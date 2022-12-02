Ядовитый симбиоз на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин

00:31 05.12.2022 Ядовитый симбиоз на Ближнем Востоке



Американо-саудовские разногласия не изменили вектор ближневосточной политики. Общая цель Эр-Рияда и Вашингтона - ослабление, а в перспективе раздробление Ирана. Этот курс уже сказывается на ситуации в Йемене и Сирии.



Месть принца



На протяжении десятилетий одним из столпов капиталистической системы был союз США и Саудовской Аравии. Сотрудничество "оплота демократии" и абсолютной монархии решало несколько задач. Во-первых, оно позволяло контролировать сырьевые потоки - "кровеносную систему" глобализированного мира. В обмен на обеспечение своей безопасности Саудовская Аравия и другие арабские страны устанавливали выгодные для буржуазных центров режимы ценообразования и поставок нефти и газа. Во-вторых, этот симбиоз облегчал контроль над ключевым регионом. От создания движения моджахедов в Афганистане до вторжения в Ирак, от поддержки чеченского сепаратизма до "арабской весны" - на всем лежит его зловещее клеймо.



При Дональде Трампе отношения лишь укрепились, Вашингтон во всем угождал королевской семье. США вышли из "ядерной сделки" с Ираном, открыто поддержали агрессию в Йемене, заключили с Эр-Риядом оборонные контракты на десятки миллиардов долларов. Тем контрастнее был "холодный душ", которым окатило династию после победы Джо Байдена. Вынужденный учитывать настроения электората, новый хозяин Белого дома прекратил поставки наступательных вооружений и публично осудил авторитарные практики королевства. Вкупе с возобновлением переговоров с Ираном это не могло не раздражать Эр-Рияд.



Важное значение имеет здесь личностный фактор. Администрация Трампа потакала непомерным амбициям наследного принца и фактического правителя монархии Мухаммеда бен Салмана, в то время как Байден направил против него острие критики. Обида требовала удовлетворения, но, следуя восточной традиции, принц хотел сделать месть максимально чувствительной. Удобный момент наступил в разгар предвыборной кампании в США. Самой болезненной для демократов была тема инфляции, вызванной подорожанием топлива. Оппонируя республиканцам, Белый дом заявлял о скором снижении цен. Основания у обещаний были: во время июльского визита Байдена в королевство наследник престола объявил о готовности увеличить добычу нефти на 750 тыс. баррелей в сутки.



И вот на встрече нефтедобывающих стран принимается противоположное решение - снизить выкачку на 2 млн баррелей, что автоматически подстегнуло цены. Любопытно, что всего за неделю до этого бен Салман вдобавок к многочисленным титулам стал председателем правительства. С момента образования Саудовской Аравии эту должность с редчайшими исключениями занимал сам монарх.



Параллельно династия объявила об углублении связей с Китаем. Министр энергетики и брат наследного принца Абдель Азиз бен Салман провел переговоры с главой государственного энергетического управления КНР Чжаном Цзяньхуа, обсудив сотрудничество в поставках нефти и совместной переработке топлива. В саудовском МИД объявили о готовящемся визите в страну Председателя КНР Си Цзиньпина.



Другими словами, Эр-Рияд отправил США сигнал с требованием уважения своих интересов. Однако союзнические отношения между странами сохраняются, пусть с некоторыми коррективами. Так, династия ясно дала понять о желательности возвращения к власти Республиканской партии. Должностные лица монархии демонстративно поддерживают с ней тесные связи. На инвестиционном форуме в Эр-Рияде отсутствовали представители Белого дома, а роль почетного гостя исполнял советник и зять Трампа Джаред Кушнер.



Это не значит, что до момента гипотетического возвращения республиканцев к власти все связи будут заморожены. Саудовские власти уже сделали ряд примирительных шагов. Королевство поддержало резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением референдумов в четырех регионах Украины, затем наследный принц позвонил Владимиру Зеленскому, пообещав помощь в размере 400 млн долл. Тем самым Эр-Рияд решил смягчить последствия "нефтяного демарша", который ряд американских чиновников расценили как "сговор с Москвой". Внесенный конгрессменами-демократами законопроект даже призывал вывести из королевства "критически важные объекты военной инфраструктуры" вроде ЗРК "Пэтриот".



Общие цели



Ставка на шантаж оказалась успешной. Во-первых, администрация Байдена рекомендовала предоставить бен Салману иммунитет в деле, рассматриваемом окружным судом Вашингтона. Оно касается убийства журналиста Джамаля Хашогджи, к которому Эр-Рияд, как признали власти США, имеет прямое отношение.



Во-вторых, американские СМИ сообщили о полученных Вашингтоном данных саудовской разведки. В них утверждалось, что Иран собирается нанести удары как по самому королевству, так и по столице Иракского Курдистана - Эрбилю, где дислоцированы американские войска. Причиной называлось желание Тегерана отвлечь внимание от протестов. На грубый информационный вброс в Белом доме отреагировали с полной серьезностью. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон защитит "стратегического партнера" от иранской угрозы, в том числе поставками средств обороны. О готовности "без колебаний вступить в защиту партнера" сообщил американский госдепартамент.



Дальше больше. США объявили о переброске на Ближний Восток дополнительных сил, включая истребители F-22. Глава центрального командования американской армии Майкл Курилла посетил прибывшую в Персидский залив атомную подлодку "Западная Виргиния", оснащенную ядерным оружием. Визит широко освещался прессой, хотя прежде в Вашингтоне предпочитали держать в секрете места нахождения субмарин. Наконец, ВМС США, Великобритании и Саудовской Аравии провели в Персидском заливе недельные учения "Морской защитник".



Это доказывает сохранение в регионе агрессивного пакта. Администрация Байдена открыто заявляет, что переговоры с Ираном поставлены на паузу. "В Вашингтоне не считают возможным вернуться к соблюдению соглашения в скором времени", - заявил Кирби. Поводом для саботажа стали акции протеста в Иране. Как добавил тот же Кирби, США сосредоточены на том, чтобы "привлечь Тегеран к ответственности за жестокое обращение с невинными демонстрантами". Еще одним поводом стала передача Ираном беспилотников и ракет России, хотя, как признали в Пентагоне, "подтверждений поставок иранских ракет Москве нет".



Под этими предлогами Вашингтон ввел новые санкции. Так же поступил Евросоюз. Но и этого Западу показалось мало. В госдепартаменте США сообщили о готовности "использовать инструменты, выходящие за рамки экономических мер, чтобы противодействовать злонамеренной деятельности Тегерана". Не остался в стороне и Байден. На митинге в Калифорнии он неожиданно заявил: "Не беспокойтесь, мы освободим Иран". Видимо, оценив суть сказанного, президент уточнил, что "иранцы скоро освободят себя сами". Госдепу пришлось выступить с разъяснениями. Там отметили, что угроза со стороны первого лица государства была "выражением солидарности с протестующими".



О том, что волнения в Иране не только используются для нападок на страну, но и намеренно провоцируются, "Правда" сообщала в номере от 14-17 октября с.г. С тех пор накопились новые доказательства внешнего вмешательства. Как признал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, участники беспорядков получают оружие из Иракского Курдистана. Скандальное заявление он сделал в интервью иранской службе телеканала Би-би-си, ставшего рупором протестов. Сотрудница этого СМИ Рана Рахимпур между тем сообщила, что каналу поставлена задача разжигания сепаратистских настроений. Аналогичную роль играют "Голос Америки", "Радио Фарда" (подразделение "Радио Свобода") и телеканал "Иран интернэшнл". Последний базируется в Лондоне, а основное финансирование получает из Саудовской Аравии.



Создаваемый ими информационный фон облегчает диверсионную активность. В Хузестане, Западном Азербайджане, Систане и Белуджистане и других провинциях с высокой долей национальных меньшинств обезврежены вооруженные группировки, изъяты сотни единиц оружия. Но заранее выявить боевиков получается не всегда. В результате теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз погибли 15 человек. Ответственность взяло на себя "Исламское государство"*.



Очаги войны



Попытка перекроить политическую карту Ближнего Востока происходит и на других "фронтах". В октябре был сорван режим перемирия в Йемене, в чем Эр-Рияд и Вашингтон обвинили движение хуситов. По словам спецпосланника США по Йемену Тима Лендеркинга, повстанцы "выдвинули невыполнимые требования". Реальные причины совсем в другом. Президентский руководящий совет, провозгласивший себя верховной властью, оказался марионеткой в руках Саудовской Аравии. Большинство его членов составили представители исламистской партии "Ислах", бежавшие из Йемена в королевство. Хуситам места в новой структуре не нашлось. Мало того, от них потребовали отвести силы от ключевых городов Таиз и Мариб.



Само перемирие оказалось весьма условным. В августе Израиль - явно с ведома Эр-Рияда - нанес удары по объектам в йеменской столице Сане, где якобы производились баллистические ракеты с участием инженеров из Ирана и Ливана. Появилась информация о совместном разведцентре, который Израиль и Объединенные Арабские Эмираты собираются создать на острове Сокотра. В свою очередь США ведут с Саудовской Аравией переговоры о создании на границе с Йеменом учебного полигона для отработки технологий противодействия беспилотным летательным аппаратам.



После прекращения перемирия коалиция и действующие под ее крылом отряды коллаборантов возобновили наступление. В ответ хуситы пригрозили нанесением ударов по инфраструктуре добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ. В конце октября они совершили атаку на йеменский нефтеналивной порт Ад-Дабба, контролируемый коалицией. Удары повторились 21 ноября. Движение хуситов объяснило это нежеланием допустить разграбления сырьевых богатств страны.



В Эр-Рияде и Вашингтоне привычно обвиняют в поддержке повстанцев Иран, умалчивая о своей роли в унесшем почти 400 тыс. жизней конфликте. Все выше вероятность раскола страны. Южный переходный совет, выступающий за отделение территории бывшей Народно-демократической Республики Йемен и пользующийся поддержкой ОАЭ, уже контролирует провинции Аден, Абьян, Лахдж, Шабва и прибрежные районы Хадрамаута.



Империалистические силы не оставляют в покое Сирию. В ее северо-восточных районах, ключевых с точки зрения добычи нефти и сельскохозяйственного производства, по-прежнему хозяйничают США. Официальная численность контингента - порядка 1 тыс. военных, однако под началом американских вояк действуют 100-тысячные курдско-арабские "Сирийские демократические силы". Это позволяет Вашингтону беспрепятственно грабить богатства Сирии. По данным законного правительства, США вывозят 80 процентов добываемой в стране нефти. Прямые убытки от хищений оцениваются в 24 млрд долл. Дамаск требует вывода оккупационных войск и регулярно обращается в Совбез ООН, но все претензии растворяются в воздухе.



Ряд СМИ тем временем сообщили о намерении США увеличить свой контингент как минимум вдвое. Информацию подтверждают расширение базы в районе города Эль-Камышлы и восстановление присутствия на базе Хараб Эшек. Кроме того, планируется нарастить силы в районе Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Начиная с 2016 года там базируется около 200 американских военных, занимающихся подготовкой боевиков сирийской оппозиции.



Дислокация в Сирии и Ираке оправдывается "опасностью со стороны ИГ*". Настоящая причина, однако, борьба с иранским влиянием. США проводят регулярные операции против воюющих на стороне Дамаска ополчений. Так, в октябре были уничтожены склады с боеприпасами в районе города Дейр-эз-Зор. Кроме того, Вашингтон поддерживает израильские удары. Интенсивность последних нарастает. Например, 13 ноября Израиль нанес серьезный урон аэродрому Шайрат, используемому в том числе российскими военными. Однако Москва, обещавшая обеспечить безопасность Сирии, в лучшем случае выражает беспокойство.



Той же логике следует Турция. Совсем недавно она нормализовала отношения с Израилем и Саудовской Аравией, а теперь хочет получить новый кусок сирийского "пирога". Чувствуя безнаказанность, империалистические силы действуют все смелее.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670189460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р

- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной

- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане

- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону

- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?

- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику

