"Рухнули" цены на хлопок: Земледельцы Кара-Суу не знают, куда продавать свой урожай

16:11 05.12.2022

В Кара-Суйском районе Ошской области сбор хлопка завершен на 90%.



Об этом Turmush сообщили в районном отделе аграрного развития.



Однако местные земледельцы расстроены низкими ценами на хлопок: в прошлом году 1 кг стоил по 105-110 сомов, а в этом году — 65-70 сомов.



По их словам, на стоимость хлопка повлияли события на Украине и то, что Китай продает этот товар в больших объемах.



Рустам Тажибаев, занимающийся выращиванием хлопка со времен Союза, рассказал, что ежегодно экспортировал полученный урожай в Турцию и Россию. Но в этом году предприниматели, с которыми он сотрудничал, отказались закупать хлопок у него.



По его словам, в связи с боевыми действиями на Украине у многих кыргызстанских земледельцев хранятся запасы хлопка, которые не продаются. Предприниматели из Турции и России сейчас не заинтересованы в закупке хлопка.



«Со времен СССР работаю в этой сфере. Работаю с экспортом. В прошлом году продал свой товар в Турцию и Россию. Однако в этом году предприниматели из этих стран говорят, что у них еще имеются запасы хлопка в связи с ситуацией на Украине. Они сказали, что пока не нуждаются в очередной партии импортного товара. К нам приезжали предприниматели из Ирана, посмотрели, что и как у нас. Но пока это ничего не дало. В прошлом году к тому же урожайность хлопка была высокой: с гектара в среднем получали по 40 центнеров. В текущем году урожайность составила в среднем 35-38 центнеров. Посадил эту культуру на площади в 106 гектаров. Пока еще не завершил сбор урожая», - сказал он.



Директор Кара-Суйского хлопкоперерабатывающего завода Хамидилла Юлдашев отметил, что стоимость хлопка определяется на Ливерпульской бирже.



По его словам, общественно-политическая ситуация в Европе влияет на ценообразование хлопка.



Х.Юлдашев добавил, что на китайской бирже все очень медленно и цены низкие.



В Кара-Суйском районном управлении по аграрному развитию сообщили, что в прошлом году по этому району в общем было собрано 20 тыс. 200 тонн хлопка. В текущем году планируется собрать 21 тыс. тонн.



По его данным, Кара-Суйский хлопкоперерабатывающий завод в год скупает у земледельцев от 5 тыс. и до 10 тыс. тонн хлопка.



В Кара-Суйском районе в 2022 году хлопок посадили на площади в 6 тыс. 60 гектаров. Этот показатель по сравнению с прошлым годом больше на 960 гектаров.