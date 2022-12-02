План российского газового хаба в Турции остается на бумаге, - "Al-Ain"

00:25 05.12.2022

Al-Ain

ОАЭ



Российский газовый хаб в Турции. Почему предложение Путина вызывает беспокойство в Европе?

Al Ain: Россия хочет создать газовый хаб в Турции



После диверсии на "Северном потоке" Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции, чтобы обеспечить альтернативу европейским покупателям. Однако пока идея остается на бумаге, пишет Al Ain.



Как сообщают эксперты и осведомленные источники, теоретически планы президента Владимира Путина превратить Турцию в центр поставок российского газа могут позволить Москве экспортировать энергоноситель среди топлива из других источников. Тем не менее этого может оказаться недостаточно, чтобы убедить европейцев в покупке.



До начала военной спецоперации на долю России приходилось 40% газового рынка Европейского союза.



После Запад ввел против страны широкомасштабные санкции, в том числе в отношении ее нефти и газа, сократив закупки топлива у российских компаний и начав поиск альтернатив.



В октябре, после диверсий на газопроводе "Северный поток" (пролегает в Европу по дну Балтийского моря), обстоятельства которых пока выясняются, Путин предложил создать в Турции газовый хаб на основе южного маршрута поставок.



Не уточняя деталей, он отметил, что хаб может быть создан в относительно небольшие сроки, и предположил, что клиенты в Европе захотят подписать контракты.



Тем не менее до сих пор никакие обязательства по началу работы не были приняты. По мнению экспертов, для этого потребуются инвестиции и время.



В данном контексте Алексей Громов из московского Института энергетики и финансов считает важным следующий вопрос: "Нужен ли Европе этот проект в свете ее решимости отказаться от российского газа в ближайшем будущем?"



По его словам, переконфигурировать газовые потоки внутри ЕС невозможно, так как нет необходимых звеньев, способных связать будущий хаб с Северо-Западной Европой, куда газ раньше поступал по "Северному потоку-1".



Избыточный газ



При этом газовые мощности и трубопроводы имеются.



В текущем году российские поставки в ЕС сократились на 43,4%, а загруженность трубопровода "Турецкий поток" намного ниже его годовой пропускной способности, составляющей 31,5 миллиарда кубометров.



Согласно подсчетам аналитика Rystad Energy Цзунцян Ло, к 21 ноября не использовалось около 60% пропускной способности трубопровода, а объем поставок составил около 10,6 миллиарда кубометров газа. По его оценкам, для создания новой дорогостоящей инфраструктуры потребуется не менее трех-четырех лет.



"Даже если бы была возможность проложить новый трубопровод, кто стал бы покупать этот газ?" - спросил он.



Тем не менее другие эксперты утверждают, что покупатели найдутся.



Как сообщил источник в "Газпроме", хаб будет содействовать продажам газа.



"Это будет не российский газ, а газ из хаба", - сказал источник.



По словам источника в Европе, Китай, в 2021 году обогнавший Японию как крупнейшего в мире импортера СПГ, уже перепродает российский газ без указания исходного экспортера, а покупатели в Южной и Восточной Европе, скорее всего, не будут заинтересованы в источнике СПГ.



Как отмечает Александр Грязнов, директор направления "Корпоративные рейтинги" в Standard & Poor’s, Европа захочет покупать газ у Москвы через посредников, поскольку не вводила на него эмбарго, в отличие от нефти.



"Вероятно, европейцы не захотят заключать прямые контракты с Российской Федерацией, и закупка объемов на спотовом рынке в Турции будет политически приемлемой", - сказал он. Он добавил, что для создания центра потребуются время и деньги.



Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности сказал, что хаб создает возможности для бизнеса.



"Если хаб начнет функционировать, появятся огромные возможности для всевозможных сделок", - добавил он.



Турецкие отношения



В последние годы президент России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган наладили хорошие отношения, несмотря убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году и инцидент со сбитым Турцией российским истребителем в 2015.



Анкара предлагает присоединить к хабу Трансанатолийский газопровод (TANAP). По нему на турецкую территорию поставляется природный газ из Азербайджана.



В минувшем месяце Баку и Анкара заключили договоренность увеличить пропускную способность трубопровода в два раза в скором времени. Сейчас она составляет 16 миллиардов кубометров. 23 ноября в Москве состоялась встреча глав российского "Газпрома" и азербайджанской компании Socar.



Участники не рассказали о деталях встречи, но в этом месяце Россия согласилась поставить Азербайджану 2 миллиарда кубометров газа в рамках нового краткосрочного контракта.



Аналитик из Rystad сказал: "Сделка вызвала на рынке некоторую обеспокоенность по поводу возможности увеличения экспорта в Европу со стороны Москвы".



Кроме того, Россия вернулась к давней идее добавить к существующему газопроводу "Турецкий поток" две линии с целью удвоить его годовую мощность до 63 миллиардов кубометров.



Это полностью соответствует совокупному объему российских поставок по различным маршрутам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Италию, Сербию, Словению и Турцию в 2020 году.



В основном Москва поставляет газ в Европу через Украину в объеме более 40 миллионов кубометров в сутки, что составляет менее половины показателя в прошлом.



Через "Турецкий поток" она экспортирует газ в юго-восточную Европу, включая Венгрию.



Стоимость газопровода "Турецкий поток" составляет 3,2 миллиарда долларов, а на строительство "Северного потока - 2" через Балтийское море потребовалось еще 11 миллиардов долларов. Инвестировали средства "Газпром" и его западные партнеры.



Ни "Газпром", ни Кремль не представили оценки стоимости проекта по созданию газового хаба в Турции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать данный вопрос.