Потолок цен на российскую нефть неприемлем. Россия не будет смягчать свою позицию по этому вопросу

17:24 05.12.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 04.12.2022



Европейские санкции против российской нефти приведут только к росту цен, это ударит по карману конечного потребителя, считает Никос Верникос, крупнейший греческий судовладелец и президент Международной торговой палаты. Это заявление он сделал в связи с решением Евросоюза ввести потолок цен на российскую нефть.



Страны ЕС уже согласовали вопрос. Достигнута договоренность установить предельную стоимость в $60 за баррель. Решение вступает в силу 5 декабря.



Французская Liberation поместила интервью Никоса Верникоса под заголовком "Российская нефть: греческим судовладельцам, в чьих руках половина танкеров планеты, наплевать на бойкот". Верникос говорит: "Транспортные расходы, которые и так стремительно растут, будут расти еще быстрее, но эмбарго на перевозку российской нефти по морю окажет положительное влияние на судовладельцев, потому что мы станем богаче".



При этом он предупреждает, что Греция будет соблюдать новые условия, которые вступят в силу 5 декабря. Европейское решение о санкциях принесет чистую выгоду только морским перевозчикам. Никос Верникос напоминает: "Греческое судоходное сообщество – самое сильное в мире… без него ничего нельзя сделать, и греки обязательно найдут способ обойти санкции". А на том, что цены вырастут, заработает и Россия.



Liberation пишет, что в руках греков 21% мирового судоходного тоннажа и 40% мирового тоннажа в транспортировке нефти, их торговое сотрудничество с Россией существует с XIX века, и они не намерены его прекращать.



Между тем Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести уголовную ответственность за обход санкций против России; предусматривается до пяти лет тюрьмы или крупные штрафы.



В то же время авторитетное американское издание OilPrice считает, что потолок цен на российскую нефть – "беззубая мера". Западом руководит желание "наказать" Москву, но если та сдержит слово и прекратит экспорт в страны, поддержавшие санкции, эффект будет прямо противоположным.



"С учетом того, что российская нефть (марки Urals) стоит на рынке 60-65 долларов за баррель, предлагаемый потолок цен вполне соответствует этому при нынешних рыночных условиях", – отметил Вивек Дхар из Австралийского банка Содружества. "Такой уровень цен в целом соответствует ценам, существующим на рынке... Похоже, это не окажет никакого воздействия на Москву", – говорит директор исследовательского подразделения газа и СПГ Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.



The Economist обращает внимание на то, что, если Евросоюз введет эмбарго на импорт российской нефти морским путем и установит ценовой потолок, мир столкнется с дефицитом сырья и ростом котировок. С самого начала российской спецоперации на Украине Запад поставил цель максимально сократить нефтегазовые доходы Москвы, не сокращая при этом мировые поставки и не вызывая всплеска цен. Однако совместить одно и другое не получается. Как отмечает The Washington Post, Министерство финансов США провело анализ и обнаружило, что такая политика может привести к скачку цен на нефть выше 150 долларов за баррель. "Согласно наихудшим прогнозам, ценовой шок может быть еще серьезнее. Высокопоставленный представитель министерства финансов сообщил, что, по существующим оценкам, ежедневно для мировых энергетических рынков были бы заблокированы от трех до пяти миллионов баррелей российской нефти. США столкнулись бы с нефтяным шоком а-ля 70-е, и то, что началось как ограниченный энергетический кризис, в конечном итоге ударило бы по мировой экономике", – пишет WP.



Потолок цен на российскую нефть неприемлем – вне зависимости от уровня потолка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в кулуарах IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума. "У нас здесь довольно жесткая позиция", – сказал Новак. Россия не будет смягчать свою позицию по этому вопросу.