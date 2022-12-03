Почему Россия испытывает свои ракеты не у себя, а в Казахстане

15:53 05.12.2022

АЛМАС ЧУКИН



На полигоне Сары-Шаган, переданном в аренду РФ, провели испытание ракеты



Сары-Шаган в переводе - Желтый ясень.



Хорошо, что не Тополь. На полигоне Сары-Шаган, переданном в аренду РФ, вроде было тихо, и тут с какого-то перепугу провели испытание какой-то монстровой ракеты.



Пишут вроде С-500, но непонятно, какие самолеты надо сбивать ракетой, которая сама больше самолета. Над Америкой что-ли эта ракета достанет самолет?



Вообще этот полигон сам по себе монстр. Над ним и ядерные взрывы проводили, вроде и одна из двух ядерных шахт СССР на нашей территории находилась там. Площадь полигона 81 тыс кв км. Между прочим площадь Армении 30,000 кв км.



В аренду его отдали, а чей он толком - непонятно. Вроде военные РФ там стреляют, и наши граждане ходят без проблем. Поезда ездят через станцию, самолеты летают наши и международные маршруты.







Может, хватит уже? Пусть у себя испытывают свои чудо-ракеты. И им тут неудобно, то ли обживаться, то ли нет. И нам тоже, пусть и редко, то от нас стреляют, то по мишеням тут из Плесецка пуляют, а нам эти стрельбы нужны? Опять же за экологию мы тут боремся.



Источник: страница Алмаса Чукина в Facebook. Публикуется с разрешения автора.