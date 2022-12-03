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|Неожиданно восставшие монголы осадили свой Дом правительства
23:13 05.12.2022
Текст: Елизавета Шишкова
Губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне участников протестов на центральной площади столицы и возле Дома правительства, сообщил телеканал "Игл".
Распоряжение о насильственном разгоне демонстраций и собраний было издано в понедельник. Граждан призвали прекратить подстрекательскую деятельность, передает ТАСС.
В столице Монголии перед Дворцом правительства третий день проходят масштабные акции протеста после сообщений о краже угля на сумму 6,5 млн тонн на сумму 1,8 млрд долларов, передает РИА "Новости". По сообщениям СМИ, настроение протестующих становится все более агрессивным.
Сообщается, что китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля. Также Пекин направил премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ имена монгольских политиков, связанных с этим делом, передает Zvezdanews.