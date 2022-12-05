Россия и Китай сокращают торговлю в долларах. - Анатолий Комраков

00:01 06.12.2022

5.12.2022



Москва подготовила для Пекина проект соглашения о строительстве лунной станции

Анатолий Комраков



База на Луне может стать новым символом российско-китайского сотрудничества.

Китай отмечает восстановление потока грузов через российскую границу после пандемии. По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, около половины российско-китайской торговли проходит не в долларах, а в национальных валютах. Об этом рассказали главы российского и китайского правительств в понедельник на очередной встрече чиновников двух стран. Россия стала вторым после Саудовской Аравии (СА) поставщиком нефти в КНР. Опыт торговли без привязки к доллару может стать одной из основных тем общения на ближайшей встрече лидеров Китая и СА, говорят эксперты "НГ".

У Москвы и Пекина совпадают подходы по многим проблемам современности, они выступают за формирование многополярной архитектуры и готовы совместно противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном. Страны стабильно продвигаются вперед по всем направлениям даже на фоне кризисных явлений в мировой экономике, отметил он.



В качестве примера глава российского кабмина привел результаты взаимной торговли. За 10 месяцев 2022 года товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 150 млрд долл. "Это уже выше показателей за весь прошлый год. В перспективе, как и договаривались лидеры двух стран, достигнем 200 и более миллиардов долларов", – заявил он.



В 2021 году товарооборот вырос на 35% – до 140,7 млрд долл. В январе–октябре 2022 года объем взаимной торговли вырос еще на 27% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) – до 143 млрд, сообщал накануне аппарат правительства РФ.



Объем товарооборота по-хорошему уже можно исчислять не только долларами. "Сейчас почти половина нашей торговли осуществляется в национальных валютах", – отметил Мишустин. По его мнению, переход на нацвалюты будет только набирать обороты. "Именно такие расчеты должны доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", – заявил премьер-министр РФ.



Многие финансовые институты Китая и России уже подключились к национальным платежным системам друг друга и ведут работу через них, заявил Ли Кэцян. "Это весьма важно для бесперебойного функционирования цепочек поставок и производства", – считает он.



Энергетическое партнерство двух стран приобрело стратегический характер, и Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в этой сфере, подчеркнул Мишустин. Он отметил, что растут поставки природного газа, нефти и угля, а в Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. С января по ноябрь Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай на 23% в годовом выражении, сообщил в понедельник министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



Вместе с тем Мишустин призвал китайских партнеров к восстановлению грузопотоков и созданию логистических цепочек. По его словам, "важное значение для развития торгово-экономических связей имеет стабильная работа транспортных артерий. Здесь пока ощущается влияние ограничений, которые были приняты из-за пандемии". Он напомнил о вводе в эксплуатацию в 2022 году двух новых трансграничных мостовых переходов через реку Амур – автомобильного и железнодорожного.



Нынешние условия создают дополнительные возможности для открытия в России производств с участием китайских компаний, заявил Мишустин. "Правительство будет всячески этому содействовать", – сказал глава кабмина. Накануне правительство акцентировало внимание на сотрудничестве в автомобилестроении: в Тульской области завод китайской "Грэйт Уолл" выпускает до 40 тыс. автомобилей в год. Напомнили и о подзабытом проекте разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Большой потенциал, как считается, есть в информационно-телекоммуникационной сфере.



Мишустин отметил, что в "портфеле" межправительственной российско-китайской комиссии находится около 80 значимых и перспективных проектов, а общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 млрд долл. Речь прежде всего идет о проектах по добыче и переработке полезных ископаемых, промпроизводства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства, сказал Мишустин. Россия и Китай подготовили соглашение о создании международной лунной станции, заявил он.



Энергетическое взаимодействие Китая и России является краеугольным камнем практического сотрудничества двух стран, а также служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности, отмечал председатель КНР Си Цзиньпин в своем приветствии участникам прошедшего недавно в Москве российско-китайского энергетического бизнес-форума.



Трубопроводные поставки нефти из России в Китай за 10 месяцев 2022 года составили 33,26 млн т, что почти равно прошлогоднему уровню, сообщал накануне вице-президент CNPC Хуан Юнчжан. По данным ответственного секретаря президентской комиссии по ТЭК, главы "Роснефти" Игоря Сечина, общий экспорт нефти из России в Китай по итогам января–октября 2022 года вырос на 9,5% год к году – до почти 72 млн т. "Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн – их результат", – сказал он.



Китай является крупнейшим импортером нефти, и, как ожидается, тема перехода на новые способы оплаты станет одной из основных тем переговоров Си Цзиньпина с руководством СА. О том, что он планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года, сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Пекин и Эр-Рияд стремятся укрепить связи и продвигать видения многополярного мира, в котором США больше не играют доминирующую роль в мировом порядке", – говорится в сообщении издания.



Долгосрочная задача Китая – обеспечение национальной экономики ресурсной базой по части энергоносителей, промышленных металлов и продовольственных товаров. Часть из этих позиций сейчас идет из России в Китай со скидками, и Китай этим достаточно успешно пользуется, сказал "НГ" сопредседатель Ассоциации содействия повороту на Восток (АСПВ) Максим Кузнецов.



"Главный интерес Китая – это отвязать нефть от доллара, то есть переориентировать торговлю энергоносителями на юань, а точнее, на его цифровую версию, – говорит эксперт. – Для Китая нет принципиальной разницы между саудовской и российской нефтью, и текущий визит не окажет влияния на перспективы российского нефтяного экспорта, тем более что расчеты с Китаем уже переходят в национальные валюты. Китай скорее хочет применить опыт расчетов с Россией уже к торговле с Саудовской Аравией".