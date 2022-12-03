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КырМинсельхоз намерен продать фермерам просроченные удобрения по сниженной цене
09:47 05.12.2022

5 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Срок хранения минерального удобрения, привезенного из Узбекистана, просрочен. Информацию на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике подтвердили представители Министерства сельского хозяйства.

По словам руководителя департамента химизации и защиты растений Дыйканбая Кенжебаева, несмотря на истечение срока хранения, селитру еще можно использовать.

"Мы четыре раза провели анализ. Есть физиологические изменения, но химический состав не изменен. Содержание азота 34 процента. Мы направили на завод в Узбекистан запрос на счет срока хранения", - сказал Дыйканбай Кенжебаев.

По словам замминистра сельского хозяйства Мурата Байдылдаева, кабмин на прошлой неделе решил снизить цены на данную партию минерального удобрения.

"Всего в Узбекистане заказали 20 тысяч тонн. Перевели 917 миллионов сомов. В Кыргызстан в апреле привезли 5 тысяч тонн. Продали 30 тонн, осталось 4 тысячи 770 тонн. Цена весной составляла 49-52 сомов, сейчас снизили до 30 сомов. Убыток составляет 830 миллионов сомов. Сейчас со стороны правоохранительных органов идет проверка по данному вопросу", - сказал замминистра.

Депутат Балбак Тулобаев отметил, что не стоит продавать просроченную селитру фермерам. "Не зря же завод Узбекистана дал шесть месяцев срок хранения. Не надо это теперь продавать. За это вы ответите. Кто подписал, что можно использовать просроченное удобрение? Дайте нам их список. Мы поговорим с ними", - заявил нардеп.

Источник - 24.kg
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