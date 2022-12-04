Javan: стратегия Запада по затаскиванию Ирана и Китая в "украинское болото" обречена

00:47 06.12.2022 Javan

Иран



Запад вкладывается в новые проекты синофобии



Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали 05.12.2022



Запад стремится ослабить союзников России с помощью внутренних беспорядков, пишет Javan. Этот проект реализуется в Иране и в Китае, но едва ли будет успешен. Стратегия по затаскиванию этих стран в "украинское болото" противоречит их национальным интересам.

Запад во главе с США, с беспокойством следящий за реализацией стратегии "КНР-2050", провозглашенной китайским руководством, и пытавшийся в противовес этой стратегии разыграть "Тайваньскую карту", что завершилось полным провалом, теперь конструирует новый проект, имеющий целью ослабить своего крупнейшего соперника и очевидного союзника России в украинском кризисе. Этот проект включает в себя традиционные механизмы по разжиганию в Китае внутренних противоречий. Это именно тот план, который традиционно запускает Запад против "непокорных стран", когда все остальные механизмы и стратегии не работают.



Итак, в данный момент, после продолжающихся уже более двух месяцев беспорядков в Иране, поддерживаемых западными спецслужбами и их пособниками внутри страны, мы начинаем наблюдать беспорядки в разных крупных городах Китая. И эта стратегия работает все по тому же стандартному механизму, опробованному Запад многократно. Стратегия включает в себя все: от "лекций" и практических занятий по приготовлению коктейлей Молотова до демонстрации карты Китая, на которой, разумеется, отражается разделение по этническому принципу. Карта постоянно демонстрируется в неофициальных СМИ и каналах так называемых "оппозиционных" соцсетей.



Дело осложняется еще и тем, что власти Китая, и, в частности, Пекина, на фоне очередного подъема заболеваемости в стране коронавирусной инфекцией, запускают так называемый девятый протокол, предусматривающий меры по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19. Разумеется, план предусматривает и ограничения по проведению массовых собраний, акций и уличных манифестаций. Только за один день, 29 ноября, число выявленных заражений составило по стране около 71 тысячи человек.



Реализация мер по безопасности, в том числе, запуск упомянутого девятого протокола, ожидаемо послужили почвой для иностранного вмешательства: меры китайского руководства остро критикуются западными СМИ, политиками и дипломатами западных стран. Они делают все, чтобы довести недовольство и протесты в стране до стадии насилия.



Началось недовольство с того, что китайские граждане стали собираться в городах Шанхай и Урумчи (этот город - традиционно центр всех протестных настроений в западном секторе КНР, населенном этническими меньшинствами, в основном тюркского происхождения) на несанкционированные акции, заявляя, что желают поставить на общественное обсуждение целесообразность мер правительства по карантину COVID-19, а также предложить правительству некий "пакет реформ".Параллельно западные СМИ стали уделять повышенное внимание этому вопросу, стараясь поддерживать постоянный информационный шум, чтобы усилить протестные настроения. Используется тактика "бомбардировки" новостями негативного содержания, вплоть до откровенных фейковых новостей, и создается широкая волна подобных новостей в печатных, телевизионных и виртуальных СМИ.



И это все несмотря на то, что у правительства КНР есть все основания и веские причины для возврата к карантинным мерам. И это признается, отчасти, теми же зарубежными СМИ. Из-за крайней перенаселенности отдельных районов материкового Китая и высокой вероятности возникновения новых серьезных кризисов, если распространение смертельно опасного инфекционного заболевания не будет контролироваться, правительство Китая неизбежно возвращается к так называемой политике и практике "нулевого ковида". Напомним, эта практика уже применялась в Китае, чтобы предотвратить взрывной характер распространения заболевания: при этом реализуются меры, которые естественным образом сказываются на повседневной жизни обычных граждан, а порой создают и ощутимые препятствия.



Два информационных фона под одной крышей



Как только в КНР начались акции протеста, все известные и пользующиеся популярностью на Западе и в мире СМИ, в частности, BBC, Guardian, France-Press и Associated Press, словно только ждали сигнала и сразу же "ринулись в битву", словно голодные бульдоги, которых долго держали на цепи. Они одновременно стали публиковать многочисленные репортажи по аналогичным и сходным сюжетам, слаженно муссируя события последних дней и почти всегда преувеличивая масштабы протестов. Все это уже неоднократно отрабатывалось при освещении подобных событий на Украине, в Беларуси, в Иране, и вот сейчас настала очередь КНР. При этом упомянутые СМИ часто ориентируются на часть китайского общества, которая отличается несколько большей образованностью и потому претендует на некоторую интеллектуальность, поскольку стремится получать информацию не только из официальных источников и СМИ, но и из так называемых "альтернативных" источников, нередко англоязычных. Причем эти издания освещают события так, как будто напрочь забыли о "подвигах" британской и французской полиции, о том, как последние обращались с демонстрантами в условиях того же карантина полтора-два года назад. Только в 2020 году британская полиция арестовала и отправила в тюрьму более 150 человек, из тех, кто вышел на улицы, так же протестуя против карантинных мер из-за коронавируса (не считая тех, кто подвергся краткосрочным задержаниям и арестам). А в 2021 году британская полиция арестовала и отправила под следствие свыше 200 человек, после массовых акций протеста, но уже не в связи с ковидными ограничениями, а по поводу экономической политики британского правительства. В интернете можно найти массу видеосюжетов, где видно, как британская полиция с повышенным ожесточением подавляет акции протеста.



Сейчас СМИ западных государств акцентируют внимание на беспорядках в Китае, в Иране, притом что в их собственных странах в последние месяцы и недели улицы многих городов стали ареной массовых манифестаций и акций протеста граждан против растущей инфляции и неэффективных мер правительств по сдерживанию подобных процессов. Впрочем, протестующие в Европе выдвигают далеко не только экономические требования: совсем недавно на улицы столицы Чехии, Праги, выходили одновременно свыше 70 тысяч человек, которые протестовали против политики ЕС и НАТО.



В свете всего этого на ум закономерно приходит вопрос: почему в данный момент Запад и его СМИ так ополчились на Китай?

"Украинское болото" и страх Запада перед растущей мощью Китая

Соединенные Штаты, всегда сами опасавшиеся Китая как своего основного экономического конкурента, сейчас активно заняты распространением антикитайских или "синофобских" настроений в остальном западном мире, видимо, не без оснований полагая, что к 2050 году, провозглашенному "поворотным" в обозначенной выше стратегии китайского правительства, Китай уже точно станет неоспоримым и недосягаемым лидером мировой экономики. США как лидер западного мира в настоящее время пытаются оказать давление на своих основных партнеров в Европе, стремясь сократить их взаимодействие с Китаем.



Китай, в настоящее время стремительно выходя на лидирующие позиции в мировой экономике, очевидно обгоняя США, добился ошеломляющих достижений в области различных высоких технологий, экономики, наукоемких отраслей промышленности и т.п. Этот процесс постоянно сопровождался обеспокоенностью США и ее основных партнеров на Западе. Из-за этого практически весь Запад изо всех сил пытается создать препятствия дальнейшему продвижению Китая, используя при этом различные инструменты, в том числе привычные и подручные Западу средства массовой информации.



Как полагают наблюдатели, политика сдерживания Китая, зашедшая в активную фазу во время президентства Дональда Трампа, фактически провалилась. А Пекин в то же время на практике показал, что продолжит и впредь развиваться быстрыми темпами: это считается уже не просто вызовом, но и крайне болезненным ударом по Вашингтону.



Вторая цель генерирования нынешних протестов внутри Китая заключается уже не сколько в нанесении удара по успешной политике Китая, сколько в сокрушении авторитета нынешнего лидера КНР, Си Цзиньпина, его влияния как внутри Китая, так и за рубежом.

Проблема заключается в том, что Си в последние годы показал себя не только способным политиком и искусным тактиком: он, уделяя постоянно внимание решению внутренних проблем и повышению уровня жизни людей, в то же время сумел сдержать агрессивные действия США, в том числе и относительно тайваньского кризиса. Точно также Китай именно в период лидерства Си добился впечатляющих успехов в продвижении своего глобального экономического проекта под названием "Один пояс – один путь". По сути, это не просто проект, это целая стратегия, которая, к тому же, позиционирует лично Си как могущественного лидера в масштабах евразийского континента. Все это воспринимается как форменное унижение для американских чиновников, работающих под началом нынешнего президента США Байдена, ни по харизме, ни по задаткам и способностям не идущего ни в какое сравнение с нынешним председателем КНР.



Серьезная озабоченность Америки и НАТО растущей мощью Китая уже ни для кого не является секретом. Ярким примером тому является опубликованный в июне 2022 года новый стратегический документ Североатлантического союза, в котором Китай характеризуется как держава, обладающая и экономической, и военной мощью. В то же время в документе говорится, что стратегия укрепления экономики и военной мощи Китая является "непрозрачной", а, следовательно, данный процесс следует рассматривать как вызов интересам, ценностям, и главное, безопасности Атлантической коалиции.



Данный документ свидетельствует о внезапном и резком изменении стратегии НАТО по Дальнему Востоку. Ведь в предыдущем аналогичном документе, или Стратегии от 2010 года, Китай в подобном ключе даже не упоминался. А в целом в своей риторике западные политики трактовали тогда Китай в основном как стабильного торгового партнера и производственную базу.



Наряду с беспокойством из-за растущей мощи Китая на мировой арене, США и их западные партнеры допустили ошибку в своих расчетах по Украине, когда полагали, что Россия окажется в международной изоляции после начала специальной военной операции. Они полагали, что весь Запад как один будет противодействовать России, тогда как остальной мир будет демонстрировать враждебный к России нейтралитет. Но это оказалось совсем не так – даже Запад сейчас далеко не един по поводу нынешней стратегии в отношении России. И теперь подход Запада заключается в том, чтобы вовлечь в украинский кризис страны, которые фактически поддерживают Россию. Только в первые недели кризиса на Украине США попытались внести раскол в ряды сторонников России, обвинив Китай в оказании Москве чуть ли не "военной помощи". Когда эти попытки потерпели полную неудачу, подобные обвинения обрушились на Иран. Но Россия одержала первую тактическую победу, поскольку сумела успешно противостоять санкционной политике западных государств. Эту победу Москва одержала при помощи своих партнеров, среди которых был и Китай. Партнеры Кремля на словах выступили с критикой санкционной политики, а на деле проявили к ней равнодушие, в общем и целом не поддерживая усилия Запада нанести удар по экономике России. И это вызвало настоящую истерику в западных СМИ и среди западных политиков, обрушивших на Китай, Индию, как и ряд других стран, град безосновательных и абсурдных обвинений.

И в подобной ситуации Соединенные Штаты и их союзники, опираясь на подчиненные им СМИ и другие механизмы идеологической войны, пытаются отомстить "Восточному блоку" союзников России - хотя, по сути, никакого блока не существует. Существует лишь ряд стран, которые, исходя из своих интересов и целей, выступили против антироссийских санкций.



Теперь на повестке дня Запада ослабление стран, которых он рассматривает как союзников России, с помощью тактики внутренних беспорядков. И этот проект стремительно реализуется сейчас и в Иране, и в Китае - самых крупных партнерах России в восточной и западной части Азиатского континента. Но проект едва ли будет успешен, поскольку подобная стратегия Запада по вовлечению стран - партнеров России в "украинское болото" явно противоречит национальным интересам этих государств, что осознают как их лидеры, так, похоже, и большинство граждан. Источник - inosmi.ru

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