕС и подтвердил посол Польши. Цель Запада – сократить доходы России от экспорта нефти. Но дело в том, что Запад не хочет, чтобы столь значимый игрок, как Россия, уходил с мирового рынка нефти. Потому что это вызовет проблемы в самих развитых странах.

Резкое сокращение российской нефти на мировом рынке приведет к ее дефициту и резкому росту цены. Европейцы и так еле справляются с дефицитом газа и роста цен на него, а также на уголь и другие энергоресурсы. В США же мировые цены на нефть напрямую отражаются на стоимости бензина и дизеля для простых американцев и на росте инфляции, с которой ФРС всеми силами пытается бороться.

Любопытно, что в ЕС разгорелись настоящие дебаты по потолку цен, мнения разделились довольно кардинально. Например, не поддерживали потолок цен Мальта, Греция и ряд других стран. Потому что это бьет по их бизнесу по перевозке нефти и по страхованию таких перевозок. Греция, например, имеет крупнейший в мире танкерный флот, а новые ограничения отбирают у нее основного клиента – Россию. А греческим компаниям очень хотелось бы возить российскую нефть в Азию. Однако большинство стран удалось уговорить, вероятно, в обмен на некие обещания. Только одна Польша оставалась недовольна. Ее позиция была крайне радикальной: поляки требовали ограничить максимальную цену 30 долларами за баррель.

Однако сдалась в итоге и Варшава. Потому что ЕС вынужден был пойти на дополнительные условия, на которых настояла Польша. Во-первых, потолок всегда должен быть минимум на 5% ниже среднерыночной цены на нефть. Во-вторых, уровень лимита будет пересматриваться каждые два месяца. То есть потолок цены будет постоянно меняться в зависимости от рыночных цен.

Причем вступает в силу этот потолок цены одновременно с эмбарго ЕС на нефть из России 5 декабря. Но те суда, которые загрузят российскую нефть до понедельника, получат 45-дневный льготный период для разгрузки своего груза.

Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть
Следующим шагом должно стать одобрение странами G7. Однако это, скорее, формальность: там ранее допускали ограничение на уровне 60 долларов, поэтому вряд ли будут проблемы с одобрением.
Ранее европейцы обсуждали диапазон цены в 65–70 долларов, но этот более высокий уровень согласовать не удалось. "Поэтому итоговое решение можно считать более жестким по сравнению с консенсусом. Тем не менее потолок близок к актуальным ценам на Urals, а многочисленные исключения и сам формат механизма отслеживания потолка цен допускает возможность сохранения большей части российского экспорта", – считает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

Россия вынуждена продавать нефть Urals со скидкой, и сейчас цены по разным оценкам варьируются в районе 55–65 долларов за баррель. Для бюджета точка отсечения в 60 долларов тоже приемлемый вариант, так как дефицит бюджета начнет резко расти только при 40–45 долларов за баррель.

Однако российским нефтяникам придется столкнуться с ростом логистических издержек, так как путь танкера из крупнейшего российского нефтеналивного порта на Балтике Приморска в европейские порты занимал всего три-четыре дня, а путь до Индии занимает около месяца, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам". Это неизбежно ведет к снижению грузооборота и росту стоимости фрахта судов.

"В преддверии эмбарго цены на аренду танкерных мощностей уже взлетели более чем в два раза. По данным Bloomberg, стоимость транспортировки российской нефти из Балтики в Индию подросла до 20 долларов за бочку. Если сюда добавить себестоимость добычи и налоги, а также вынужденные скидки, то получается, что у российских нефтяных компаний остается весьма незначительный профит", – считает Потавин.

Ранее вице-премьер Александр Новак в кулуарах 4-го Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Москве предупредил, что ценовой потолок неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению и дефициту предложения нефти на рынке. Это означает признание того, что добыча нефти в РФ пострадает от санкций и введения эмбарго, и масштабы станут понятны в конце декабря, считает Потавин.

Россия неоднократно подчеркивала свою позицию: она готова работать только на рыночных условиях, а любые ограничения цены нельзя считать рыночными.

В этом плане Москва ощущает поддержку и других добытчиков нефти – альянса ОПЕК+, который в ноябре сократил квоту на добычу, что двигает стоимость нефти вверх. Саудовская Аравия и другие производители нефти недовольны таким вмешательством в рынок и справедливо опасаются, что в следующий раз подобные ограничения Запад может ввести и против члена ОПЕК.

С мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию, подсчитало МЭА. Индия вообще стала крупнейшим покупателем российской нефти именно морским транспортом. Если считать и трубопроводные поставки, то первое место у Китая.

После 5 декабря поставки российской нефти сократятся примерно на 1 млн баррелей в сутки, но если рынок потеряет больше этого объема, то стоимость Brent превысит 100 долларов за баррель, считает глава отдела глобальных исследований сырьевых товаров и деривативов в Bank of America Франсиско Бланч. По его мнению, к концу 2023 году фьючерсы на нефть марки Brent, скорее всего, подскочат до 110 долларов за баррель, потому что мировые поставки нефти будут ограничены, а Китай возобновит закупку больших объемов нефти.

Есть три сценария развития событий для России после 5 декабря, когда заработает и эмбарго ЕС на российскую нефть, и потолок цены.

При лучшем сценарии российская нефть подрастет в цене до 70 долларов за баррель, а объемы добычи не упадут относительно текущих уровней в 10,8 млн баррелей в сутки, отмечает Александр Потавин. При худшем сценарии Urals снижается до 50 долларов за бочку, а добыча падает на 1,2–1,7 млн баррелей в сутки. Однако базовый сценарий предполагает, что российская нефть останется в районе 60 долларов за баррель, а объемы производства в России снижаются лишь на 0,3–0,5 млн баррелей в сутки, отмечает эксперт ФГ "Финам".

Больше всего от этой истории выигрывают, конечно, Китай, Индия и другие развивающиеся страны, которые, скорее всего, воспользуются ограничениями для того, чтобы попросить у России еще большую скидку на нефть.

Источник - vz.ru
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