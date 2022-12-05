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Запад ввел "потолок цен" на русскую нефть. Первой пострадает Украина, - М.Рябов
10:00 05.12.2022

05.12.2022 Михаил Рябов.

Страны Запада ввели "потолок цен" на российскую нефть – они договорились закупать ее не дороже 60 долларов за баррель (в дальнейшем цифра будет еще больше снижаться). Одновременно запрещены поставки танкерами (исключения для Болгарии и Венгрии). Цель санкций – обрушить экономику России, вызвать недовольство населения, смену власти и последующее расчленение страны – как минимум, возвращение ряда территорий Украине.

Руководство РФ заявляет, что готово к таким мерам Запада. Москва запретит продавать нефть (даже через посредников) странам, поддерживающим "ценовой потолок". Сейчас главная интрига – насколько России придется сокращать добычу, и спровоцирует ли это повышение цен на нефть (пока что спрос падает из-за очередного коронавирусного локдауна в Китае), и понесет ли РФ убытки в итоге, или, если цены повысятся, окажется в выигрыше?

Страны Запада ввели "потолок цен" на российскую нефть – они договорились закупать ее не...

"Россия закупила последнее время около 130 танкеров, бывших в употреблении. Но не известно, на какой объем их хватит. Не известно, будут ли танкеры из других стран рисковать попасть под санкции. Запад также запрещает страховать и перестраховывать перевозки нефти из России, если цена выше 60…

Россия и Китай и Индия и Турция срочно создают свою систему страхования и перестрахования перевозок. Если эта система будет создана, это сильный удар по позициям Запада. Но никто не знает, удастся ли такую систему создать", – рассуждает политолог Сергей Марков.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева допускает, что, если европейцев "прижмет", они начнут тайно закупать русскую нефть без всяких "потолков цен".

"Через Индию с хорошей наценкой и по другим схемам. Здесь дорогим "европейским партнерам" можно лишь напомнить пословицу "Дурак думкой богатеет", – комментирует Рябцева.

На Украине в среде "патриотов" решение Запада ожидаемо вызвало эйфорию.

"Пока все идет к тому, что Россия теряет 70% своего рынка сбыта в объеме 2021 года с ограниченной компенсацией в Азии, издержки на которую выводят торговлю на грань рентабельности", – злорадствует экс-"правосек" Борислав Береза.

Однако есть и скептики, которые опасаются, что Россия может устроить дефицит нефти и рост цен.

"Скажите, на чем ездит танк? Неужели на нефтепродукте? Что, не на ветряке и кизяке? Значит на дизеле. А какова протяженность фронта? А сколько нужно в сутки цистерн по 60 тонн для 1-го механизированного батальона в процессе ведения боевых действий? А одному мотострелковому?

Еще стоит честь удары по электрической инфраструктуре – в контексте дизеля. Ловим чепчик, господа! Как интересно, а почем теперь дизель будет? А сколько его будет?" – задает вопросы в своем блоге украинский политолог Михаил Чаплыга.

Источник - politnavigator.net
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