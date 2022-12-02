Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова "Три позы Казановы"

00:00 05.12.2022

05.12

14:00 -14:45 Зал №2

18+

Встреча с Юрием Поляковым

Спикеры: Юрий Поляков; Игорь Епифанов

Встреча - диалог с популярным писателем, классиком современности Юрием Поляковым. Презентация книги "Три позы Казановы" - уникальной по жанру, названной автором "извлеченной прозой" или "автоплагиатом".



ОРГАНИЗАТОР:

Издательский дом Аргументы недели



отрывок можно прочитать здесь:

https://www.labirint.ru/books/732548/