Мифы Евромайдана: как Госдеп, Сорос и Евросоюз обманули Украину, втянув ее в войну

23:15 05.12.2022 1 декабря - девятая годовщина кровавого побоища на улице Банковой в Киеве, показавшего, что "мирный Майдан" пошел по кровавому сценарию. В девятую годовщину кровавых событий напомним основные мифы Евромайдана. Ведь каждая цветная революция, управляемая извне, - это в том числе набор мифов о "мирном народе, который вышел на улицу, чтобы свергнуть антинародную власть".



Зачем это нужно? Да затем, что, как мы видели в Белоруссии в 2020 году и многих других странах, сценаристы и режиссеры "святого Майдана" продолжают свои гастроли по всему миру. Поэтому очень полезный навык - отличать настоящие митинги от срежиссированного в Госдепартаменте "народного протеста".



Что касается Евромайдана, то над созданием мифов о "святом Майдане" 24 часа в сутки работали несколько основных и множество вспомогательных PR-компаний, а также до 100 грантовых организаций, которые содержались на деньги Сороса, американского USAID и структур Евросоюза. Поэтому, чтобы полноценно рассмотреть основные мифы и развенчать каждый обман в отдельности, понадобится как минимум полноценная книга.



"Майдан был мирным протестом"



А вообще, каждая годовщина Евромайдана - это множество таких дат. 21 ноября как точка отсчета протестов, ночь с 29 на 30 ноября как дата постановочного "зверского избиения студентов", 1 декабря как день кровавой атаки иностранных боевиков на "беркутовцев" и внутренние войска, перегородившие подступы к администрации президента на улице Банковой, и т. д.



"Мирный Евромайдан" - это пропагандистский штамп, который особенно любят "соросята", т. е. иностранные агенты, которые кормятся в структурах серийного "филантропа" Джорджа Сороса.



Конечно, для любого адекватного человека просто не вяжутся картинки, как боевики бьют цепями солдат-срочников на улице Банковой 1 декабря 2013 года, как взрываются светошумовые гранаты, как боевики стреляют из автоматов с рассказами про "мирный Майдан", но пропагандисты "разгоняют" именно этот тезис. А для тех, кто стремится к минимальной объективности, можно вспомнить слишком много фактов, напрочь опровергающих байки про "мирный Майдан". Сгоревший Дом профсоюзов, огромное количество кадров с ранеными и убитыми "беркутовцами" и солдатами срочной службы, разгромленный офис правящей Партии регионов, где майданщики под командованием бесноватой Татьяны Черновол забили насмерть двух человек и так далее. Слишком много прямых доказательств, что "мирный Майдан" на самом деле был кровавым побоищем, точнее насильственным и незаконным свержением власти под видом уличных протестов.



А в целом, по неофициальным данным, количество убитых и раненых среди правоохранителей по итогам Евромайдана насчитывает около 1 000 человек. Да, это неофициальные цифры. А кто даст подсчитать официальные? Демократические силы во главе с Александром Турчиновым ("Батькивщина"), Олегом Тягнибоком (неонацистская партия "Свобода") и Арсением Яценюком ("Батькивщина"), захватившие власть в феврале 2014 года, не дали расследовать даже расстрел около сотни протестующих на улице Институтской (посол США Джеффри Пайетт повелел назвать их "небесная сотня").



"Демократические политики" сразу после захвата власти отдали команду спилить все деревья на улице Институтской (соответственно, пропали сотни, если не тысячи пуль, застрявших в них).



"Демократическая власть" обвинила в расстрелах сбежавшего президента Виктора Януковича и его окружение, а непосредственными исполнителями назначила "Беркут", милицию и внутренние войска МВД.



Казалось бы, все шито-крыто, как вдруг в феврале 2016 года как гром среди ясного неба прогремело интервью участника Евромайдана из Львова Ивана Бубенчика изданию Bird In Flight. В интервью под заголовком "Я убил их в затылок, это правда" Бубенчик, хвастаясь, рассказал, как 20 февраля 2014 года из окна консерватории на майдане Независимости из калашникова убил минимум двоих "беркутовцев".



"Первыми убитыми 20 февраля 2014 года, в день расстрела протестующих на Институтской, были не активисты Майдана, а бойцы „Беркута". Львовянин Иван Бубенчик утверждает, что они погибли от его выстрелов", - такими словами начинался резонансный материал.



На самом деле Бубенчик еще в ноябре 2014 года выложил на YouTube ролик со своим интервью, где похвастался, как 20 февраля стрелял по "беркутовцам" из автомата АК-74.



"В тюряге этому уголовнику самое место. Пацанов жалко", - вот так отреагировал один из комментаторов на YouTube.



Правда, в 2017 году Бубенчик резко "переобулся" и бросился опровергать свои признания. Согласно новой концепции, Бубенчик якобы никого не убивал. Но главное, его признания совпали с реальными фактами - что стрельбу по подразделениям "Беркут" начали со стороны боевиков Евромайдана и только после этого "беркутовцам" выдали автоматическое оружие.



Новая власть выгораживала Бубенчика как могла, но все-таки сплоховала. Сам Бубенчик проходил по делу о расстреле участников в качестве свидетеля, но не реагировал на повестки и не ходил на допросы. В какой-то момент количество перешло в качество - и 3 апреля 2018 года Бубенчика задержали прямо в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Хотя Генеральная прокуратура требовала домашнего ареста, 17 мая 2018 года Печерский районный суд Киева отпустил Бубенчика на поруки народных депутатов - за него поручились участники Евромайдана и войны на Донбассе Олег Петренко и Андрей Денисенко (из обслуги группы "Приват" Игоря Коломойского - Геннадия Боголюбова). А в ноябре 2019 года бывший начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на самом деле подозрения в убийствах было предъявлено двум людям. И Горбатюк прямо подтвердил, что первыми, кто получил ранения на Майдане 20 февраля 2014 года, были именно правоохранители.



Если бы на Украине присутствовала хотя бы минимальная законность, таких историй были бы сотни. Мы приводим историю Бубенчика как единственный громкий пример, когда власть не доглядела и пропустила гол в ворота пропагандистов "мирного Майдана".



Миллионы украинцев возмутились из-за "зверского избиения" студентов и вышли на Майдан



На самом деле уличные столкновения 1 декабря - далеко не первая такая попытка спровоцировать жесткую реакцию власти, чтобы разыграть сценарий "зверского избиения". Одна из предыдущих попыток была 24 ноября 2013 года, когда отряд боевиков вперемешку с митингующими подошел к кабинету министров со стороны ул. Грушевского, а затем штурмовики из толпы бросили в милицейское оцепление дымовые шашки. Следом ударная группа боевиков оторвала шлагбаум и попыталась использовать его как таран, чтобы пробить оцепление. Но милиция распылила слезоточивый газ и нападавшие отступили. Скорее всего, именно эта неудачная попытка раскачать ситуацию показала иностранным владельцам АО "Майдан", что украинские "мирные протестующие" не справляются, поэтому нужна мощная ударная сила из иностранных боевиков с опытом уличных боев и, главное, готовностью бить и убивать правоохранителей.



Поэтому авторы Майдана в ночь с 29 на 30 ноября разыграли сценарий "зверского избиения студентов" на Майдане. Дело в том, что на тот момент было два "майдана" - палаточный городок студентов на площади Независимости под стелой с изображением Независимости и политический "майдан" на Европейской площади, где с трибуны выступали Арсений Яценюк, Виталий Кличко и другие спикеры Евромайдана.



Майданный миф гласит, что якобы глава Киевской городской администрации Александр Попов дал команду "Беркуту" освободить место под стелой, чтобы установить новогоднюю елку, после чего рано утром 1 декабря "беркутовцы" разгромили лагерь студентов, зверски избив его участников. На самом деле глава КГГА не имеет права отдавать приказы сотрудникам МВД, но мы сейчас не об этом.



А о том, как "спалили контору" народные депутаты Андрей Ильенко ("Свобода") и Ирина Геращенко ("Батькивщина"), которые за четыре с половиной часа до "зверского избиения" закричали криком о "бойне на Майдане" на ток-шоу Савика Шустера. Ильенко сообщил, что "началась зачистка Майдана". А Геращенко завопила: "У вас есть мобильный Януковича. Наберите его, пожалуйста! Пусть он остановит бойню на Майдане! Это его ответственность, Януковича! За жизнь украинских детей, студентов, которые там есть сегодня! Мы просим поддержать это наше требование оппозиции!" После этого Ильенко с Геращенко удалились из студии. Но, что самое интересное, ни на каком Майдане они так не появились и в событиях вокруг "зверского избиения" не засветились.



Нервы сдали у ребят, поэтому допустили фальстарт.



В Интернете есть масса видео, как взрослые мужчины из числа боевиков "Правого сектора" (организация запрещена в РФ. - EADaily) и других структур Евромайдана спровоцировали правоохранителей, "беркутовцы" аккуратно оттеснили их от стелы, а затем сделали коридор и вывели студентов. К слову, именно отсюда мем "онижедети" - чтобы подчеркнуть, что на самом деле "мирные студенты" были агрессивными здоровыми мужиками старше 40 лет, которых ломом не перешибешь.



Но это все уже было неважно, потому что с раннего утра 30 ноября "независимые" СМИ устроили настоящую истерику, показывая смонтированные кадры каких-то столкновений и беспощадно вбивая в головы жителей Украины, будто "антинародный режим во главе с Януковичем зверски избил мирных студентов".



К слову, на следующий день главврач Киевской городской станции скорой помощи Анатолий Вершигора сообщил, что за медицинской помощью обратились 35 человек, 21 был доставлен в больницы - из них только 7 (!!!) были госпитализированы, причем часть из них сразу же была выписана. А Шевченковское РОВД милиции сообщило, что из 7 госпитализированных только двое (!!!) были оставлены для дальнейшего лечения. По данным милиции, основные травмы - это ссадины и ушибы, хотя было одно подозрение на закрытую черепно-мозговую травму (т. е. сотрясение мозга) и одно подозрение на перелом. В общем, весь этот "плач майданной Ярославны" элементарно не соответствовал масштабам события. Впрочем, режиссерам Евромайдана "зверское избиение" было нужно, чтобы обосновать переход к кровавым и насильственным действиям - в виде побоища на Банковой 1 декабря и далее по восходящей вплоть до массового расстрела 2-22 февраля на Институтской.



Украинцы массово поддерживали Евромайдан



Да, украинцы массово участвовали - но в Майдане 2004 года. А в 2013 году жители Украины, которые массово участвовали в Майдане 2004 года, прилюдно плевались при виде палаток и "активистов" и говорили, что "больше не верят в сказочки". Люди вспоминали, как в 2004 году их обманули Виктор Ющенко, Александр Мороз и Юлия Тимошенко (все трое - это официальные лица "оранжевого Майдана" 2004 года). Кстати, если вы вспомните, то "наша Юля" сразу после выхода из-за решетки в феврале 2014 года поспешила на трибуну Евромайдана - но "восставший народ" массово освистал "героиню вчерашних дней" и "оранжевую принцессу".



В итоге Киев времен Евромайдана выглядел так. На Крещатике и на майдане Незалежности стояли палатки и горели костры, от которых исходили чад и зловоние, а в нескольких метрах от палаточного лагеря шли на работу киевляне, отворачиваясь от "острова свободы" и "царства демократии", как от дохлой собаки.



Поскольку был большой дефицит людей, в первую очередь из Киева, "мирных протестующих" свозили отовсюду, где удавалось их завербовать. По регионам Украины курсировали "комиссары Майдана", которые вербовали студентов и вообще кого угодно за таксу 300 гривен/сутки изображать "протестующих" на майдане Незалежности.



Очень показательно, что за 9 лет после Евромайдана украинские СМИ не опубликовали ни одного соцопроса об отношении людей к Евромайдану.



В связи с этим бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов (он был замом Андрея Клюева - последнего главы АП при Януковиче) решил провести эксперимент. В январе 2020 года Портнов написал в своем телеграм-канале, что предложил разным социологическим фирмам Украины провести опрос об отношении украинцев к Евромайдану - и все как один отказались.



"Мы запросили опрос у самых авторитетных организаций с совершенно конкретными вопросами - как к концу 2019 года люди относились к Майдану, его организаторам и результатам, имеет ли Майдан отношение к войне, гражданскому противостоянию, вражде, пропаганде жестокости, ненависти и насилия, обнищанию людей, развалу государства, увеличению коррупции и обогащению его основных выгодоприобретателей", - сообщил экс-заместитель руководителя АП.



По словам Портнова, все отказались. Украинские социологи объяснили, что просто боятся - если они обнародуют опросы, что украинцы ненавидят Евромайдан, то иностранные посольства и международные организации перестанут давать им заказы. И не сказали о том, что еще могут прийти "активисты", которые просто сожгут офис, и на "демократической Украине" им ничего за это не будет. Но это на "демократической" Украине теперь подразумевается само собой.



При этом, как сообщил Портнов, неофициально украинские социологи сказали, что большинство украинцев осуждают Евромайдан, его лидеров и последствия "революции достоинства".



Получается, что даже спустя годы среди украинцев доминирует негативное отношение к Евромайдану. Еще один маркер: несмотря на то что практически все ведущие политические партии были партиями Майдана, ни одна (!!!) на выборах не использовала в программе отсылки к событиям "революции достоинства".



Если вы откроете программу "Европейской солидарности" (бывшее название партии "Блок Петра Порошенко"), или "Батькивщины" Юлии Тимошенко, или "Слуги народа" Владимира Зеленского (да любой политической партии Украины, участвовавшей в выборах в Верховную раду в 2019 году!), то не найдете там ни единого слова "Евромайдан" или "революция достоинства" ни в каких вариациях. Видимо, партийные лидеры и спонсоры прагматично посчитали, что привязка к Евромайдану сработает в негатив.



То есть даже спустя годы среди жителей Украины доминирует негативное отношение к событиям Евромайдана. И в этом плане очень символично, что недавно по всей Украине поставили "мотивирующие" билборды "Выстояли на Майдане - победим в войне". Если большинство жителей Украины считают, что Евромайдан - это мрак и негатив, получается очень печальная перспектива. Аминь.



Януковича и Партию регионов свергли украинцы, восставшие против "антинародного режима"



"Украинцы, восставшие против „антинародного режима"", в реальной жизни были смуглыми парнями, даже не умевшими говорить по-украински.



Как выглядел Евромайдан изнутри, несколько лет назад рассказал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, чей офис зимой 2013−2014 гг. находился прямо в Доме профсоюзов - штабе "Правого сектора" и других группировок "революции достоинства".



Для начала Скубченко вспомнил, как люмпены, которых украинское ТВ подавало как "предпринимателей из Западной Украины, бросивших успешный бизнес и приехавших отстоять свободу", "стреляли сигареты и рылись в баулах секонд-хенда".



"Коменданты, правда, гоняли „успешных предпринимателей с Западной Украины с тремя высшими образованиями", чтобы не светили своими бомжеватыми и испитыми лицами с утра на площади. Но каждое утро пустыми бутылками и шприцами был завален весь майдан у Лядских ворот", - вспоминал годы спустя Скубченко.



Скубченко как очевидец изнанки Евромайдана пояснил, почему во время первых столкновений боевики были в балаклавах. Потому что "честные украинские СМИ" рассказывали про "восставших украинцев" - а на самом деле это были иностранные боевики, завезенные из-за границы и не знавшие даже двух слов на украинском.



"Понимал, почему боевики были в балаклавах: чтоб неокрепшие умы украинцев не видели лица тех, кто на самом деле штурмовал „беркутовцев". Видел их без балаклав на третьем этаже, в госпитале; те смуглые парни даже украинский язык не знали", - пояснил Скубченко.



"Тогда я понял, почему они в балаклавах и почему от государственной госпитализации отказываются: это просто иностранные наемники с лицами типичного ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ. - EADaily)", - уточнил Скубченко спустя несколько лет.



Да и полевики Евромайдана в разговорах не под запись предлагали обратить внимание, что на знаменитом видео "Порошенко и бульдозер" звучат голоса с жестким иностранным акцентом. "Помнишь видео, где Порошенко напротив бульдозера? Обрати внимание, как со сторон звучат разные голоса и это слова с иностранным акцентом", - рассказывал полевик, согласившийся говорить о подноготной Евромайдана. "И когда мы шли на Банковую, то встретили еще одну колонну участников Майдана. И по голосам было слышно, что это люди не наши", - уточнил тот же человек.



Задумайтесь, можно ли взять обычного человека и за сутки-двое обучить организованно нападать на строй правоохранителей, а затем так же организованно отходить, оставляя под ударом обычных протестующих и журналистов? Можно ли за сутки-двое-неделю обучить боевика без жалости бить велосипедной цепью по голове солдат-срочников из внутренних войск и давить их бульдозером? Как показал очевидец, иностранные боевики играли роль штурмовой группы, а "родные" украинские протестующие выполняли вспомогательные задачи. А мирные митингующие… да, были и мирные, но по сравнению с 2004 годом это была жалкая горстка. А мирные митингующие исполняли роль живого щита - любимого метода террористов по всему миру.



Действуя под прикрытием живого щита, иностранные боевики в балаклавах профессионально нападали на правоохранителей поодиночке или группами. Весь мир облетели кадры, как на улице Банковой во время штурма АП боевик в балаклаве размахивает над головой велосипедной цепью, а затем бьет по солдатам-срочникам из внутренних войск, стоявшим в оцеплении. После атаки, если "беркуты" шли в контратаку, боевики организованно отступали.



Параллельно лично Януковича и АП бомбардировали звонками иностранные политики и дипломаты, требовавшие не применять силу против протестующих и отвести "беркутовцев" / внутренние войска. Да-да, те же самые иностранные политики и дипломаты, которые как воды в рот набрали, когда Турчинов с Яценюком отдавали приказы бомбить Донецк, Горловку и другие города Донбасса самолетами-бомбардировщиками и расстреливать из артиллерии.



Майдан - это время народного единения и духовного подъема



В реальности "единение" обеспечивалось выплатами, а "восторг" - "приходом" от психотропов. Только после победы Евромайдана по Киеву и другим городам Украины прокатилась волна информации, что по больницам массово лежат участники протестов, которых жутко "ломает".



"По всем киевским больницам массово лежат люди с Майдана. У них массово ломка после психотропов. Естественно, главврачи боятся даже слово рассказать об этом, потому что новая власть сразу уволит", - поведала Елена Г., медсестра одной из клиник Киева. "Дочка наших знакомых работает в лаборатории „Синево" в Днепропетровске. Ездила в Киев, стояла на Майдане. После возвращения с Евромайдана вышла на работу, через пару дней стала просто бросаться на людей. Вызвали скорую, еле утихомирили, сделали анализы, в крови - остатки психотропных веществ. Понятное дело, что и бригада скорой, и руководство лаборатории боятся об этом рассказывать, в „Синево" сказали всем сотрудникам молчать об этом случае", - сообщала Анна З. из Днепропетровска.



"Ломка наблюдалась у тех участников Евромайдана, кто пил чай, который готовили в Доме профсоюзов и на полевых кухнях в палаточном лагере", - на условиях конфиденциальности сообщила представитель прокурорских кругов Елена Л.



Что касается украинских СМИ, то ни одно из них так и не рискнуло ни привести свидетельства очевидцев, ни просто рассказать о том, что участников Евромайдана массово "ломало" после возвращения с "мирного протеста".



Итак, перед вами несколько мифов Евромайдана - и все они элементарно не выдерживают проверки фактами. Не говоря уже о случаях, когда "глашатаи Евромайдана" вроде депутата Ирины Геращенко "спалили всю контору". А ведь была еще история, когда депутат Сергей Пашинский на автомобиле вывозил снайперскую винтовку с Майдана. И много подобных историй. Разве что в открытую жители Украины элементарно боятся развенчивать мифы о "святом Майдане".



Впрочем, рядовому украинцу сразу же стало элементарно не до того, что миф, а что нет, потому как сразу же после победы Евромайдана миллионы людей проснулись в новой реальности. Спустя считаные часы после победы Евромайдана начались волнения в Крыму и на Юго-Востоке, а затем началась война на Донбассе. 14 апреля 2014 года и. о. президента Александр Турчинов подписал указ об "антитеррористической операции", двинув против граждан Украины вооруженные силы, что прямо запрещает ст. 17 Конституции Украины…



Семен Городецкий Источник - eadaily.com

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