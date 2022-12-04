Иранский режим уступает протестующим. Аятоллы упраздняют полицию нравов

00:26 05.12.2022

04.12.2022



Тегеран упраздняет полицию нравов, но продолжает развивать ядерную энергетику

Данила Моисеев



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Назидательный патруль Сил правопорядка Исламской Республики Иран будет упразднен. Об этом сообщили в прокуратуре страны. Это может стать первым шагом к принятию еще более важного решения: об отмене обязательного ношения хиджаба, которое в настоящее время активно обсуждается в эшелонах власти. Вместе с тем внешнеполитическая линия Тегерана под влиянием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остается неудобной для США. Вашингтон намерен сконцентрироваться уже не столько на "ядерной сделке", которую заключить пока не получится, сколько на недопущении военных поставок в Россию.



О том, что так называемая полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием, заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.



Он же объявил о том, что орган будет ликвидирован. Напомним, протесты в Иране, вспыхнувшие в сентябре после предполагаемого убийства 22-летней Махсы Амини, продолжаются до сих пор. К ним присоединились самые различные слои населения, рабочие, интеллигенция и даже спортсмены сборной Ирана по футболу.



Власти так и не решились пойти на самые жесткие меры, несмотря на то что в ходе волнений уже погибли как минимум 200 человек, а правозащитники говорят о более 400 жертвах. Вопрос о реформах остается открытым. Изменение, объявленное прокуратурой, нельзя назвать революционным, поскольку функции надзирания есть и у других структур, в том числе обычной полиции и у КСИР. Однако оно может стать началом и других изменений. Произойдут ли они: главный вопрос внутриполитической жизни Ирана.



В это же время произошло и другое знаковое событие: было объявлено о том, что Иран начал сооружать новую АЭС (в стране есть пока одна АЭС – Бушерская, в сооружении которой Россия оказала помощь) на юго-западе страны под названием "Карун" мощностью 300 МВт. На проект планируется затратить 2 млрд долл., он может быть реализован к 2030 году.



Однако американцев сейчас развитие ядерной энергетики в Иране беспокоит не так сильно, как раньше. Перспектив ядерной сделки в ближайшем будущем не предвидится, в то время как Вашингтон хочет избежать поставок иранского вооружения России. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в интервью Bloomberg. Он сказал, что Вашингтон сконцентрируется на поддержке протестующих и на препятствовании потенциальных военных поставок в РФ. Малли добавил, что Иран предъявляет США невыполнимые требования и с августа стороны диалога о возобновлении ядерной сделки не ведут.



Остается под вопросом, каким образом Вашингтон будет давить на Тегеран в условиях, когда против Исламской Республики уже введены самые жесткие санкции.



"Протесты, пожалуй, можно считать беспрецедентными по масштабу с 1979 года. Более того, между недовольством, приведшим к падению шахского режима, и нынешними волнениями есть схожие черты. Например, активное участие молодежи. Уже даже старшеклассники демонстративно не посещают занятий. Эти волнения для режима опасны, но скорее всего он устоит. Ему есть чем подавлять недовольство, у него есть разветвленная система безопасности, включающая, например, ополчение Басидж внутри КСИР, отличившееся при подавлении протестов после президентских выборов в 2009 году. Но к радикальным средствам власти все-таки пока стараются не прибегать",­ – сказал "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



Он подчеркнул, что недовольство населения не просто охватило разные слои населения Ирана, но и имеет сразу несколько аспектов. Например, национальный – убитая девушка была курдянкой, а протесты затронули и север страны, где живет азербайджанское население. Также важна и экономическая составляющая: под санкциями экономика выживает, но не развивается. Религиозный: протестуют в том числе те части страны, где живут сунниты, а не шииты. Наконец, есть запрос на большие политические изменения, потенциальное проведение которых поставит под вопрос, останется Иран исламской республикой или нет. Пойдет на большие уступки Тегеран или ограничится символическими – это главная интрига продолжающихся волнений в условиях, когда уже и в иранской элите разнятся мнения о том, что делать в связи с протестами.