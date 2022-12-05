Пол Робертс: Нерешительность Кремля дорого обходится и помогает его противникам повышать ставки в игре

08:11 05.12.2022 Пол Робертс: Либо Россия покончит с Украиной за 48 часов, либо ей надо быть готовой сражаться с НАТО

Нерешительность Кремля уже дорого обошлась в ходе спецоперации, и она же помогает его противникам повышать ставки в игре

Пол Робертс

5.12.22



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО разрешить Украине наносить удары по объектам внутри территории России, добавив, что альянс не должен бояться реакции Москвы. Пока же Белый дом сопротивлялся отправке Киеву ракет с дальностью поражения цели внутри России.



Во время интервью в кулуарах саммита НАТО в Румынии Ринкевичс заявил: "Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти операции". Союзники не должны бояться эскалации со стороны Москвы, добавил он.



Но эскалация продолжается. Так же, как это было во Вьетнаме. Вашингтонская марионетка не озвучила бы этого провокационного предложения без разрешения Вашингтона. Под фразой "внутри территории России" Ринкевичс подразумевает районы за пределами областей, недавно реинкорпорированных Россией. Он призывает к расширению войны, перейдя красную черту, чего президент Путин не сможет игнорировать.



Это, конечно, Вашингтон расширил ограниченную военную спецоперацию Кремля, превратив ее во все более масштабный конфликт с растущим участием Запада. Но именно решение президента Путина в пользу медленной ограниченной СВО, которая не препятствовала способности Украины вести военные действия, позволило Вашингтону расширить рамки конфликта. У Вашингтона было достаточно времени, чтобы создать соответствующий нарратив и и дать свое объяснение происходящим событиям. Пропаганда Вашингтона породила в мире симпатию к Украине и ненависть к России. Что было нужно Кремлю, так это быстрая решительная победа и новая власть на Украине - до того, как Вашингтон успел бы отреагировать.



Что еще более важно, вступив в конфликт с недостаточным количеством солдат и без резервов, протяженные российские линии стало невозможно защищать. Неизбежные в такой ситуации российские отступления использовались на Западе, чтобы создать впечатление, что Россия может быть побеждена. Британская газета Telegraph даже написала несколько дней назад, что к Рождеству Украина будет в Крыму.



Вера в то, что Россию можно победить, мешает реалистичным переговорам и будет поощрять новые провокации, которые рано или поздно перейдут ту красную черту, которую нельзя будет игнорировать. Медленные ограниченные военные действия - это определенно путь к дальнейшему наращиванию конфликта. Вскоре Вашингтон будет слишком вовлечен в него, будет слишком привержен делу, чтобы отступить. Этот конфликт идет к ядерной конфронтации, и если Кремль не сможет найти в себе мудрости быстро завершить его, тот выйдет из-под контроля.



Кремлю, похоже, трудно признать реальность. В течение многих месяцев Кремль жаловался на каждое новое "косвенное" участие США/НАТО. Министр иностранных дел России Лавров недавно поднял жалобу об этом до формулы "прямое участие". Другими словами, Кремль наконец признал, что США/НАТО реально воюют с Россией.



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Лавров признает, что риск перерастания конфликта в ядерную войну огромен. Так почему же Кремль не делает то, что он должен был сделать давным-давно, и не завершит конфликт быстро, разрушив инфраструктуру, которая позволяет Украине продолжать упорстововать, и не заменит Зеленского, американскую марионетку, лидером, дружественным России?



Конфликт стал неизбежным, когда Кремль отошел в сторону и позволил Вашингтону свергнуть украинское правительство и установить марионетку. Конфликт продвинулся вперед, когда Кремль отклонил просьбу Донбасса о вхождении в состав России вместе с Крымом. В 2014 году я сказал, что эта ошибка приведет к серьезному столкновению. А в феврале этого года стало ясно - все, что угодно, кроме быстрой решительной победы России, приведет к вовлечению в конфликт США/НАТО.



Для Кремля уроки остаются невыученными. От Кремля исходит все больше бессмысленных жалоб, которые Запад игнорирует, в то время как его представитель дает заверения в том, что Россия не намерена смещать Зеленского.



Похоже, что у Кремля нет решения исправить ту крайне неблагоприятную ситуацию, которую он сам для себя создал.



Лидеры не любят признавать ошибки. Это особенно верно тогда, когда лидеры принимают решение о направлении действий, основываясь на моральных соображениях, что сделал Путин. Он в течение восьми лет пытался сохранить Донбасс в составе Украины с помощью Минских соглашений, которые Украина и Запад отказались соблюдать. Он принял решение о военной операции, ограниченной выводом украинских солдат из республик Донбасса, и отказывался вторгнуться на Украину и завоевать ее. Не желая разоренной и нищей Украины на границе с Россией, Путин до недавнего времени оставлял в безопасности энергетическую, водную и транспортную инфраструктуру, которая позволяла Украине, вооруженной и обученной Западом, участвовать в полномасштабных боевых действиях.



Но, судя по тому, что Путин недавно сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, эти недавние атаки на инфраструктуру не являются компонентами пересмотренной российской военной политики. Это упражнения в стиле "око за око". Путин объяснил нападения на украинскую инфраструктуру, обеспечивающую ведение войны, как возмездие за атаки на Крымский мост и трубопроводы "Северный поток".



Другими словами, похоже, что политика Кремля заключается в том, чтобы продолжить "пинать банку дальше по дороге". Путин все еще привержен своей операции с ограниченным ущербом по освобождению районов, которые хотят избежать тирании неонацистского украинского правительства, и ему все еще не хватает осознания того, что вмешательство Вашингтона отменило его "ограниченную военную операцию", переведя ее в куда более высокий статус. Если Путину не удастся осознать это и применить необходимую силу, чтобы быстро положить ей конец, он потеряет контроль над ситуацией.



Намерения Путина были благими, но страдали от недостатка реализма. Кремль, должно быть, предположил, что он был единственным игроком у шахматной доски.



Возможно, Кремль слишком долго откладывал решение вопроса, но если он не удовлетворится чем-то вроде демилитаризованной зоны и неразрешенного конфликта, как в Корее, то альтернатива - добить Украину за 48 часов и установить новое правительство - может положить конец конфликту до того, как Вашингтон его еще больше обострит.



Ожидание никогда не приносило Путину пользы. Ожидание позволило Вашингтону обучить и оснастить большую украинскую армию. Еще большее ожидание - это позволить НАТО создать большую армию на границе с Россией, увеличив численность сил НАТО с 40 000 до 300 000 человек, о чем заявил генеральный секретарь НАТО.



Высокопоставленный генерал одного государства-члена НАТО уже говорит, что американские войска находятся в боевой готовности на границе с Россией, готовые "немедленно вступить в бой".



Растерянность и нерешительность Кремля гарантируют еще большее расширение военных действий.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова



Публикуется с разрешения автора и издателя Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670217060





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