|Только залезшим на пик Ленина. Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане
09:49 05.12.2022
4 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане. Соответствующее положение разработано и принято Федерацией альпинизма и профильным ведомством.
Уточняется, для того чтобы стать его обладателем, скалолаз должен совершить восхождение на самые высокие вершины Кыргызстана: пик Ленина (7 тысяч 134 метра), пик Хан-Тенгри (7 тысяч 10 метров) и пик Победы (7 тысяч 439 метров).
Покорителям вершин будут вручаться звание "Ак-Илбирс", персональный номер и спортивное звание кандидата в мастера спорта КР по альпинизму.