Между нами, делаварами... Талибы уговаривают туркмен скорее начать стройку трубы ТАПИ

10:10 05.12.2022

Исполнительный директор проекта газопровода ТАПИ Мухамметмырат Аманов встретился в Кабуле с министром нефтяной и горной промышленности Афганистана Шейхом Шахабуддином Делаваром (Shahabuddin Delawar). Об этом 2 декабря сообщило издание Pakistan Observer.



Как заявил Делавар, ТАПИ является для Афганистана одним из главных социо-экономических проектов, который создаст для афганских граждан рабочие места и поможет привлечь в страну инвестиции.



"В Афганистане сложилась хорошая ситуация с безопасностью, поэтому нам следует использовать эту возможность и начать практическую работу по строительству ТАПИ как можно скорее", – заявил афганский чиновник.



В свою очередь Аманов отметил, что Туркменистан старается ускорить начало работы и сообщил, что скоро озвучит конкретный план по строительству газораспределительных резервов в Герате.



Две недели назад министр нефти Пакистана сообщил, что строительство газопровода может занять 3-4 года, но до этого необходимо найти инвесторов для его финансирования.



Между тем 28 ноября министр нефти Ирана рассказал, что ведет переговоры с Россией по поставкам газа в Пакистан через конкурентный ТАПИ газопровод Иран-Пакистан.