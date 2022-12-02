 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Понедельник, 05.12.2022
00:31  Ядовитый симбиоз на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
00:26  Иранский режим уступает протестующим. Аятоллы упраздняют полицию нравов
00:17  Прощай, оружиеKZ! Беглый рос-афер-олигарх Турлов материализовался в казахстанском оборонпроме
00:03  Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой, - Равиль Мустафин
00:00  Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова "Три позы Казановы"
Воскресенье, 04.12.2022
21:10  Пляжи в трупах. На Каспии опять массовый мор тюленей
20:24  Старого аксакала Баталова, схомячившего с родней пол Алматинской области, все-таки будут сажать?

20:15  Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась , - Взгляд
19:08  Компрадорские шайки Машкевича, Кулибаева и их К в хлам разворовали КазЭнергетику
18:28  ОПЕК+ сохранит нынешние параметры сделки. До весны
11:36  Уран, Казахстан и Россия. О перспективах сотрудничества, - В.Прохватилов
10:09  Токаев в Городе любви. Что Европа предлагает Центральной Азии, - Михаил Катков
10:04  "Марокканская проблема" раздирает Европу, - Владимир Корнилов
10:00  Казахстан внезапно оказался нужен всему миру, - Глеб Простаков
09:56  Черное и жидкое. Вашингтон избавляет Европу от российской нефти, но сам продолжает покупать ее, - СП
09:51  Конрад Рэнкас: С остатками развалившегося украинского государства русским придется разбираться самим
09:47  Будущее Украины. А оно есть?.. - Павел Чистяков
08:34  В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла
07:41  В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети многоэтажных домов
07:29  Китайские ученые обогнали США, а теперь думают о покорении Луны и Марса, - СП
07:03  "Непримиримые" моджахеды снова атаковали посольство Пакистана в Кабуле
06:32  Баткен. Драки на кыргызо-таджикской границе не прекращаются
00:50  Потеря человеческого контроля. Антиутопия надвинулась на нас, - Пол Робертс
Суббота, 03.12.2022
22:08  "Визитные карточки" Узбекистана собрала 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"
22:06  В Туркмении повысили минимальный возраст покупки сигарет и акцизные сборы на алкоголь
22:04  "Стал Садыр с командой..." КырКомпозитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту
21:50  В Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книги
21:43  В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
19:40  Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?
18:12  Европа стала местом сексуального рабства для украинок
12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП
00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
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Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова Три позы Казановы Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова "Три позы Казановы"
00:00 05.12.2022

05.12
14:00 -14:45 Зал №2
18+
Встреча с Юрием Поляковым
Спикеры: Юрий Поляков; Игорь Епифанов
Встреча - диалог с популярным писателем, классиком современности Юрием Поляковым. Презентация книги "Три позы Казановы" - уникальной по жанру, названной автором "извлеченной прозой" или "автоплагиатом".

ОРГАНИЗАТОР:
Издательский дом Аргументы недели

отрывок можно прочитать здесь:
https://www.labirint.ru/books/732548/

Источник - moscowbookfair.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670187600


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