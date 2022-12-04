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|Болел за США? Президент Туркменистана слетал в Катар на матч чемпионата мира по футболу
00:02 05.12.2022
Редакция
04 декабря 2022
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3 декабря президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани посетил Доху, чтобы посмотреть на стадионе матч Чемпионата мира по футболу, сообщает госинформагентство ТДХ.
Встреча главы Туркменистана с Эмиром Катара прошла на стадионе "Халифа". Подробности переговоров издание не приводит, ограничившись общими фразами о развитии сотрудничества между странами.
Катарские СМИ в своих репортажах детали разговора также опустили.
Затем Бердымухамедов в качестве почетного гостя посмотрел матч между командами Нидерландов и США.
Напомним, что посетить Катар президента Сердара Бердымухамедова пригласил 30 августа глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время телефонных переговоров министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
В октябре поездку президента Бердымухамедова в Катар в Ашхабаде обсудили также замминистра иностранных дел Бердынияз Мятиев и временный поверенный в делах Катара Мухаммед Месхел Аль-Отаиби.