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|Рос-лоббисты пытаются ускорить реализацию проекта АЭС в Узбекистане
19:34 05.12.2022
Премьер-министр РФ призвал ускорить реализацию проекта АЭС в Узбекистане
На встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Самарканде глава правительства России Михаил Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по проекту строительства атомной электростанции.
Россия считает важным укреплять взаимодействие с Узбекистаном в атомной энергетике. Об этом на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России 2 декабря в Самарканде заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, одной из перспективнейших областей сотрудничества двух стран является энергетика. Общий объем российских инвестиций в энергетической сфере составляет 12 млрд долларов.
"Мы вчера с вами, уважаемый Абдулла Нигматович (премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - ред.), с коллегами подробно обсуждали целый ряд проектов. Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей", - сказал глава правительства РФ в рамках своего рабочего визита в Самарканд.
Он также приветствовал "интерес узбекских партнеров к углублению промышленной кооперации". Стороны обсуждают инициативы в автомобиле- и авиастроении, фармацевтике.
Летом заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев сообщил, что Узбекистан обсуждает с "Росатомом" уменьшение затрат на строительство АЭС. Если цена производимой электроэнергии на станции не будет конкурентной по сравнению с другими источниками, то вывод о том, стоит ли реализовывать проект, "очевиден", говорил он.