Израиль ждет перемен в расстановке сил в Сирии, - Игорь Субботин

00:04 06.12.2022

5.12.2022



Сосед Дамаска рассчитывает на ослабление российской хватки

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Волнения в Сувейде быстро дошли до выдвижения политических требований против Дамаска и привели к штурму здания местной администрации. Фото Reuters

Израиль до сих пор питает надежду, что спецоперация в Украине изменит в его пользу баланс сил на территории соседней Сирии, где Армия обороны (ЦАХАЛ) продолжает трансграничные бомбардировки. Это следует из сообщений ивритоязычных телеканалов, которые со ссылкой на официальные лица сообщили о состоявшихся на днях с Москвой переговорах по поводу двусторонней координации. Впрочем, в тревожный для еврейского государства фактор постепенно превращается обстановка в близлежащих районах Арабской Республики: южная провинция Сувейда снова взбунтовалась против Дамаска.

О том, что представители РФ и Израиля недавно обсуждали обстановку в Сирии, проинформировал канал "Кан-11". Из его сообщения следует, что еврейское государство всерьез ожидает вывода с территории Арабской Республики средств ПВО российского производства в связи с событиями в Украине. Израильские официальные лица в разговоре с "Кан-11" рассказали, что Москва якобы попросила не препятствовать перемещению техники, которая прикрывает позиции центрального правительства. Сведения о "просьбе" выглядят как минимум странно: ЦАХАЛ обстреливает позиции в Сирии, связанные, по его оценкам, с иранским влиянием, с воздуха, и находящиеся на службе у Дамаска средства ПВО только ограничивают свободу таких рейдов.



Тезис, что спецоперация в Украине якобы качественно повлияла на концентрацию российских сил в Арабской Республике, не подтверждали за последние девять месяцев ни в Москве, ни в Дамаске. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в июне заметил: "Многие говорят, что в связи с проведением специальной военной операции в Украине внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Так вот я хочу сказать, что сирийский конфликт и урегулирование по-прежнему остаются в приоритетах российской внешней политики". Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад, в свою очередь, называл такие сообщения "измышлениями враждебных и проплаченных агентов".



Проблема оперативной свободы в Сирии, впрочем, не единственное, что должно волновать еврейское государство сейчас. В находящихся с ним по соседству районах Арабской Республики снова разгораются волнения. Рост протестного потенциала в эти дни продемонстрировала южная провинция Сувейда, компактно населенная друзами, когда в центральном городе начались манифестации против роста цен. Волнения быстро дошли до выдвижения политических требований против президента Сирии Башара Асада и привели к штурму здания местной администрации, в результате чего силы безопасности применили оружие для разгона. Официально это объяснялось тем, что некоторые из участников беспорядков были вооружены. Сообщается, что есть первые жертвы.



Южные провинции Сирии вернулись под контроль Дамаска в 2018 году на особых условиях при посредничестве России, США, Израиля и Иордании. Тем не менее с момента "примирения" эти районы не раз превращались в очаги антиправительственных выступлений, основным драйвером которых было стремление улучшить социальные условия. Однако если такие провинции, как Дераа и Кунейтра, которые принято называть "колыбелью сирийской революции", чаще напоминали о своих политических требованиях, то ситуация в Сувейде стояла особняком: друзскую общину традиционно было принято рассматривать как индифферентную. Впрочем, ее политизированность начала расти в последний год, как показали вспышки протестов в январе и июне.



Подобная конфронтация между центром и периферией, как правило, всегда заканчивается тем, что друзское ополчение обращается к Москве за посреднической помощью.



Российская сторона старается разнимать такие ссоры, но считает, что дестабилизацией на юге Арабской Республики занимаются внешние силы. В ноябре в разговоре с ТАСС Лаврентьев выражал убежденность в том, что США промышляют подготовкой и засылкой радикальных боевиков "для проведения различных диверсий". Дипломат признал, что в последнее время такие формирования "очень активизировались и действительно дестабилизировали ситуацию" в Сувейде и Дераа. "Очень большое влияние оказывает Израиль, который заинтересован именно в сохранении напряженности в этом районе, хотя и не заинтересован в обострении непосредственно на сирийско-израильской границе", – в то же время подчеркивал спецпредставитель российского президента.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов обратил внимание на то, что беспорядки – традиционное явление для таких провинций, как Сувейда. "Там действуют отряды друзов, которые не подчиняются официальному Дамаску: тот контролирует провинцию не в полной мере, – обратил внимание аналитик. – Это район, который в ходе гражданской войны занимал особое положение". По словам эксперта, несмотря на то что большая часть друзской общины поддерживала официальный Дамаск, ее члены пользовались определенной самостоятельностью, которая только увеличилась за десятилетие внутреннего вооруженного конфликта. Теперь же друзы просто требуют усилить их права, рассуждает Семенов.



"В связи с этим ситуацию следует рассматривать отдельно от общего контекста сирийского урегулирования, – пояснил собеседник "НГ". – Друзы всегда играли важную роль в сирийских делах. Они пытаются ее играть и сейчас. Это отдельное направление и сирийского конфликта, и сирийского урегулирования". В то же время аналитик признал, что друзская община сейчас демонстрирует более негативное отношение к центральному правительству, чем в прошлом.



"Конечно, ситуация в Сувейде связана и с Израилем, и с Иорданией, и с Ливаном. За пределами Сирии также проживает община друзов, которая так или иначе поддерживает действия сирийских друзов, направленные против правительства. Это создает дополнительный фон", – резюмировал Семенов. По его словам, это отдельный узел противоречий, логика которого двигалась параллельно с развитием гражданского конфликта в Сирии. Однако то, что это будет сказываться на внутриполитической обстановке, сомнений нет, заключил собеседник "НГ".