 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.12.2022
00:31  Ядовитый симбиоз на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
00:26  Иранский режим уступает протестующим. Аятоллы упраздняют полицию нравов
00:17  Прощай, оружиеKZ! Беглый рос-афер-олигарх Турлов материализовался в казахстанском оборонпроме
00:03  Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой, - Равиль Мустафин
00:00  Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова "Три позы Казановы"
Воскресенье, 04.12.2022
21:10  Пляжи в трупах. На Каспии опять массовый мор тюленей
20:24  Старого аксакала Баталова, схомячившего с родней пол Алматинской области, все-таки будут сажать?

20:15  Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась , - Взгляд
19:08  Компрадорские шайки Машкевича, Кулибаева и их К в хлам разворовали КазЭнергетику
18:28  ОПЕК+ сохранит нынешние параметры сделки. До весны
11:36  Уран, Казахстан и Россия. О перспективах сотрудничества, - В.Прохватилов
10:09  Токаев в Городе любви. Что Европа предлагает Центральной Азии, - Михаил Катков
10:04  "Марокканская проблема" раздирает Европу, - Владимир Корнилов
10:00  Казахстан внезапно оказался нужен всему миру, - Глеб Простаков
09:56  Черное и жидкое. Вашингтон избавляет Европу от российской нефти, но сам продолжает покупать ее, - СП
09:51  Конрад Рэнкас: С остатками развалившегося украинского государства русским придется разбираться самим
09:47  Будущее Украины. А оно есть?.. - Павел Чистяков
08:34  В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла
07:41  В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети многоэтажных домов
07:29  Китайские ученые обогнали США, а теперь думают о покорении Луны и Марса, - СП
07:03  "Непримиримые" моджахеды снова атаковали посольство Пакистана в Кабуле
06:32  Баткен. Драки на кыргызо-таджикской границе не прекращаются
00:50  Потеря человеческого контроля. Антиутопия надвинулась на нас, - Пол Робертс
Суббота, 03.12.2022
22:08  "Визитные карточки" Узбекистана собрала 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"
22:06  В Туркмении повысили минимальный возраст покупки сигарет и акцизные сборы на алкоголь
22:04  "Стал Садыр с командой..." КырКомпозитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи курултаю и президенту
21:50  В Казахстане перевели и издали на казахском языке Библейские христианские книги
21:43  В Лондоне арестован бежавший из России олигарх Фридман. Не поделился?
19:40  Что происходит с радиоактивным углем с Семипалатинского полигона?
18:12  Европа стала местом сексуального рабства для украинок
12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП
00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой, - Равиль Мустафин
00:03 05.12.2022

4.12.2022

Почему Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой

Восстанавливать египетско-турецкие связи будут спецслужбы

Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

"Историческое рукопожатие", которым обменялись в катарской столице Дохе на открытии чемпионата мира по футболу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, могло послужить сигналом для разведок двух этих стран начать зондажные операции с целью нормализации отношений. По сообщению Reuters, теперь в Египте на условиях анонимности состоялась встреча, на которой представители разведслужб Египта и Турции должны в предварительном порядке обсудить военные, политические и коммерческие вопросы, включая энергетические проекты.

Официальные лица обеих стран хранят по этому поводу молчание. Зато факт такого контакта подтвердил на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил журналистам о том, что Анкара и Каир могут полностью восстановить дипломатические отношения и "повторно назначить послов в ближайшие месяцы". Против нормализации отношений с Турцией ничего не имеют и египтяне. Недавно глава египетского МИДа Самех Шукри заявил о том, что "если его страна увидит такие изменения в политике, методах и целях Турции, которые будут соотноситься с политикой Египта и приведут к нормальным отношениям в интересах региона, то это может стать фундаментом для возврата ситуации к норме".

Дипломатические отношения между Каиром и Анкарой были разорваны в 2013 году после того, как тогдашний главком египетской армией ас-Сиси возглавил военный переворот против президента АРЕ Мухаммеда Мурси, члена ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в России), которого поддерживал Эрдоган. А летом 2020 года между двумя странами чуть было не вспыхнула полномасшабная война. Турция ввела тогда в Ливию свои войска и отряды лояльных ей сирийских наемников, которые сначала остановили наступление Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, а затем отбросили ее от Триполи к Сирту. Спасти Хафтара от поражения удалось благодаря Каиру, который пригрозил Анкаре ввести свои войска в Ливию.

С неожиданной, но по-настоящему серьезной инициативой примирения выступила в мае 2021 года Турция в ходе визита высокопоставленной турецкой делегации в Каир. Турция оказалась в невыгодной для себя ситуации, во-первых, из-за блокады Катара, а во-вторых, из-за того, что Анкару не приняли в газовый форум, который объединил почти все страны Восточного Средиземноморья в составе Италии, Египта, Греции, Израиля, греческого Кипра, Иордании и Палестины. Больше всего Анкаре не понравилось укрепление дружбы между греками и египтянами.

Тогда турки предложили египтянам забыть все старые обиды и помириться. Каир к такому предложению отнесся довольно осторожно. В ответ египтяне посчитали, что сначала страны должны преодолеть накопившиеся между странами разногласия. Речь идет о критике в адрес египетского руководства со стороны турецких СМИ, связанных с идеологически близкими Эрдогану "Братьями-мусульманами". Каир также напрягают подписанное в 2019 году с бывшим Правительством национального единства Фаиза Сараджа соглашение о военном сотрудничестве, которое дает право турецким военным силам находиться на территории Ливии, и документ о демаркации морских границ с Ливией. Кроме того, Каир просил Анкару прекратить вмешиваться во внутренние дела арабских стран, а заодно не предоставлять турецкое гражданство египтянам, которые живут в Турции.

С тех пор турки кое-что выполнили, например умерили критику Египта по телеканалам. Тем не менее Турция по-прежнему продвигает концепцию "Голубая Родина", которая предусматривает расширение водных владений Турции в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Для этого Анкара намерена заключить аналогичное соглашение о демаркации морских границ с Египтом, что может в будущем превратить Средиземное море в турецкое озеро, причем за счет Каира. Не случайно многие эксперты считают, что труднее всего договариваться о взаимных уступках Каиру и Анкаре придется именно на ливийском треке. Вряд ли турки или египтяне согласятся уступать друг другу важные, имеющие для обеих стран стратегическое значение позиции в Ливии.

Не исключено, что для согласования позиций Египта и его ливийских союзников в Каир в понедельник отправилась делегации ливийских официальных лиц во главе со спикером парламента Агилой Салехом. Программа визита предусматривала его встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, специальным посланником ООН в Ливии Абддулаем Батили и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. В ходе этих встреч Салех заявил, что нынешний ливийский премьер Абдул Хамид ад-Дубейба в рамках подготовки к предстоящим выборам в Ливии, дата которых до сих пор не определена, должен был выполнить ряд поручений.

Однако эти задачи до сих пор не решены, премьер фактически их сорвал, что ставит под угрозу доработку так называемого конституционного фундамента, то есть выработку положений Конституции, которые определяют порядок и правила участия в выборах. В свое время это стало причиной того, что запланированные на декабрь 2021 года парламентские и президентские выборы так и не состоялись.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670187780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  