Только залезшим на пик Ленина. Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане

09:49 05.12.2022

4 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане. Соответствующее положение разработано и принято Федерацией альпинизма и профильным ведомством.



Уточняется, для того чтобы стать его обладателем, скалолаз должен совершить восхождение на самые высокие вершины Кыргызстана: пик Ленина (7 тысяч 134 метра), пик Хан-Тенгри (7 тысяч 10 метров) и пик Победы (7 тысяч 439 метров).



Покорителям вершин будут вручаться звание "Ак-Илбирс", персональный номер и спортивное звание кандидата в мастера спорта КР по альпинизму.