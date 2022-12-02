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|Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова "Три позы Казановы"
00:00 05.12.2022
05.12
14:00 -14:45 Зал №2
18+
Встреча с Юрием Поляковым
Спикеры: Юрий Поляков; Игорь Епифанов
Встреча - диалог с популярным писателем, классиком современности Юрием Поляковым. Презентация книги "Три позы Казановы" - уникальной по жанру, названной автором "извлеченной прозой" или "автоплагиатом".
ОРГАНИЗАТОР:
Издательский дом Аргументы недели
отрывок можно прочитать здесь:
https://www.labirint.ru/books/732548/