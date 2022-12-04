Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой, - Равиль Мустафин

00:03 05.12.2022

4.12.2022



Почему Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой



Восстанавливать египетско-турецкие связи будут спецслужбы



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.



"Историческое рукопожатие", которым обменялись в катарской столице Дохе на открытии чемпионата мира по футболу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, могло послужить сигналом для разведок двух этих стран начать зондажные операции с целью нормализации отношений. По сообщению Reuters, теперь в Египте на условиях анонимности состоялась встреча, на которой представители разведслужб Египта и Турции должны в предварительном порядке обсудить военные, политические и коммерческие вопросы, включая энергетические проекты.



Официальные лица обеих стран хранят по этому поводу молчание. Зато факт такого контакта подтвердил на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил журналистам о том, что Анкара и Каир могут полностью восстановить дипломатические отношения и "повторно назначить послов в ближайшие месяцы". Против нормализации отношений с Турцией ничего не имеют и египтяне. Недавно глава египетского МИДа Самех Шукри заявил о том, что "если его страна увидит такие изменения в политике, методах и целях Турции, которые будут соотноситься с политикой Египта и приведут к нормальным отношениям в интересах региона, то это может стать фундаментом для возврата ситуации к норме".



Дипломатические отношения между Каиром и Анкарой были разорваны в 2013 году после того, как тогдашний главком египетской армией ас-Сиси возглавил военный переворот против президента АРЕ Мухаммеда Мурси, члена ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в России), которого поддерживал Эрдоган. А летом 2020 года между двумя странами чуть было не вспыхнула полномасшабная война. Турция ввела тогда в Ливию свои войска и отряды лояльных ей сирийских наемников, которые сначала остановили наступление Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, а затем отбросили ее от Триполи к Сирту. Спасти Хафтара от поражения удалось благодаря Каиру, который пригрозил Анкаре ввести свои войска в Ливию.



С неожиданной, но по-настоящему серьезной инициативой примирения выступила в мае 2021 года Турция в ходе визита высокопоставленной турецкой делегации в Каир. Турция оказалась в невыгодной для себя ситуации, во-первых, из-за блокады Катара, а во-вторых, из-за того, что Анкару не приняли в газовый форум, который объединил почти все страны Восточного Средиземноморья в составе Италии, Египта, Греции, Израиля, греческого Кипра, Иордании и Палестины. Больше всего Анкаре не понравилось укрепление дружбы между греками и египтянами.



Тогда турки предложили египтянам забыть все старые обиды и помириться. Каир к такому предложению отнесся довольно осторожно. В ответ египтяне посчитали, что сначала страны должны преодолеть накопившиеся между странами разногласия. Речь идет о критике в адрес египетского руководства со стороны турецких СМИ, связанных с идеологически близкими Эрдогану "Братьями-мусульманами". Каир также напрягают подписанное в 2019 году с бывшим Правительством национального единства Фаиза Сараджа соглашение о военном сотрудничестве, которое дает право турецким военным силам находиться на территории Ливии, и документ о демаркации морских границ с Ливией. Кроме того, Каир просил Анкару прекратить вмешиваться во внутренние дела арабских стран, а заодно не предоставлять турецкое гражданство египтянам, которые живут в Турции.



С тех пор турки кое-что выполнили, например умерили критику Египта по телеканалам. Тем не менее Турция по-прежнему продвигает концепцию "Голубая Родина", которая предусматривает расширение водных владений Турции в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Для этого Анкара намерена заключить аналогичное соглашение о демаркации морских границ с Египтом, что может в будущем превратить Средиземное море в турецкое озеро, причем за счет Каира. Не случайно многие эксперты считают, что труднее всего договариваться о взаимных уступках Каиру и Анкаре придется именно на ливийском треке. Вряд ли турки или египтяне согласятся уступать друг другу важные, имеющие для обеих стран стратегическое значение позиции в Ливии.



Не исключено, что для согласования позиций Египта и его ливийских союзников в Каир в понедельник отправилась делегации ливийских официальных лиц во главе со спикером парламента Агилой Салехом. Программа визита предусматривала его встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, специальным посланником ООН в Ливии Абддулаем Батили и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. В ходе этих встреч Салех заявил, что нынешний ливийский премьер Абдул Хамид ад-Дубейба в рамках подготовки к предстоящим выборам в Ливии, дата которых до сих пор не определена, должен был выполнить ряд поручений.



Однако эти задачи до сих пор не решены, премьер фактически их сорвал, что ставит под угрозу доработку так называемого конституционного фундамента, то есть выработку положений Конституции, которые определяют порядок и правила участия в выборах. В свое время это стало причиной того, что запланированные на декабрь 2021 года парламентские и президентские выборы так и не состоялись.