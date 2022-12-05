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В Иране началась трехдневная забастовка в поддержку протестов
10:03 05.12.2022

Пятого декабря в Иране началась всеобщая забастовка в поддержку антиправительственных протестов. Об этом сообщают очевидцы из нескольких крупных городов страны.

Накануне участники протестов в Иране призвали провести на этой неделе трехдневную забастовку.

В тот же день после закрытой встречи с несколькими высокопоставленными иранскими официальными лицами, в том числе с президентом Ибрахимом Раиси, депутат Незамоддин Мусави (Nezamoddin Mousavi) заявил, что правительство "обращает внимание на реальные требования народа".

При этом остается непонятной ситуация по поводу "полиции нравов", о закрытии которой сообщается в последние два дня.

Ранее генеральный прокурор исламской республики Мохаммад Джафар Монтазери (Mohammad Jafar Montazeri) заявил, что "полиция нравов", из-за действий которой вспыхнули нынешние протесты в Иране, была ликвидирована.

Министерство внутренних дел, отвечающее за "полицию нравов", не получило подтверждения о ее закрытии, а иранские государственные СМИ сообщили, что Монтазери не несет ответственности за надзор за полицией.
Добавим, что продолжающиеся в Иране с середины сентября протесты были вызваны смертью Махсы Амини, 22-летней девушки курдского происхождения. Она скончалась после задержания полицией нравов Тегерана, обвинившей ее в неправильном ношении хиджаба. Свидетели утверждают, что девушка погибла из-за жестоких действий со стороны силовиков.

По данным агентства HRANA на 4 декабря, в результате жестокого подавления протестов погибли 471 гражданское лицо, включая 64 несовершеннолетних, задержаны 18 210 человека.

05.12.22

Источник - fergana.media
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