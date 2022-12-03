Двое в лодке: товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений

16:08 05.12.2022

Чем торгуют страны и каковы перспективы этого партнерства



Юлия Елисеева



Товарооборот России и Ирана за 10 месяцев 2022 года превысил рекордные $4 млрд. Об этом "Известиям" заявил заместитель руководителя ФТС РФ Владимир Ивин. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства. Эксперты объясняют улучшение взаимодействия в этой области дружественными отношениями между государствами, многолетним опытом Тегерана в развитии экономики под давлением санкций, а также его выгодным географическим положением, которое позволяет налаживать новые маршруты поставок.



Повод для дружбы



По данным ФТС, которые изучили "Известия", товарооборот Москвы и Тегерана за прошлый год составил чуть более $4 млрд. Однако уже в январе–октябре 2022-го объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й. Экспорт увеличился на 27%, а импорт - на 10%, рассказал "Известиям" Владимир Ивин. Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с РФ.



Россия поставляет в Иран продовольствие и сельскохозяйственное сырье, которые составили около 90% всего объема экспорта. В структуре импорта нашей страны из Ирана эти товары также занимали первое место: их доля составила 60% от общего объема. Помимо этого государство ввозит в РФ рудные материалы, строительные изделия, изделия из пластмассы и ряд других товаров, подчеркнул Владимир Ивин.



"Известия" направили запрос в МИД Ирана.



Главная причина роста взаимной торговли - санкции коллективного Запада против России и возникшие по этой причине разрывы традиционных связей, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, Иран в этом случае представляет особый интерес. Во-первых, это логистический мост в торговле с Ближним Востоком, Южной и Юго-Восточной Азией - интересными с точки зрения торговли регионами.



Во-вторых, Иран имеет уникальный опыт многолетнего выживания в условиях санкций Запада. При этом страна, стремясь обеспечить себя товарами, которые ей одни запретили, а другие боялись продавать, сумела добиться определенного прогресса в развитии некоторых собственных отраслей, что объективно расширяет спектр перспективного сотрудничества государств, причем не только торгового, но и производственного, отметил президент ТПП.



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- Безусловно, действующее с 27 октября 2019 года временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном способствует росту объемов торговых операций. В начале 2022-го был подписан протокол о его продлении. Запущены переговоры по полноформатному соглашению, состоялось четыре раунда консультаций, - рассказал Сергей Катырин.



По его словам, во взаимной торговле преобладает продукция сельского хозяйства. За первое полугодие 2022-го экспорт из РФ в Иран сельхозтоваров составлял 92% стоимостного объема поставок (на сумму $1,6 млрд): злаки - 67%, жиры и масла - 24%. За тот же период в импорте РФ из Ирана также преобладали поставки продовольствия и сельхозсырья, которые составляли 73% объема закупок (на сумму $363 млн). Второе место занимали поставки химтоваров: их доля составила 13% (на сумму $63 млн).



Вопросы налаживания экспорта из РФ мяса птицы и баранины, а также расширения закупок плодоовощной продукции республики обсуждались и в ходе Российско-Иранского бизнес-форума. К тому же уже ведутся переговоры по организации поставок Москвой электрооборудования и приборов, Тегераном - востребованных на нашем рынке товаров, в том числе комплектующих и материалов для автопрома, авиапрома, металлургии, фармацевтики, а также медтехники, сообщил президент ТПП.



"Известия" направили запрос в Минэкономразвития РФ.



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Санкционный опыт



Влияние временного соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, на товарооборот между РФ и этой страной незначительное, оценила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Она пояснила: снижение ставок ввозных пошлин носит ограниченный характер. Хотя по некоторым основным позициям иранского импорта плата была обнулена, по части категорий снижение составило лишь 25–40%.



- Более очевидные факторы увеличения взаимной торговли России и Ирана - дружественный характер отношений между странами, который поддерживается реализацией крупных проектов, например, в атомной энергетике, а также выгодное географическое положение республики, которое позволяет налаживать новые маршруты поставок, в том числе в рамках параллельного импорта в РФ, - рассказала Анастасия Прикладова.



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Механизмы таких расчетов будут расширяться



В последние месяцы Иран нарастил экспорт промышленной продукции в Россию на 30% (полистирол, насосы, автокомпоненты, станки для металлообработки и так далее), в результате чего эти поставки впервые превзошли импорт российских промтоваров в страну, подчеркнул профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Сергей Богачев.



Он напомнил, что Тегеран находится под санкциями с 1979 года, когда там началась исламская революция. Опыт республики показывает: жесткие ограничения приводят к тому, что государство вынуждено балансировать на грани экономического роста, а население - фактически выживать. Россия вошла в санкционный режим более подготовленной, но некоторые элементы из иранской практики могут пригодиться. Так, уже происходит отказ от операций в долларах и евро, предпринимаются попытки перейти на сделки в национальной валюте.



Кроме того, Сергей Богачев рассказал, что по многим направлениям Москва может заменить импорт собственным производством. Однако по сравнению с Ираном Россия гораздо больше интегрирована в мировую экономику и намного сильнее зависит от импорта, а также более чувствительна к ограничениям нефтяного экспорта.