Начальник участка Экибастузской ТЭЦ найден мертвым в своем гараже. Якобы, самоубийство

22:03 05.12.2022

Труп 33-летнего начальника участка ТЭЦ нашли в собственной машине

Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза.



Труп 33-летнего начальника участка ТЭЦ нашли в машине внутри гаража (без внешних признаков насильственной смерти) - такая информация ходит по экибастузским пабликам, сообщает медиа-портал Caravan.kz.



Местные паблики пишут, что предварительная причина смерти - отравление угарным газом.



Статья, указанная на скриншоте- "Доведение до самоубийства".