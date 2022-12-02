Старого аксакала Баталова, схомячившего с родней пол Алматинской области, все-таки будут сажать?

20:24 04.12.2022

Какой подарок прокуроры Жетысу преподнесли к юбилею Амандыку Баталову



АЛИЯ АХМЕДИЕВА



И почему именно теперь его персоной заинтересовались стражи порядка



22 ноября этого года экс-аким Алматинской области Амандык БАТАЛОВ отметил 70-летний юбилей. По какому-то странному стечению обстоятельств именно в этот день на официальном сайте прокуратуры Жетысуской области появилась информация, касающаяся его персоны. Правоохранители ссылаются на публикацию в СМИ и заявляют о начале масштабной проверки.



"На "youtube-канале" 4Vlastinfo опубликован видеоматериал под заголовком "3,7 миллиард теңгені Баталовтың отбасы жымқырды ма?". В сюжете видео указывается о нарушениях при строительстве коттеджного городка "Береке".







Информируем, что прокуратурой с привлечением специалистов уполномоченных органов проведена проверка по вопросам соблюдения законности при строительстве указанного выше объекта.



Материалы проверки направлены в департамент внутреннего государственного аудита по области Жетісу.



После получения заключения государственного аудита будет принято соответствующее решение", - сказано в публикации прокуратуры региона.



О низком качестве домов коттеджного городка в Талдыкоргане писали многие журналисты и блогеры начиная с конца 2019 года. Правда, в то время никто из прокуроров и борцов с коррупцией даже ухом не повели. А тут на тебе – проверка, и даже с упоминанием фамилии Баталова и его семьи.



Надо заметить, супруга и дети Амандыка Баталова сплошь и рядом умные и талантливые бизнесмены. Женская половина их семейства занималась недвижимостью, модой и другими услугами в сфере красоты. А вот сыновья имели отношение к газовому монополисту "КазТрансГаз-Аймак", туризму и другим видам бизнеса.



Сам Амандык Баталов за время государственной службы на благо общества развивал сахарный кластер в регионе, доведя его до высшей кульминации - к дефициту сахара.



Открывал на фото и видео газовые вентили с природным газом, не забывая обдирать нищих потребителей, которые порой платили за подключение к газопроводу баснословные суммы, достигающие порой 800 тысяч тенге и выше.



Но особенно хорошо Амандыку Баталову удавалось дружить с Болатом НАЗАРБАЕВЫМ. Последнего местные жители почему-то называли "теневым хозяином" региона. Так ли это, мы не беремся утверждать. Как и не можем отрицать то, что слухи о странном статусе экс-главного братишки страны регулярно циркулировали в области. Осенью 2020 года этот самый "братишка" вместе с Баталовым открыли в Талдыкоргане мечеть "Тауба".



В последнее время бывший аким Алматинской области все чаще проводит время именно за подобными занятиями. Накануне он был замечен в компании экс-борца с коррупцией Алика ШПЕКБАЕВА. Они открывали очередную мечеть в Кербулакском районе.



И напоследок совсем свежее фото, на котором господин Баталов вместе с бывшими коллегами позирует на инаугурации президента ТОКАЕВА.