 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шиитские боевики грозят открыть фронт на улицах Эр-Рияда, - И.Субботин
07:05 05.12.2022

Ирак снова стал ареной противоборства Ирана и Саудовской Аравии
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
4.11.22

Поддерживаемая Ираном шиитская группировка "Катаиб Хезболла" (КХ) призвала государства Ближнего Востока, пострадавшие от политики Саудовской Аравии, сформировать альянс и "перенести конфликт на улицы Эр-Рияда". Заявление организации, действующей на территории Ирака, появилось считаные дни спустя после того, как новый премьер республики Мухаммед Судани посетил Тегеран.

"Оптимальным решением в борьбе с саудовским образованием является создание альянса из стран, пострадавших от его преступных деяний, для переноса конфликта на улицы Эр-Рияда", – отметили лидеры шиитской группировки, которая несет ответственность не только за нападения на военные объекты США в Ираке, но и за запуск боевых беспилотников в сторону Саудовской Аравии. По их словам, любой переговорный процесс с Эр-Риядом лишен смысла, потому что он даст королевству время "для нанесения ударов по оси сопротивления" (самоназвание альянса близких к Ирану стран и организаций. – "НГ") и "производства смертоносного оружия".

Заявление КХ прозвучало в стилистике высказываний в адрес Саудовской Аравии, которые в последние месяцы делал Корпус стражей исламской революции (КСИР) – военно-политическая организация, влияющая на механизм принятия решений в Иране. Командиры КСИР открыто возлагали на Эр-Рияд ответственность за продолжающиеся с сентября уличные протесты против Тегерана. Королевство обвиняли к причастности к финансированию канала Iran International – флагманской информплатформы иранской оппозиции за рубежом. На этом фоне появились сообщения, что переговорный процесс между Ираном и Саудовской Аравией о нормализации отношений заморожен. Королевство начало опасаться силового сценария.

Ирак еще при прежнем премьере Мустафе аль-Казыми пытался обеспечить Тегерану и Эр-Рияду нейтральную площадку для переговоров о восстановлении отношений. Делегации двух стран успели провести на территории республики серию переговорных раундов. После того как Судани в октябре этого года встал во главе иракского правительства, центральный Багдад выступил с заявлением, что "ирано-саудовский диалог перешел с направления, связанного с вопросами безопасности, на дипломатическое направление". Но жизнеспособность концепции переговоров на фоне радикализации иранской официальной риторики в отношении Саудовской Аравии вызывает сомнения.

К Ираку у иранского официоза также есть претензии. С сентября Тегеран утверждал, что автономный север республики якобы стал оплотом сил, подстрекавших манифестантов. Речь прежде всего идет о курдских партиях, которые Исламская Республика обвиняет в стремлении форсировать сепаратистские настроения в ее провинциях, компактно населенных курдами. Там иранские силы безопасности столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

Судани побывал в Тегеране с двухдневным визитом на минувшей неделе, после чего направился в Эр-Рияд. Его зона политической ответственности имеет отношение к нацбезопасности и Ирана, и Саудовской Аравии. Западные аналитики фиксировали, что шиитские группировки как минимум дважды запускали с территории Ирака в сторону аравийской монархии дроны, начиненные взрывчаткой. По этим оценкам, они причастны к удару в мае 2019 года по инфраструктуре нефтепровода "Восток–Запад", а также к произошедшему в сентябре того же года удару по перерабатывающему заводу в Абкайке.

"Ряд проиранских формирований, включая часть фракции КХ, в последние годы добивался ослабления центральной власти в Ираке, – заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Именно в это время Ирак начал проводить осознанную политику диверсификации связей". Это, по словам собеседника "НГ", приносило плоды: еще в эпоху Абдул-Махди начала работать совместная саудовско-иракская инвестиционная комиссия.

"Однако после ухода с поста аль-Казыми, который был олицетворением компромисса между США и Ираном и при котором Ирак стал площадкой для проведения региональных форумов на высшем уровне, судьба Ирака снова становится туманной, – заметил аналитик. – Саудовская Аравия, впрочем, как Объединенные Арабские Эмираты и Катар, относится осторожно к новому премьеру Ирака". "На этом фоне призыв КХ, да еще и солидаризированный с заявлениями КСИР, выглядит попыткой похоронить прогресс в расширении связей между Ираком и Саудовской Аравией", – пояснил собеседник "НГ". Следует ожидать, что Эр-Рияд опять попытается усилить контакты с духовным лидером иракских шиитов Али Систани, а также другими фигурами местного политического поля, которые не демонстрируют восторга по поводу перспектив нового сползания Ирака в сферу иранского влияния, полагает эксперт.

Источник - НГ
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