 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пляжи в трупах. На Каспии опять массовый мор тюленей
21:10 04.12.2022

Число погибших тюленей на берегу Каспийского моря возросло до 1700

04 Дек 2022,

Инспекторы продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. Сначала сообщалось о 650-700 тушах животных
Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700, передает РИА Новости.

Об этом сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур ГАПИЗОВ.

"За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше. Береговой патруль Каспийского природоохранного центра, а также инспекторы Росрыболовства, сотрудники других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ") приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе и лабораторные исследования.

Сообщается, что инспекторы Северо-Кавказского ТУ росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. Сначала сообщалось о 650-700 тушах животных.

Ранее на берегу Каспийского моря в Мангистауской области было обнаружено более 100 мертвых каспийских тюленей. Позже министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали БРЕКЕШЕВ назвал возможную причину массовой гибели каспийских тюленей. По его словам, это мог быть выброс сероводорода.

Источник - ratel.kz
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