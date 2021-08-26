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Прощай, оружиеKZ! Беглый рос-афер-олигарх Турлов материализовался в казахстанском оборонпроме
00:17 05.12.2022

Тимур Турлов заходит в оборонку Казахстана

Четверг, 01 Дек 2022,

Министерство обороны подписало меморандум о сотрудничестве с группой компаний Freedom
Документ о двустороннем сотрудничестве скрепили подписями заместитель министра обороны Дархан АХМЕДИЕВ и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур ТУРЛОВ.

Меморандум предусматривает установление партнерских отношений в области развития информационных ресурсов оборонного ведомства, поддержку инфраструктуры алматинского Дома армии, направлен на повышение качества исполнения инновационных проектов оборонного ведомства.

– Новые технологии стремительно проникают во все сферы деятельности. Меморандум, который мы сегодня подписали с группой компаний Freedom, охватывает многие направления и будет работать на укрепление имиджа Вооруженных сил, развитие военно-патриотического воспитания, внедрение инновационных проектов и продуктов, – пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Стороны договорились о продвижении и развитии медиаресурсов оборонного ведомства, освещающих события, связанные с деятельностью Вооруженных сил, рассказывающих о достижениях армии и ее лучших представителях.

Ввиду исторической значимости и необходимости сохранения архитектурного облика Дома армии в Алматы стороны намерены направить совместные усилия на проведение ремонтных и восстановительных работ объекта.

Кроме того, документом предусмотрена совместная разработка приоритетных инновационных проектов и создание условий для их внедрения. Предполагается также участие в научно-практических конференциях, форумах и семинарах, взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.

Напомним, в июне 2022 года Тимур Турлов сообщил, что получил казахстанское гражданство.

"В Казахстане происходят перемены, которые мне нравятся, быстрее всего протекает цифровая трансформация, которая позволяет нам с командой холдинга создавать самые передовые продукты в финтеке в мире. Именно здесь с самого первого дня находится штаб-квартира нашего холдинга с листингом на #NASDAQ. Я горд стать гражданином Казахстана", - написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

https://ratel.kz/raw/timur_turlov_zahodit_v_oboronku_kazahstana

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10 июня 2022 г.
Миллиардеры

Миллиардер Тимур Турлов отказался от российского гражданства
Елена Березанская
Редакция Forbes

Основатель инвестиционной компании Freedom Finance, впервые вошедший в российский список Forbes в 2022 году, стал гражданином Казахстана. Как он рассказал Forbes, это потребовало от него отказа от российского паспорта. Турлов живет с семьей в Казахстане уже более 10 лет
Основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского гражданства. Об этом Forbes сообщил его представитель и подтвердил сам бизнесмен.

Накануне, 9 июня, Турлов сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), что он получил паспорт Казахстана. "Здесь дышится свободно, и я верю в то, что Казахстан благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике сможет построить новое, более богатое, эффективное, справедливое государство", - написал он.

Представитель Турлова пояснил Forbes, что Казахстан не допускает наличия второго гражданства, поэтому бизнесмену пришлось отказаться как от российского паспорта, так и от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. По его словам, процесс натурализации начался пять лет назад, когда Турлов получил вид на жительство в республике. Пятилетнее ВНЖ - ключевое требование для получения гражданства. Тимур Турлов - налоговый резидент Казахстана, где живет с семьей уже более 10 лет.

Сам бизнесмен сказал Forbes, что он предоставил в иммиграционную службу Казахстана документы об отказе от гражданства обеих стран - без этого он просто не смог бы получить казахстанский паспорт.

В "Альфа-Групп" опровергли планы Фридмана получить украинское гражданство

Тимур Турлов - основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания Freedom Finance, онлайн-брокер Freedom24 , Банк Фридом Финанс. Freedom также владеет миноритарной долей в "Санкт-Петербургской фондовой бирже" (9,76% после IPO в ноябре 2021 года). Freedom Finance предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги в основном в Казахстане и России, специализируется на американском рынке ценных бумаг. С октября 2019 года американская Freedom Holding торгуется на фондовой бирже Nasdaq.

В начале июня Турлов сообщил о планах по выводу российского бизнеса за рамки холдинга - он лично выкупит у Freedom зарегистрированные в России инвесткомпанию "Фридом Финанс" и Банк Фридом Финанс, проведет ребрендинг и продаст активы российской группе своих топ-менеджеров. "Сейчас мы не видим возможности держать российский бизнес внутри американского холдинга из-за запрета на любые инвестиции в Россию для резидентов США, а также из-за большого количества ограничений на сделки с недружественными нерезидентами", - говорил сам Турлов в интервью Reuters. Конкретных планов относительно пакета акций Биржи СПБ, по словам бизнесмена, пока нет.

В 2021 году Турлов впервые стал участником глобального списка Forbes, заняв 1517-е место с состоянием $2,1 млрд. В 2022 году Турлов вошел в российскую часть списка, его состояние было оценено в $2,4 млрд, среди россиян он занял 36-е место. В списке граждан Казахстана с теми же $2,4 млрд он был бы пятым.

Елена Березанская

Анастасия Ляликова

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Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс

Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс

26 августа 2021 г.

Михаил Журенков

Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирамиды MMCIS Тимур Турлов назвал себя миллиардером с зарплатой в 120 тысяч долларов в год (для Штата Юта, где зарегистрирована прачечная Тимура Руслановича Турлова - этот доход ниже, чем у стоматологов и юристов среднего звена) тратит миллионы долларов на пиар.

Как и любая уважающая пирамида Фридом Финанс Тимура Турлова знает, что вложенные в качественный PR рубли могут принести тысячи. Ведь, чем больше денег дадут Тимуру Турлову и его Фридом Финанс, тем больше он положит себе в карман. А прибыль инвесторов… Они подождут, а потом и пирамидка лопнет.

Мы представляем нашим читателям статью Родди Бойда из независимой организации журналистов, занимающихся финансовыми расследованиями - Foundation for Financial Journalism. В ней очень четко, точно и подробно разбирается феномен компании Freedom Finance (Фридом Финанс), чей хозяин, Тимур Турлов, позиционируется как "гениальный инвестор" и не щадит денег на пиар-компании. Несколько критических статей о бизнесе Турлова и финансовой подоплеке успехов Freedom Finance вышли раньше. Однако статья Р. Бойда - самая полная и поэтому мы выбрали ее.

Тимур Турлов - не единичный и уникальный экземпляр. Были такие и до него, будут и после. Сейчас звезда Турлова подходит к закату. Акции его Тимур Турлов, Фридом Финанс перегреты до кипения, а в каждой подворотне бывшего СССР полно рекламы, призывающей лошков партнеров тащить от двух тысяч долларов и получать невероятные проценты. Это, согласно нашим наблюдениям - признак скорого конца.

По всем признакам компанияТимура Турлова переоценена.

То, что параболический рост Freedom Finance запнулся - значимое событие. Сейчас его армия платных комментаторов и бесплатных идиотов кричит, что это "консолидация" и "незначительная коррекция". Но статья Бойда показывает, что механизм работы самого детища Тимура Турлова не переживет этого. В мягкой форме читатель узнает, что Тимур Турлов создал пирамиду, и прекращение ее параболического роста означает только одно: падение. Очевидно, такая фаза уже началась, и новые партии "инвесторов" не окупают затраты на предыдущих. Сам Тимур Турлов молчит, очевидно сортирует паспорта, которыми успел обзавестись пока его щедро кормили партнеры с "низким порогом входа" и такой же финансовой грамотностью.

Фридом Финанс - незамысловатая прачечная Тимура Турлова

Постсоветский человек, в среднем, очень подвержен магии великих имен. Среди таковых можно назвать и NASDAQ. Если какая-то компания "торгуется на NASDAQ", то для рядовых лопухов, ищущих какому шарлатану скормить свои десять тысяч долларов, этого достаточно. Барышня уже легли и просят: после того, как компания попадает на NASDAQ, наш "инвестор" представляет себе, что она - не менее чем Форт Нокс, набитый золотом. А то, что на этой бирже очень либеральные правила листинга и она крайне известна своими надувными и мошенническими компаниями - это он узнает потом. Когда останется с дутыми и пустыми фантиками акций. Роддерик Бойд https://twitter.com/rodboydilm из Фонда Финансовой журналистики намекает, что именно это и произойдет с компанией Тимура Турлова, Freedom Finance. И знаете что? Я ему верю. Именно поэтому мы переведем статью Родди Бойда на русский язык и дадим ее в нескольких частях своему читателю. Чем больше людей будут сомневаться в таких "гениальных" инвесторах как Тимур Турлов, тем меньше будет прецедентов с Мавроди и Мэдофым.

Тимур Турлов углядел деньги в правом кармане вашего пальто.

На этом мы заканчиваем вступление, оставляем за собой право время от времени вставлять свои замечания в текст Бойда и предоставляем ему слово.

Фридом Финанс Тимура Турлова: самый тупой продукт из Казахстана, не считая Бората

Если бы нужно было описать фондовый рынок США в 2020 году одним словом, подходящим было бы "небывалый". Так, индекс S&P 500, к примеру, вырос на 14,14% в этом году, несмотря на пандемию, которая оказалась губительной как для людей, так и для корпоративных отчетов. Даже учитывая последовательность небывалых событий этого года, инвесторы потрясены массивным ростом цен акций компании Freedom Holding Corporation Тимура Турлова. Это брокер с отделением в Лас-Вегасе и штаб-квартирой в городе Алмата, Казахстан. Крупные офисы фирмы Freedom Holding работают по всему бывшему Советскому Союзу.

Тимур Турлов, до того как ему посоветовали похудеть и отрастить жиденькую бороденку.

В свежем квартальном отчете Freedom Holding ( Фридом Финанс), опубликованном 19 ноября, руководство приписывает рост доходов компании возросшим объемам торгов на клиентских счетах в "уникальных рыночных условиях, связанных с пандемией КВИ". Иными словами, запертые в четырех стенах "инвесторы" баловались оперативной спекуляцией акциями, пока зараза распространялась по планете. Отсюда и фантастический рост прибыли. Настолько фантастический, что FHRC стала самой быстрорастущей финансовой компанией мира!

Так почему же гиганты брокерского бизнеса в США и Западной Европе просто не скопируют эту простую модель? Намеки на причины того, что приличные брокерские компании не поступают также можно найти в отчетах Freedom Holding (Фридом Финанс) американскому регулятору рынка ценных бумаг (SEC, Securities and Exchange Commission). Финансовые журналисты нашего фонда обнаружили, что пышные параметры роста сопровождаются очень поверхностными и невразумительными объяснениями их происхождения. Более того, структура операций Freedom Holdings Тимура Турлова очень похожа на манипуляции копеечной лавки, а не крупной компании.

Несмотря на то, что Тимур Турлов учредил Freedom Holding в США - по сути это Фридом Финанс, а акции компании торгуются на NASDAQ, ничто не укрепляет веру в подлинном присутствии компании в США и не привлекает американских инвесторов. На сайте LinkedIn зарегистрирован всего один сотрудник холдинга, а офисом значится "бизнес-общежитие" в Regus. Аудитор компании, WSRP LLC - небольшая конторка, ведущая всего 16 клиентов, из которых только четыре - акционерные общества. Юридическая компания, обслуживающая фирму Тимура Турлова - непонятные подпольщики, у которых есть два клиента и даже нет официального веб-сайта. Все операции сосредоточены на отделе известного как Freedom Finance, за тысячи километров от места регистрации - в России и Украине, Казахстане и на Кипре.

Отчет головной организации - Фридом Финанс (Freedom Holdings) регулятору рынка ничего не говорит о том, как Тимур Турлов извлекает баснословные барыши. А вот данные дочерних структур более интересны. Так, отделение Freedom Finance на Кипре отчиталось о прибыли в 33 миллиона долларов, в то время как в 2017 году у него был убыток - 30,000.

Тем временем в замке у Турлова из Фридом Финанс

Мы прерываем перевод статьи про Тимура Турлова и его феноменальную команду сообщением о том, что акции Фридом Финанс начали обвал и упали уже на больше, чем на пять процентов, при том, что падение началось еще вчера днем. Технически с большой достоверностью можно сказать, что началась распродажа пустышек - где выигрывает тот, кто сдаст их как можно быстрее. В сущности это и есть основной двигатель рынка на данный момент.

В чатах Инвестинг лохи инвесторы носятся колбасами, а дежурная команда Турлоботов их успокаивает и вешает лапшу про "линию поддержки" и "оборот трендов" Тимур Турлов, Фридом Финанс, призывая заходить на текущей высоте. Вероятней всего им это удастся, и некоторое время пустышка продолжит существовать. Не вдаваясь в технические подробности можно сказать, что все признаки перегретости цены неоднократно подтверждены как технически, так и интуитивно. Идет спекуляция на гребне славы этого незаконнорожденного дитятки пост-советского финансового чуда.

Параболический рост актива Тимура Турлова прекратился, что означает, что последует распродажа.

Но характер этого дутого актива описан в статье Бойда вполне точно, что будет показано в следующих переводах.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.pro/articles/190756-turlov_timur_ruslanovich_i_ego_grandioznaja_afera_fridom_finans

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670188620


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