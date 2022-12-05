О российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде, - В.Чушкин

17:46 05.12.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 05.12.2022 |



1-2 декабря 2022 года в Самарканде прошел российско-узбекский бизнес-форум, участники которого обсуждали состояние мировой экономики и торгово-экономические связи двух стран. В работе пленарной и панельных сессий форума с российской стороны приняло участие более 250 представителей бизнеса и правительственных учреждений из 16 регионов. Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а узбекскую делегацию – заместитель премьер-министра, глава Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев. Обсуждались перспективы кооперации, реализация инвестпроектов, сотрудничество малого и среднего бизнеса России и Узбекистана, развитие электронной торговли, вопросы цифровизации.



Выступая на открытии бизнес-форума, находившийся с рабочим визитом в Узбекистане глава правительства Российской Федерации М. Мишустин заявил: "...наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами, теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущество взаимодействия с близкой по географии, по культуре, по духовным ценностям России. У нас есть все необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное, инвестиционное сотрудничество с нашими ближайшими соседями. И Узбекистан, конечно, входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. И, кстати, по итогам прошлого года мы опередили Китай и вышли на первое место во внешнеторговом обороте Узбекистана с долей около 18 процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году".



"Главы наших государств – Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиеев – поставили задачу нарастить товарооборот до десяти миллиардов долларов. Считаю, что идеи бизнеса, взаимовыгодные сделки и проекты помогут достижению столь амбициозной цели. Правительства России и Узбекистана будут оказывать максимальную поддержку инициативам деловых кругов, – подчеркнул Мишустин. – Расширение логистических схем, формирование и совершенствование транзитных транспортных коридоров внесет значимый вклад в модернизацию отраслей экономики и, конечно, что естественно, повысит конкурентоспособность бизнеса. В апреле текущего года в Узбекистане успешно прошла промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Она была организована при содействии российского министерства промышленности и торговли и стала хорошим примером практического взаимодействия наших стран".



Российский премьер призвал вместе противостоять современным вызовам. Власти двух стран, по его словам, должны открывать новые транспортные коридоры, максимально поддерживать предпринимателей, создавать условия для совместных проектов. Особое внимание – машиностроению, фармацевтике, транспорту, сельскому хозяйству.



Российский бизнес уже широко представлен в Узбекистане. Здесь работают свыше 2,7 тысячи предприятий с российским капиталом, занимая видное мест в разных секторах экономики. Оказывается поддержка поставкам в республику продукции машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли. Наиболее крупные инициативы отмечены в топливно-энергетической сфере. Речь идет о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов, Кандымском газоперерабатывающем комплексе. Госкорпорация "Ростех" реализует ряд проектов в автомобилестроении, фармацевтике, водном и городском хозяйстве. В области связи лидирующие позиции занимает компания "Вымпелком".



"Сферы интересов российского бизнеса очень разнообразны. И у нас с узбекской стороной есть обоюдный настрой на развитие делового сотрудничества, – подчеркнул Мишустин. – Для республики [Узбекистана] – мы главный торговый партнер, товарооборот рекордный. На сегодняшний день 80 российских регионов имеют совместные проекты с узбекскими партнерами. Именно на доверии сейчас строится глубокая интеграция наших экономик. Меняется и качество структуры взаимной торговли: готовая продукция уже несколько лет подряд вытесняет сырьевую. Мы чаще запускаем проекты в сфере логистики, строительстве и науки.



Около 170 российских компаний из финансовой сферы, сельского хозяйства и текстильной промышленности готовы к развитию кооперационных проектов. Российские предприниматели готовы активно использовать особые экономические зоны Узбекистана, в том числе, создать новые механизмы финансирования совместных проектов. РФ считает необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом для дальнейшей совместной работы. По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Евразийский союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей", – сказал Мишустин.



В свою очередь, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил: "…сегодня во взаимной торговле между нашими странами наблюдаются высокие темпы роста. Так, за последние четыре года товарооборот вырос более чем в три раза. За десять месяцев этого года рост составил тридцать процентов. Общий объем вложенных российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 миллиардов долларов. Видим дальнейшее перспективы значительного расширения направлений сотрудничества с нашими российскими партнерами. Большой потенциал имеет промышленные кооперация. Перспективным и в этом плане представляется сотрудничество в агропромышленной, пищевой, текстильной, электротехнической, химической, фармацевтической, отраслях, а также в сфере производства строительных материалов".



В ближайшее время будут утверждены графики взаимных визитов между представителями регионов на предстоящий 2023 год, а также согласована конкретная дата очередного третьего Межрегионального форума. На сегодняшний день около 80 субъектов Российской Федерации развивают сотрудничество с Узбекистаном. Совместно с 20 регионами России и 13 регионами Узбекистана разработано 54 совместных межрегиональных проектов на общую сумму порядка 1 млрд. долларов. В качестве наиболее активного российского игрока на рынке Узбекистана называют Татарстан; по итогам прошлого года товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном превысил 193 млн долларов. За 9 месяцев 2022 года отмечен рост на 47%. Еще один крупный российский игрок на узбекском рынке – государственная корпорация "Росатом". В 2028 году с ее участием в Узбекистане планируется запуск АЭС нового поколения на озере Тузкан, которая станет первым объектом атомной энергетики в Центральной Азии.



На форуме в Самарканде представители сторон обсудили также тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана. Со времен СССР у этих стран действует единая газотранспортная система.