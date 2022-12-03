Для анти-натовского военного союза время еще не пришло? - СП

18:16 05.12.2022

Россия видит свое будущее в активизации отношений с азиатскими странами - экономических, но не военных

Людмила Николаева



Для анти-натовского военного союза время еще не пришло



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Алексей Анпилогов



Противовесом самозваному гегемону и его военно-политическим альянсам может стать новый союз мировых держав - антизападный, многовекторный, основанный на взаимных интересах, прежде всего, экономических. Союз России, Китая и Ирана.



Об этом на днях заявил, комментируя трехсторонние консультации данных стран "по наиболее актуальным для них вопросам", российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии?", - задался он вопросом.



Какие именно государства имеются в виду, понятно всем и давно. Среди них азиатские, латиноамериканские, а также некоторые европейские, изрядно уставшие от все усиливающегося на них давления США. Даже поляки, верные шавки дядюшки Сэма, нет-нет, да огрызнутся на заокеанского хозяина.



В Польше, к слову, тоже обратили внимание на активное сближение нашей страны с государствами Азии и Ближнего Востока. И на то, что Китай становится все более мощным соперником НАТО, особенно в связке с РФ. И поспособствовал этому, убеждены они, спровоцированный американцами украинский конфликт.



Не осталось незамеченным в мировом сообществе и регулярное общение президента России Владимира Путина с руководством Ирана. Тегеран, которому к западным санкциям не привыкать, многие годы живет под ними, приспособился, давно выказывает солидарность с Кремлем, в том числе и с проводимой им СВО на Украине.



Январский визит в Москву иранского президента Эбрахима Раиси, а потом и парламентариев этого государства; ответный июльский визит в Иран нашего президента, успешные переговоры с Раиси и с духовным лидером Али Хаменеи до сих пор не дают покоя нашим недружественным экс-партнерам.



Давно лишенные свободы слова заокеанские СМИ как только не окрестили с подачи Белого дома сближение Ирана и России - и "саммитом изгоев", и "встречей оппортунистов", и еще бог знает чем. От растерянности, видимо. Не могут ведь не понимать, что благодаря этому сближению образуется новая ось, по сути - антинатовский союз.



Что отличает богатого человека от бедного.

Об этом говорит и российский востоковед Каринэ Геворгян. "Россия, Китай и Иран в едином мозговом штурме готовы поставить шах и мат коллективному Западу, окончательно обезоружив вашингтонских гроссмейстеров", - считает она. И добавляет: "Для данного тройственного взаимодействия хорошо было бы включить еще и Индию.



Понятно, что у Индии и Китая достаточно сложные отношения, но приходится учитывать мировую турбулентность. Все-таки это большие страны, и угрозы перед ними стоят одни и те же. Государства, возможно, будут взаимодействовать точно так же, как и в рамках БРИКС. Когда в партии к главным фигурам присоединяется слон, противник явно пасует".



А вот военный эксперт, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сомневается в необходимости формирования военного союза России, Китая и Ирана.



По его мнению, это может произойти только в случае, если США окончательно потеряют голову и вздумают воевать со всеми этими странами одновременно. "Для американцев Китай - противник на несколько лет вперед. Им, конечно, предстоит военная конфронтация, но для этого США сначала должны выйти из украинского кейса. Такая же ситуация и с Ираном", - заявил он.



Да и не в интересах Китая формирование такого военного блока, уверен Александр Михайлов: "Истощить противника чужими средствами - это основы военного дела. Поэтому китайцы не спешат перейти к горячему этапу взаимоотношений с США. Недавний полет Нэнси Пелоси в Тайвань показал прозорливость внешней политики КНР".



Свое мнение у известного политолога Алексея Анпилогова, президента фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".



- Говорить сегодня о военном союзе, альтернативном НАТО, можно разве что гипотетически. Хотя бы потому, что Китай не считает правильным вступать в какие-либо союзы, предполагающие определенные обязательства.



А Иран успешно решает свои экономические задачи, активно сотрудничая с нами и с тем же Китаем в рамках БРИКС. Готовится вступить в ШОС - шаги, необходимые для получения членства в данной международной организации, уже предпринимаются.



"СП": - Хотите сказать, что формат многостороннего сотрудничества вполне устраивает КНР?



- Он полностью соответствует его идеологии "Один пояс - один путь". Выгодно и никаких обязательств. Такая политика проводится этой страной с Пакистаном, Бирмой, некоторыми другими азиатскими странами, что позволяет сбалансировать позицию с Индией, у которой есть трения с некоторыми из них, а заодно вовлечь в свою орбиту.



"СП": - Есть ли у Кремля интерес к "новому "Тройственному союзу", как его уже называют, по аналогии с созданным в 1882 году Германией, Австро-Венгрией и Италией, и положившем начало разделу Европы на враждебные лагеря?



- Насущный интерес России к союзу с Ираном основывается на желании получить коридор, идущий с севера на юг, вплоть до Индокитая, к азиатским рынкам. Это очень перспективный проект.



После введения ЕС антироссийских санкций, у нас освобождается большой объем экспорта - от энергоресурсов до удобрений, зерна. И Южная Азия может в этом смысле не только заменить Европу, но во многом превзойти ее.



С Ираном можем сойтись и в нефтегазовой отрасли. Их страна более десятка лет живет под американскими санкциями, что привело к недостаточной удовлетворенности ее внутреннего рынка современными технологиями, в частности, по добычам на шельфе, по СПГ.



У нас такие технологии есть, и не самого плохого качества. Коридор - "Север-Юг" к тому же не такой рискованный, как европейский. Санкциями его не заблокируешь. Экономическая выгода очевидна. Что в свою очередь сближает и политически.



"СП": - А военный союз возможен?



- Достаточно того, что ведется, развивается, весьма перспективно военное сотрудничество. Никаких ограничений в отношении него Совета безопасности ООН ни Ирану, ни РФ не устанавливал.



"СП": - Что не мешает Западу обвинять в этом наши страны.



- Все эти обвинения несправедливые и незаконные. Основываются на гегемонии США, не более того. А для нас - пустой звук, учитывая, какое количество санкций на нас наложено. Никаких других средств воздействия у "гегемона" не осталось. Кроме военного. Но его он и все западные страны боятся пуще всего.



"СП": - Реально появление в мире в ближайшей перспективе каких-либо военных союзов в противовес НАТО?



- Я отношусь к такой идее скептически. На сегодня ни одна страна, даже Россия, не идет и не собирается идти на прямой конфликт с Североатлантическим альянсом. И он тоже не лезет на рожон.



Подтверждение тому - недавнее падение ракеты на территорию Польши. Все натовские государства тут же отмели "российский след", полностью исключили ситуацию, в которой могла бы фигурировать Россия. Со временем кто-то может, конечно, возникнуть против натовцев, но не сейчас.