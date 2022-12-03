Неожиданно восставшие монголы осадили свой Дом правительства

23:13 05.12.2022

Текст: Елизавета Шишкова



Губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне участников протестов на центральной площади столицы и возле Дома правительства, сообщил телеканал "Игл".



Распоряжение о насильственном разгоне демонстраций и собраний было издано в понедельник. Граждан призвали прекратить подстрекательскую деятельность, передает ТАСС.



В столице Монголии перед Дворцом правительства третий день проходят масштабные акции протеста после сообщений о краже угля на сумму 6,5 млн тонн на сумму 1,8 млрд долларов, передает РИА "Новости". По сообщениям СМИ, настроение протестующих становится все более агрессивным.



