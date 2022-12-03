Каз-олигарх Клебанов кривляется: готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге

11:01 05.12.2022

Клебанов готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге - депутат Саиров

Депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что видел бизнесмена Александра Клебанова на заседании в акимате два дня назад. Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге, сообщил в кулуарах мажилиса депутат.

"Два дня назад в администрации было совещание. Клебанов там присутствовал. Мы этот вопрос задали и ему. Он нам сказал, что сейчас они готовы продать объект за 1 тенге государству. Мы сказали, что так не пойдет, сначала вы должны заплатить ущерб. То есть, в каком состоянии было предприятие, когда его купили в собственность, и в каком оно состоянии сейчас, вот эту разницу мы потребовали посчитать и выплатить", - пояснил Саиров.



Напомним, Экибастуз остался без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз в ночь на 27 ноября. В городе объявили режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

На теплосетях устранили 15 повреждений. Позже, когда стали подключать тепло, возник порыв трубы, из которой начал бить фонтан кипятка. Сегодня найдено место основного порыва на тепловых сетях города. Ведутся работы по его устранению. К концу дня власти обещают полностью стабилизировать обстановку.

Александр Яковлевич Клебанов - казахстанский бизнесмен, топ-менеджер, председатель совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпорация". Владеет 47,1% АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", которое контролирует ТОО "Экибастузтеплоэнерго", управляющее Экибастузской ТЭЦ.

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Ранее Саиров выразил мнение, что в связи с ЧП на ТЭЦ в Экибастузе, Риддере и других городах правительству и генеральному прокурору необходимо рассмотреть вопросы привлечения к ответственности владельцев ТЭЦ.



В свою очередь вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что владельцы ТЭЦ возместят расходы жителей Экибастуза, которые возникли после аварии на ТЭЦ.

Потребителям также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.