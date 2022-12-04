Газовая блокада Приднестровья завершилась поражением Молдовы

09:15 05.12.2022

04.12.2022 Елена Острякова.



Молдова и Приднестровье в субботу заключили сделку – в ПМР возобновляются поставки газа, а непризнанная республика в ответ запускает на полную мощность находящуюся на ее территории и работающую на "голубом топливе" Молдавскую ГРЭС, которая питает, в том числе, и Кишинев.



Газ для Приднестровья ранее по указанию Молдовы блокировался на Украине, оседая в хранилищах. Эти запасы теперь Кишинев забирает себе, взамен обещая Тирасполю весь объем российского топлива, идущий в Молдову. Так обрисовал договоренности глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан.



Молдова и Приднестровье в субботу заключили сделку – в ПМР возобновляются поставки газа, а...



Напомним, что осенью Молдова устроила газовую блокаду Приднестровья, преследуя несколько целей. Во-первых, так Кишинев намеревался добиться уступок от "Газпрома" по цене. Во-вторых, наказать "сепаратистов" и проявить солидарность с Украиной.



Однако газовый дефицит в ПМР привел к переводу на ограниченный режим работы местной ГРЭС, которая поставляла электричество и молдаванам. Чиновники Майи Санду попытались закупать в Румынии – вышло в четыре раза дороже.



"Какой феерической бывает глупость "проевропейских" политиков Молдавии, решивших ради экономии газа начать переплачивать за электроэнергию", – отмечает экономический обозреватель Иван Лизан.



Критической ситуация стала после российских ударов по Украине. Переведенная на ограниченный режим работы ГРЭС не позволила сбалансировать систему, когда на Украине начались аварийные отключения, в результате оба берега Днестра на несколько часов погрузились во тьму.



Теперь, как сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну, МГРЭС поставит на правый берег 204 тыс. МВт по цене $73 за 1 мегаватт в час. Это дороже, чем старая цена – 62,5 долларов. Таким образом, Приднестровье дополнительно заработает только в декабре более 2 млн долларов.



"Тирасполь хоть компенсацию получит", – считает Лизан.



При этом сегодня же было объявлено, что Молдова импортировала 4,3 миллиона кубометров газа по коридору Греция-Болгария-Румыния. Судя по всему, это тоже российский газ, только стоит он гораздо дороже газпромовского.



Сделкой возмущены представители как прозападного лагеря. Они напоминают, что долг за газ, поставляемый в ПМР, записывается Москвой на счет Молдовы.



plus.yandex.ru

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"Пора переносить столицу в Тирасполь, а Майю Санду на зарплату в "Газпром". Так будет справедливо. Зачем нам правительство в Кишиневе, когда уже есть одно в Тирасполе. Отдавать весь газ, полученный от "Газпрома", на левый берег в обмен на электричество – это идиотизм. Ведь долг будет накапливаться. И правительство будет, как обычно, его признавать. Представляете ситуацию, что вы берете у кого-то в долг, но все деньги отдаете третьей стороне, которая даже не планирует их отдавать. Единственное, на что она готова – так это на ваши деньги произвести электроэнергию и вам же ее продать. Очень выгодно? А если знать, что третья сторона – это сепаратистский режим, который за счет этого будет обеспечивать свое существование, то правительство – идиоты в квадрате", – написал в американской соцсети председатель партии "Европейские Левые" Григорий Петренко.



На этом фоне из партии власти прозвучали весьма странные заявления.



"Мы благодарны Румынии за поддержку в решении последствий энергетического кризиса, благодаря которой у каждого гражданина нашей страны в доме есть свет", – заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.